Un bar, una tienda y todo en un 'hall': "El aeropuerto de Zaragoza es muy cómodo, solo le faltan más vuelos"

Dos familias del barrio zaragozano de Movera que parten a Londres tras las huellas de Harry Potter, una tía y una sobrina de Andorra (Teruel) que vuelven de 10 días de visita a la hija de la primera en Mallorca y una italiana cargada de ensaimadas que pasará el fin de semana con una amiga de Zaragoza son algunas de las personas que han recalado en estos últimos días en el aeropuerto de la capital aragonesa.

La terminal es una construcción moderna, inaugurada entre las grandes obras de mejora de la ciudad para recibir la Expo en 2008. Pese a sus 18.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, su tamaño es pequeño en comparación con los macroaeropuertos de las grandes capitales como el de Madrid, que roza el millón de metros cuadrados. Su zona de servicios se concentra en un 'hall' de forma alargada donde cabe todo. La única puerta de llegadas, los mostradores de facturación y la puerta de embarque se pueden controlar desde la zona de espera. Solo hay una cafetería y una tienda fuera y otra más pequeña pasado el control de pasajeros.

Los vuelos de este verano desde Zaragoza

Para los pasajeros, el punto fuerte es su comodidad y la principal desventaja, que para quienes les gusta viajar faltan vuelos. Actualmente operan siete aerolíneas con 15 destinos este verano, según la web de Aena. Entre ellos, Bolonia y Milán (Italia), Bruselas (Charleroi, Bélgica), París (Francia), Bucarest y Cluj Napoca (Rumanía)y Marrakech (Marruecos). En España ganan los destinos de playa con Islas Canarias (Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria) y Baleares (Palma de Mallorca y Menorca). El calendario de las aerolíneas se recorta el resto del año, aunque en algunos puentes se suman vuelos charter. Aeropuertos como el de Bilbao supera el medio centenar de rutas.

Son las 14.10 del pasado jueves y acaba de aterrizar un vuelo de Palma de Mallorca de la aerolínea de bajo coste Ryanair, de los tres que coinciden este día a la capital balear. Los otros despegarán a media tarde y están operados por Iberia y Vueling. Solo ha habido tres rutas más en toda la jornada.

"Hoy es un día tranquilo, mañana viernes hay muchos vuelos seguidos", cuenta un empleado de la cafetería que sirve cafés, mientras echa un vistazo al folio fotocopiado que tiene pegado detrás de la barra en el que caben las salidas y llegadas de cada jornada. "Hay días que se juntan tres vuelos a la vez", comentan como récord desde la tienda, de la cadena aragonesa frutos secos El Rincón. Esta cuenta con una vitrina con 'souvenirs' de Zaragoza, los únicos que se pueden comprar en la terminal. Hay otro puesto más pequeño de la misma enseña, pero ya en la zona de embarque.

En los cinco primeros meses de 2023, por la instalación zaragozana pasaron 270.559 pasajeros, un 32,3% más que en el mismo periodo del año pasado. En el caso de las operaciones, entre enero y mayo, los últimos datos oficiales, se han contabilizado 3.790 movimientos de aeronaves, un 5,5% menos que en el mismo periodo de 2022.

Poco después empiezan a llegar algunos pasajeros previsores del vuelo de Ryanair que despegará a las 16.55 a Stansted, a unos 45 kilómetros de Londres. Se trata de uno de los destinos más solicitados y el pionero en la instalación con la llegada de la aerolíena de bajo coste irlandesa hace casi 20 años.

Raúl Urés espera con dos de sus hijos, Raúl de 16 años y César de cuatro, a que llegue su mujer, Elena Lafuente con su hija Irene y una amiga con otra adolescente. En total, siete pasajeros, cinco de su familia numerosa, para el vuelo a la capital londinese, siguiendo los pasos de la saga de Harry Potter. "Hemos visto la película", apunta el pequeño de la expedición, mientras juega a empujar la maleta en el amplio espacio delante de los 14 mostradores todos vacíos en este momento.

Llevan desde principios de año preparando el viaje y es la primera vez que se han "atrevido" a volar juntos en avión porque sus vacaciones suelen ser en coche. Se han lanzado porque "hay que vivir", dice él. Confiesa que su mujer "se lo ha currado", ya que se ha encargado de reservar todo para los cinco, además de la documentación, incluida la necesaria para justificar que no podía estar en una mesa electoral.

"A ella le tocó estar en una mesa electoral", apunta. "En Movera somos pocos, es más fácil que te toque", comenta, recordando que se lo venían diciendo sus amigos en broma y al final se cumplió. Pudo liberarse porque tenían todo pagado con mucha antelación. "Íbamos a salir desde Madrid, pero todo lo que puedas hacer desde aquí, mejor", comenta él, aunque tuvieron que ajustar los días de vacaciones a los vuelos, que no son diarios.

