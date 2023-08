¿Cerrado por vacaciones? Agosto es el rey, pero va perdiendo el monopolio

Este primero de agosto supone el inicio tradicional de las vacaciones en los principales sectores de la economía aragonesa. En una época de precios elevados e inflación al alza, el mes de descanso estival por excelencia resulta cada vez más caro para los trabajadores que no tienen elección. En la comunidad, el calendario laboral de la factoría automovilística de Stellantis que marca ahora tres semanas de parón, sigue pesando en el sector, aunque cada vez está más diversificado.

El 40% de los españoles se va de vacaciones a partir de este 1 de agosto, cuyo perfil coincide con el de una familia que elige un destino nacional y con un gasto por persona de 625 euros, según datos de del Observatorio Nacional del Turismo Emisor (Observatur). El mes sigue siendo el rey de las vacaciones, ya que la cifra es 10 puntos porcentuales superior a la de julio, en línea con los últimos años.

"En la industria, por lo general, el mes de agosto sigue siendo el mes estrella de la bajada de actividad aunque recuerdo que hace unas décadas en agosto paraba completamente actividad y todo el mundo se iba de vacaciones", apunta Sergio Sancho, desde la Federación de Industria Construcción y Agro, FICA, de UGT Aragón. Ahora no siempre se paralizan todas las instalaciones.

Siguiendo el calendario de Stellantis

La factoría de Figueruelas se encuentra de vacaciones desde este lunes y hasta el 21 de agosto y coincide con las otras dos plantas de Stellantis en España, las de Madrid y Vigo. "Los proveedores que solo trabajan para el grupo ya no tienen que estar dependiendo, por lo que el mayor número de trabajadores en vacaciones siempre será en este periodo", confiesa el sindicalista. Sin embargo, muchas auxiliares trabajan para varios fabricantes.

"En la planta de Volkswagen Navarra paran más en julio y trabajan más en agosto", pone como ejemplo de otro de los clientes del sector que puede afectar a sus calendarios. "Esto es algo que antes no pasaba", asegura. Agosto suele ser un mes para llevar a cabo tareas de mantenimiento en las factorías o para prepararlas si coincide con la llegada de nuevos modelos. La reducción de la actividad influye también en otros sectores como la logística ligada a las factorías.

El mes más caro

Para los trabajadores agosto no siempre es el mes deseado. "Antes había un fenómeno cultural que hacía que tener vacaciones se veía como un valor añadido", apunta Sancho. Además, se evitaba pasar la época de más calor en la fábrica. Actualmente no todos coinciden en esta apreciación. "Ahora hemos cambiado por los precios tan caros en agosto, por el calor que se pasa también en los sitios de vacaciones, por conciliación de las familias o porque la gente prefiere tener vacaciones fuera del periodo de agosto", enumera. Estos dos últimos veranos han sido especialmente de precios elevados por la escalda de la inflación.

Mientras, en construcción apunta que "depende de las obras y el proceso en el que están ya que algunas se pueden paralizar y luego continúan, pero las de edificación y construcción grandes no paran en verano".

De todo en la construcción

Desde la patronal de promotores y constructores de Zaragoza, su presidente, Juan Carlos Bandrés, reconoce que agosto sigue siendo un mes no laborable en muchas empresas por tradición. "Se procura concentrar las vacaciones en fechas que todo el mundo prefiere porque empiezan las fiestas en sus pueblos o por vacaciones personales", afirma. De ahí que a lo largo de esta primera semana de agosto se vayan cerrando algunas obras. El calor es un factor que desaconseja trabajar este mes, aunque este año apunta que está siendo "normal", frente al pasado donde se encadenaron alertas por temperaturas elevadas.

Sin embargo, hay actividades que no paran e incluso tiene más actividad en este mes. Entre ellas detalla las empresas de obra pública que trabajan en las operaciones 'asfalto' de calles que se hacen estos días cuando hay menos tráfico. Además, compañías de reformas tienen más trabajo en sectores como el comercio que ejecuta trabajos de acondicionamiento justo en los periodos en los que se cierra por vacaciones "para que a la vuelta de septiembre tengan los locales las puertas abiertas y la reforma ejecutada".

No hay vacaciones tampoco en agosto en la agricultura donde el verano es temporada alta de actividad. "No solo no hay vacaciones sino que se incrementa el trabajo por las campañas de fruta", recuerda Sancho.

