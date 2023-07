Esta es la cantidad de dinero que no deberías enviar por Bizum para evitar la multa de Hacienda

El mundo de las finanzas personales ha experimentado un profundo cambio desde que Bizum llegara a nuestras vidas. Esta aplicación móvil se ha extendido como el método más usado para realzar transferencias bancarias con un solo número de teléfono. Sin embargo, hay quien ha llegado a pagar un coche a través de la 'app', saltándose así los límites y las reglas para operar con este servicio. Es importante respetarlos (y declarar los que sean necesarios) si se quiere evitar la multa de la Agencia Tributaria, puesto que la administración establece claramente cuál es la cantidad máxima de dinero que se puede enviar sin declarar.

Bizum es una de las aplicaciones más populares y que están instaladas en la mayoría de 'smartphones'. El uso habitual que los usuarios hacen de ella es para pagar una cena o para compartir gastos, aunque cada vez es más frecuente el emplear este método para comprar en un pequeño negocio. Eso sí, solo puede estar asociado a única cuenta bancaria y a un número de teléfono, por lo que es importante determinar, si se disponen de varias, cuál será la que la ‘app’ emplee para saldar las cuentas, a pesar de que se puede modificar tantas veces como sea necesario.

Más allá del uso, la duda con Bizum surge en torno a cómo se deben declarar las transferencias bancarias, puesto que hay cantidades que pueden ser investigas por Hacienda. De hecho, a través de la aplicación se pueden intercambiar hasta 500 euros, una cifra que no corresponde con la que se debería declarar para evitar las pesquisas con la Agencia Tributaria.

Cuál es el límite de dinero para trasferir por Bizum

Desde Bizum establecen que el máximo de dinero que se puede enviar a través de su servicio es de 1.000 euros. Sin embargo, la Agencia Tributaria establece que la cantidad ingresada a través de la aplicación móvil que se debe declarar es de 10.000 euros al año. Si se supera, se debe incluir todo lo recibido en la declaración de la Renta.

Esta normativa se aplica solo a usuarios particulares, puesto que aquellos autónomos o personas con un negocio que tengan Bizum como una de las formas posibles de pago, deberán declarar todos los envíos de dinero que reciban como los ingresos habituales. Es importante cumplir con esta normativa, puesto que, al ser un sistema digital, Hacienda puede controlar fácilmente todos los movimientos, así como su origen y destino.

¿Bizum tiene límite de transferencias?

La aplicación Bizum nos ha facilitado la vida, pero debemos de conocer sus límites para aprender a sacarle el máximo partido. Igual que existe un límite de dinero para trasferir por la aplicación, también hay un número máximo de transferencias, o lo que es lo mismo, movimientos, que se pueden realizar al mes. Desde el año pasado, la aplicación rebajó el número de envíos que se podían realizar y dejó en 60 movimientos el máximo establecido. ¿Y qué ocurre si alcanzamos esta cifra? Simplemente, la propia plataforma nos advertirá de que no es posible realizar la operación.

Este límite vuelve a ser exclusivo para los usuarios particulares, puesto que los negocios y las empresas no están sujetas a ningún límite, por lo que no tendrán problemas para operar por la aplicación en ningún momento. Esta normativa es más laxa con estos perfiles porque muchos profesionales han integrado Bizum como método de pago y cobro, por lo que no se puede fijar un límite para estas acciones.

Las multas que pone Hacienda por el uso indebido de Bizum

Como para cualquier transacción, los bancos están obligados, según recoge la Ley General Tributaria, a facilitar los datos, informes y justificantes de trascendencia tributaria de cualquier persona, siempre y cuando estén relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas. Por ello, todos los usuarios pueden ser objeto de estudio por Hacienda si esta considera que hay movimientos sospechosos en sus cuentas o por simple comprobación rutinaria.

Así, los contribuyentes deben declarar las transferencias superiores a 10.000 euros. De no hacerlo, las posibles sanciones a las que se enfrentan oscilan entre los 600 y hasta el 50% de la cantidad enviada. Es importante también que el origen del dinero esté justificado. De lo contrario, la multa puede ascender desde los 60.000 euros para los casos más leves hasta los 150.000 para los más graves.