"De los aeropuertos que conozco, y conozco muchos, este es el mejor. Solo necesitamos que pongan más vuelos. Creo que los aragoneses viajaríamos más", apunta Marta Ollés, que viaja en el grupo con su hija de 15 años y comparte la locura por la saga de la escritora J. K. Rowling.

Enerieth Gutiérrez con su madre, Yolanda Eiraldo y sus hijos Manuel y Nerea que han viajado de Sabiñánigo a Zaragoza para tomar el vuelo a Londres para ver a un familiar. Francisco Jiménez

En la fila de facturación otra familia viaja con niños. Enerieth Gutiérrez y su madre, Yolanda Giraldo, esperan para facturar sus maletas junto a sus mellizos, Manuel y Nerea, de 10 años. De Londres irán a Birmigham donde vive la tía de los pequeños. De origen colombiano, reside en Sabiñánigo (Huesca) y valora la comodidad del aeropuerto. "Ojalá hubiera vuelos a Colombia desde aquí", plantea ante la pregunta de qué destinos echa en falta. Los pequeños están emocionados porque la última vez que volaron a casa de su tía tenían apenas cuatro años. "No me acuerdo del avión", confiesa la pequeña.

Rubén Naran ha llegado de Pamplona para coger el vuelo a Londres en Zaragoza para visitar a su familia. Francisco Jiménez

Desde Pamplona se desplaza Rubén Naran, que vuela para visitar a su familia que vive a una hora al este de Londres. La capital navarra tiene aeródromo, más pequeño todavía que el zaragozano, y con precios más caros porque esta ruta no la ofrece allí una aerolínea de bajo coste. Le sale rentable aunque tenga que venir en tren a Zaragoza y esperar tres o cuatro horas en el aeropuerto. "A veces voy al de Bilbao", apunta, pero valora que el de Zaragoza es "muy tranquilo" y todo resulta "muy fácil".

Giulia delle Cave, turista italiana llegada de Palma de Mallorca en el aeropuerto de Zaragoza. Francisco Jiménez

"Me encantan los aeropuertos pequeños", asegura Giula Delle Cave, una joven italiana que ha estado en Palma de Mallorca visitando a una amiga de Zaragoza y ahora ha volado con ella a casa de su familia para participar en una celebración familiar. No viene con las manos vacías, trae dos ensaimadas, el postre típico de las islas que generó polémica en los vuelos de la aerolínea 'low cost' por si se cobraba como equipaje de mano. No ha sido el caso.

"Es mi primera vez en Zaragoza", reconoce, mientras se encuentra con su anfitriona, Montse Gimeno, la madre de su amiga. "Es una comodidad que salgan los vuelos desde aquí. Mi hija viene solo media hora antes a coger el vuelo", cuenta.Tiene la suerte de poder elegir entre tres aerolíneas, dos de bajo coste. "Busca un vuelo barato y a veces viene solo el fin de semana", añade.

Cerca de ellas, Ricardo Blasco espera a su hija de 19 años que regresa de vacaciones con unas amigas. "No estaría mal que tuviera algún vuelo más. Algún viaje lo he cogido solo porque salía desde este aeropuerto. Fuimos a Viena antes de que lo quitaran", recuerda, mientras charla con otro padre al que también le toca hacer de chófer.

Germán Tobajas y Elora Rodríguez, pareja llegada de Mallorca al aeropuerto de Zaragoza. Francisco Jiménez

Germán Tobajas y Elora Rodríguez llegan de Mallorca para ir hacia Calatayud donde reside la familia de él. "He estado de vacaciones un mes en casa de mi novia que es de Palma", cuenta el joven zaragozano de 22 años, que trabaja en Madrid. Les gusta también llegar a un aeródromo pequeño. "Es mucho mejor, más cómodo y rápido", añade ella, e incluso más barato. Tanto, que el joven asegura que "a veces me ha costado menos dinero ir a Mallorca en avión que a Madrid en AVE", por lo elevado del precio de la alta velocidad. Ahora con la llegada de operadores 'low cost', incluso de la propia Renfe, hay más oferta.

Mª Carmen Soriano y Manuela Fernández, sobrina y tía de Andorra (Teruel) que llegan de Mallorca al aeropuerto de Zaragoza. Francisco Jiménez

"Llorando" vuelven, pero porque estaban muy bien de vacaciones, matizan Manuela Fernández y Mª Carmen Soriano, tía y sobrina. Han pasado 10 días disfrutando de la isla donde trabaja la hija de la primera. Ha sido la primera vez que se han animado a coger el vuelo para ir a verla. "Nos va a costar más tiempo ir a casa en Andorra que el viaje en avión a Mallorca", calculan, y eso que cuentan con dos familiares que han venido a buscarlas en coche y tardarán alrededor de una hora. Del tamaño del aeropuerto, ninguna queja, mientras desfilan hacia la puerta de salida, a solo unos pasos de la única de llegadas. "Ya les he dicho a unos que venían en el avión que este aeropuerto es 'chiquitico', muy familiar", dice Manuela, deseando repetir.