Manual para reclamar en temporada alta de quejas en viajes

2

Precauciones en las reservas de alojamientos por internet

El alojamiento puede convertirse en motivo de reclamación cuando no coincide con lo esperado la reserva que se hizo. Ucaragón apunta que si se ha buscado alojamiento en hoteles, apartamentos turísticos o casas rurales, el establecimiento debe cumplir con el precio y los servicios contratados. En caso de que se plantee algún incumplimiento o irregularidad, "no hay que dudar en solicitar la hoja de reclamaciones. Guardar la factura y el justificante de pago por si es necesario plantear algún tipo de reclamación, así como la publicidad".

El avance de las reservas por internet hace que muchas veces se contrate ‘online’. Desde Actora Consumo aconsejan que se opte por "páginas de confianza, a poder ser siempre en la web del establecimiento". Las asociaciones de consumidores coinciden en pedir que se "desconfíe" de los descuentos muy bajos y, sobre todo, "donde se solicite de manera urgente una fianza para hacer la reserva", apuntan desde la citada asociación. En este sentido, aconsejan que el medio de pago "no sea ajeno a la página donde haces la reserva". Así, el consumidor debe ponerse en alerta si le piden "una transferencia para agilizar los trámites", ya que "suele ser lo más habitual en las estafas de hoteles o apartamentos".

En los hoteles, se recomienda solicitar la hoja de reclamaciones en caso de problemas "aunque se gestione a la vuelta, más que nada para dejar constancia de la fecha y lugar donde se ha planteado el problema", apunta Roberto Villar, abogado de la asociación. También recomienda hacer alguna fotografía "que pueda acreditar nuestras alegaciones dado que de lo contrario nuestra reclamación sería la palabra de cada una de las partes".