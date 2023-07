Aragoneses en vacaciones: sin salir de casa, visitas a familiares y viajes por España

Hay ganas de viajar este verano, aunque cada uno se adapta a su presupuesto económico y su situación personal. Según la consultora Accenture, el 75% de los españoles asegura que mantendrá o aumentará su gasto en vacaciones.

Tras las restricciones impuestas a los viajes por la pandemia, la mitad de los consumidores indica que sus viajes por placer son más frecuentes que hace doce meses y el 21% reserva con menos anticipación.

En lo que va de año, julio se ha convertido en el mes en el que se han registrado más solicitudes de préstamos y créditos para vacaciones por parte de los españoles, tal y como informa Cofidis. Uno de sus estudios internos revela que el 80% de los ciudadanos no quiere renunciar a las vacaciones, a pesar de que, a casi la mitad de los hogares, la inflación les ha supuesto cambios significativos en su estilo de vida. Respecto a la localización geográfica, el mayor número de solicitudes de préstamos son de residentes en Cataluña, Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana.

Estos son los planes de tres familias aragonesas este verano:

Laura Candial, familia numerosa: "Nos quedamos en casa y hacemos actividades gratuitas o económicas"

Laura Candial, con sus tres hijos, en su casa de Cadrete. L. C.

Cuando Laura Candial oye la palabra vacaciones siempre se pregunta cómo lo hacen aquellos ciudadanos que pueden hacer algún viaje en estos meses de estío. "Nosotros ni nos lo planteamos. Estamos en crisis desde hace 10 años. No puedo ahorrar y te aseguro que llevamos una vida prácticamente espartana", dice esta madre divorciada con tres hijos (de 16, 14 y 7 años).

Laura, enfermera de profesión, vive en la localidad zaragozana de Cadrete y ahí piensa pasar todo el verano. "En casa, donde tenemos un poco de jardín con un trocito de césped artificial y una piscina pequeña de plástico para mi hijo más pequeño. También hacemos actividades gratuitas o lo más económicas posible cerca de nuestro domicilio", informa, al tiempo que dice sentirse afortunada. "Disfrutamos de la vida en los parques, en la calle y en nuestro propio jardín. Somos unos privilegiados", comenta. Lo que no quiere decir que no tenga deseos de viajar. "¡Claro que me gustaría! Es un sueño. Pero nuestra economía familiar no da para poder hacer viajes", admite.

Con una hipoteca que paga sola (620 euros al mes, tras una subida de 125), el incremento de los recibos de la luz y el alto coste de la vida, su sueldo da para pagar "lo básico" de una familia. "Las enfermeras no cobramos el pastizal que la gente cree. Los que estamos en centros de salud rurales, como es mi caso, cobramos 10 euros la hora. Y el dinero lo invierto en lo que más estimo, que es la educación de mis hijos (los tres van a colegios concertados). A veces llegamos a final de mes con 20 euros", señala.

"Hay muchas familias como yo. Somos trabajadores pobres y parece que nadie nos ve"

Laura sostiene que hay muchas familias numerosas y no numerosas como ella: gente trabajadora, con empleos dignos y vidas ajustadas. "Somos trabajadores pobres y parece que nadie nos ve. Existimos, la sociedad tiene que vernos y el Gobierno debería hacer algo porque nunca damos los parámetros para concedernos ayudas", observa. En cuanto a sus hijos, los más mayores suelen irse de vacaciones fuera con su padre, aunque el más pequeño (de otra relación) no. "Tenemos la custodia compartida y todos nos llevamos bien; somos muy nórdicos. Y mis hijos son maravillosos; están a las buenas y a las duras", afirma orgullosa.

Mª José Pérez, jubilada: "Pasaremos las vacaciones en plan familiar. Hemos vivido muy ajustado"

María José Pérez, jubilada de 72 años, en su casa de Zaragoza. M. J. P.

Si pudiera, a María José Pérez le gustaría recorrer sin prisas todo el norte de España. También Andalucía; eso sí, en época de menos calor. Recuerda que en su viaje de novios visitó Sevilla, Córdoba y Málaga. También viajó a Estados Unidos, donde reside un hermano; pero de eso hace ya muchos años. "Me pagó el viaje y estuve un mes en Seattle. Fue espectacular. Es mi única salida al extranjero y de España conozco muy poco", comenta esta zaragozana jubilada, de 72 años.

