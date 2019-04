“Cuando llegamos al Actur hace 40 años pedíamos un colegio, ahora pedimos una residencia”

La Asociación de Vecinos Actur-Rey Fernando celebró su asamblea anual hace escasamente una semana. En ella, además de repasar el trabajo realizado a lo largo de este último año, han revisado y actualizado sus reivindicaciones para establecer las actuaciones prioritarias que han de llevarse a cabo en el barrio. La construcción de una residencia y centro de día para mayores con gestión pública, la mejora del transporte hasta el Royo Villanova y la rentabilización del Grande Covián protagonizarán sus demandas durante lo que queda de 2019.

Hace más de una década, la principal reivindicación del Actur y, en definitiva, de la margen izquierda, era la construcción de un centro médico de especialidades. No obstante, parece que estas instalaciones nunca van a llegar al barrio, pese a tener ya asignado un solar en el que ubicarse. “Se tenía que haber inaugurado en 2009 y no se ha hecho nada. La intención de la DGA ya no pasa por hacer este tipo de centros”, lamenta Emilio Rodríguez, presidente del colectivo vecinal. Diez años después de la fecha fijada para la apertura del centro médico y tras estudiar el envejecimiento de la población de la zona, la petición ha cambiado. Lo que reclaman ahora es una residencia y centro de día con gestión pública, ya que las que hay en el barrio son privadas. “Las necesidades han cambiado. Cuando llegamos aquí hace 40 años pedíamos y pensábamos en el colegio, pero ahora lo hacemos en la residencia, ya que tenemos una población de más de 10.000 personas que tienen 60 años o más”, apunta Rodríguez. La cifra asciende a más de 12.000 si se toma como referencia el padrón de 2018, en el que también se señala que la tasa de envejecimiento del distrito Actur-Rey Fernando es del 92,37%.

Desde la asociación consideran que el lugar “ideal” para ubicar el equipamiento es el solar vacío de la avenida Gertrudis Gómez de Avellaneda, junto al World Trade Center. “Se trata de la parcela en la que iba a ir el centro médico. No habría que hacer ninguna modificación urbanística, se puede construir en altura y está en el centro del barrio”, comenta el presidente, que cree que “habría muchísima demanda”.

Otro de los asuntos por los que peleará la asociación es por la mejora del transporte público hasta el Royo Villanova, hospital de referencia para los vecinos de esta orilla del Ebro. Para ello, el colectivo vecinal ha planteado varias alternativas. La primera de ellas, que se remonta al anteproyecto del tranvía, era conseguir que los convoyes llegaran hasta el hospital. La segunda idea que barajan es la de demandar una lanzadera que recorra todo el barrio hasta alcanzar el centro hospitalario. Por el momento, su única alternativa para llegar hasta él es la línea 50 de autobús, aunque sus tiempos de paso oscilan entre los 15 y 30 minutos, en función de la hora y del día de la semana. “Las frecuencias son muy malas”, reconoce Rodríguez, cuyo malestar coincide con el de los vecinos del Arrabal, que hace unas semanas reclamaron que la frecuencia fuera de un cuarto de hora durante todo el servicio.

Por último, han expresado su deseo de que “amorticen y revitalicen el Grande Covián”, que contará con más consultas de especialidades y con una planta íntegra para Rehabilitación, según anunció el Departamento de Sanidad hace un mes.

Proyectos de los presupuestos participativos pendientes

En el encuentro, la asociación también dio cuenta de los proyectos que se han llevado a cabo gracias a los presupuestos participativos de 2018 y del grado de ejecución de aquellos que todavía no han finalizado. El resto están en estudio, según nos dijo la Comisión de Seguimiento hace unos días”, apunta Rodríguez.

Entre las actuaciones que sí se han materializado se encuentra la salida de la calle Emilio Pardo Bazán con un giro a la izquierda, la instalación de desfibriladores en el Centro Cívico y una obra menor para acondicionar el saneamiento en un parque. Quedan pendientes otras actuaciones como la ampliación del carril bici por Pablo Ruiz Picasso, la instalación de columpios adaptados para niños y varios arreglos en las zonas verdes. “Confiamos en que se vayan haciendo en lo que queda de año o en que lo retome la siguiente corporación”, dice Rodríguez.

Los miembros del colectivo vecinal saben que el próximo mes y medio es clave para dar impulso a sus propuestas, por lo que a comienzos de mayo tienen previsto celebrar una mesa redonda con representantes de los partidos políticos que se presentan a las elecciones autonómicas y municipales. “Estamos cerrando fechas. Queremos que expliquen su programa electoral y que haya un turno de palabra para las propuestas vecinales”, apunta Rodríguez. Reconocen que “es muy difícil” que estas demandas lleguen a entrar en sus programas, pero lo intentarán, ya que cuentan con el visto bueno de todas las asociaciones de la zona. “Son peticiones a nivel de Distrito y consideramos que son necesidades vitales”, concluye.