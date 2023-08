Zaragoza, barrio a barrio: del más poblado al más rico

4

Actur-Rey Fernando: un distrito joven que ha dejado de serlo salvo por Parque Goya

El barrio que nació en los años ochenta ha ido envejeciendo y esto se ha reflejado en su población. Se ha convertido en uno de los que cuenta con más habitantes, con unos 56.000 residentes, el 8,4% de los zaragozanos viven allí, pero ha alcanzado en estos cuarenta años la edad media del resto de barrios hasta los 44 años en el caso de los hombres y los 46 en el de las mujeres. El porcentaje de residentes extranjeros es de los más bajos con un 9,5%. La renta por persona se coloca en la media con 14.445 euros, en línea con la de Zaragoza. En nivel de estudios destaca que está por encima del promedio de la ciudad en población con BUP / FP1 / Grado Medio No Universitario (23%, dos puntos más que la media) y en Estudios de Grados No Universitarios (8,32% frente al 2,20%). La aportación de familias más jóvenes en las últimas dos décadas la hace Parque Goya, pero esta zona incluida en el Actur no tiene entidad como distrito independiente.