Con una pensión muy justa (de 730 euros al mes), dice que si no fuera por el respaldo económico de su marido lo pasaría muy mal. Desde que se casó empezó a trabajar en el sector servicio doméstico y explica que durante mucho tiempo no la tuvieron asegurada en las casas particulares donde limpiaba. "Mi empleo ha sido duro. No me cotizaban y no salen todos los años laborales. Entre lo que tenía cotizado (de soltera trabajó en fábricas) y lo que me fui pagando fue justo para tener 16 años cotizados", dice esta jubilada, miembro de Coespe (la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones).

María José tiene un hijo, de 43 años y con discapacidad, con el que vive. Mientras, su esposo pasa buena parte del año en Villalba de Perejil (cerca de Calatayud), donde se hicieron una vivienda con mucho esfuerzo. "Fueron 20 años en el intento. Como las hormiguitas, cada año cuando teníamos vacaciones aprovechábamos para hacer algo en la casa. Hemos vivido muy ajustado y siempre mirando por el porvenir del chico. Desde que trabaja me he preocupado en ahorrar lo que gana para el día de mañana. No sé qué va a ser de su jubilación y todo lo demás; tal y como están las cosas lo tiene mal", aventura.

"Iremos cinco días a Bilbao, donde reside un hermano; y otros cinco, al pueblo. Vacaciones de irnos a la playa, no hemos tenido nunca. A mi marido no le iba mucho y económicamente no ha llegado para todo"

Estas vacaciones serán similares a otros años y están condicionadas por los 10 días libres que tiene su hijo, que el 7 de agosto tendrá que volver al trabajo. Pasarán cinco días en Bilbao, donde reside otro hermano y sus sobrinos; y los otros cinco, en el pueblo. "Serán en plan familiar. Otras veces no he ido a ningún sitio y ha venido mi familia a verme. Vacaciones de irnos a la playa, no hemos tenido nunca. A mi marido no le iba mucho y tampoco ha dado para tanto. Económicamente no ha llegado para todo", apunta esta zaragozana, que no ha perdido las ganas de viajar y conocer otras culturas.

David Bescós, padre separado: "A mi hijo siempre trato de transmitirle el lado positivo, que se fije en que disfruta el doble"

David Bescós con su hijo en la academia Prácticamente de Zaragoza. D. B.

El verano y las Navidades son las épocas del año donde los padres y madres separados disfrutan de periodos vacacionales más largos junto a sus hijos. Según explica David Bescós, presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados Aragón, por lo general los progenitores se reparten julio y agosto por quincenas o bien un mes cada uno.

A él, este 2023 le corresponde estar con su hijo -de 7 años- las últimas quincenas. Esta de julio la está dedicando a ir con el pequeño a la piscina por las tardes y hacer escapadas los fines de semana (a San Sebastián, donde vive una de sus hermanas; y a Calahorra, a visitar el parque temático Tierra Rapaz). "Por las mañanas, vamos dos horas al centro de estudios y apoyo escolar que dirijo (Prácticamente, en Las Delicias). Allí hace actividades, repasa y juega con otros niños; así no está todo el día en casa", detalla Bescós, psicólogo infantil.

"En julio hacemos escapadas los fines de semana cerca de Zaragoza y en agosto nos vamos ocho días a Cádiz con mi madre"

Mientras, la segunda quincena de agosto tiene previsto irse ocho días de vacaciones por tierras gaditanas con su hijo y su madre. "También nos gustaría visitar Gibraltar, cruzar a Ceuta y ver el Acuario de Sevilla", comenta. A diferencia del año pasado, este viaje lo ha planificado con más antelación y no ha notado una subida sustancial de precios. "El hotel ya lo hemos pagado y no me parece excesivamente caro para las fechas que son", afirma. Y añade: "A mi hijo siempre trato de transmitirle el lado positivo, que se fije en que disfruta el doble. Que va conmigo de vacaciones y también con su madre. Esto no es lo mejor para ellos (en alusión a una separación), pero tiene sus ventajas. Es lo que hay que ver y poner encima de la mesa para su bienestar".