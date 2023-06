Pagar por Bizum hasta un coche: límites por operación, requisitos y riesgos

Domingo por la tarde. Una pareja joven negocia la compra de un coche con un particular en el aparcamiento exterior de un gran centro comercial zaragozano, prácticamente vacío por estar las tiendas cerradas. Prueban el coche y a la hora de acordar el precio, se ponen de acuerdo en que de cerrarse la venta esta se abonará a través de Bizum, la aplicación de pagos de móvil a móvil que más éxito tiene. 'Te hago un Bizum' se ha incorporado ya a la jerga de muchas personas a la hora de abonar una parte de un regalo de cumpleaños o una cena, pero ¿es adecuado incluso para pagar un coche?

Esta vía para saldar deudas sin dinero ni tarjeta de crédito, solo descargando una aplicación, utiliza la comunicación entre números de teléfono. Estos deben estar asociados a una cuenta bancaria. Desde su aparición en 2016 "ha incrementado su uso, popularidad, gracias a su sencillez y comodidad, en detrimento de las transferencias bancarias, sobre todo, para pagos entre conocidos y de bajo importe", explica Alejandro Marín, delegado de la organización de consumidores y usuarios OCU en Zaragoza. El secreto del éxito no es otro que su "inmediatez" y "facilidad", añade.

"A todos los efectos es una transferencia", aclara José Ángel Oliván, presidente de la asociación de consumidores Ucaragón. Considera que es "más peligroso pagar en efectivo porque una vez que has pagado se acabó. Ese dinero no deja huella", afirma. Por contra, "bizum sí que la deja", añade.

Máximo de 1.000 euros

Actualmente existen límites en cada operación con un mínimo de 0,50 euros y un importe máximo de 1.000 euros, a su vez al día solo se puede enviar un importe máximo a través de Bizum de 2.000 euros, detallan desde OCU. No se pueden enviar más de 5.000 euros al mes.

"Este sistema evita tener que teclear el número de cuenta sustituyendo este por el número de teléfono móvil del destinatario reduciendo los trámites para realizar una transferencia y evitando tener que introducir las claves de seguridad y doble firma de una transferencia realizada por el móvil", explica Marín. El abogado afirma que "el pago mediante Bizum es seguro, debemos recordar que es la entidad bancaria la que está detrás de dichas operaciones instantáneas".

"Se trata de un medio de pago como una tarjeta o una transferencia, está respaldado por tarjeta bancaria, no tiene más diferencias", apunta Oliván. El único aspecto especial es que se lleva a cabo a través de un teléfono móvil.

Con todo, desde las asociaciones de consumidores aconsejan precaución en algunos casos. "Debemos tener especial cuidado en el caso de ventas entre particulares", aconseja Marín. Alerta especialmente de estas operaciones si se llevan a cabo a través de páginas web donde haya "gangas o precios sensiblemente inferiores a los de mercado, así como vendedores o compradores que tienen un especial interés en la operación y son excesivamente insistentes", añade.

Se refiere a las plataformas que se publicitan como punto de encuentro entre personas que quieren vender y otras que buscan comprar algo y en las que "no conocemos al destinatario de la operación de Bizum, ni tenemos garantías sobre su propia identidad o intenciones, su carácter de transferencia inmediata genera muchos más riesgos, y va a resultar muy difícil reclamar o cancelar el pago", advierte.

En etos casos, aconseja hacer una transferencia tradicional y priorizar sistemas de "cartera digital" en las que depositar el dinero "hasta que la operación se ha realizado con éxito, recibiendo el artículo y existiendo por el comprador una conformidad sobre el artículo". En el caso de Oliván, mestra más preocupación "no por el bizum sino porque todo está alrededor del móvil, que cada vez acumula más información.". Así, teme los riesgos de llevar todos nuestros datos personales, incluidos los financieros, en un dispositivo que es "fácil perder o que te lo roben". Critica que la respuesta de los bancos en estas situaciones no es siempre la adecuada. Muchas veces cuando se produce una estafa "dicen que no has tenido precaución y hay que llevarlos a los tribunales", denuncia.

Hacienda también vigila estos pagos

Pagar dinero en efectivo se limita cada vez más para controlar la economía sumergida y prevenir el fraude fiscal. Desde julio de 2021 el máximo de los pagos en 'cash' se ha reducido a 1.000 euros, frente a los 2.500 euros de los últimos años. Marín recuerda que el propio Banco Central Europeo (BCE) considera que este límite es "desproporcionado", reduce la libertad de los ciudadanos para escoger el medio de pago y considera excesivas las sanciones. Acualmente, se fija una multa del 25 % del importe pagado.

Si hay que pagar más dinero "es preciso pagar con tarjeta o mediante una transferencia, de alguna manera que permita identificar el pago como podría ser Bizum", apunta Marín. En este tipo de operaciones hay que "conservar los justificantes de pago durante cinco años desde que se realizó la operación para poder acreditar ante requerimiento de Hacienda que el pago no se realizó en efectivo".

Si eres el comprador

- Comprobar que el producto existe y sus características.

- Identidad del vendedor.

- Priorizar pagos por transferencia (que no sea inmediata) sobre Bizum porque dada la irrevocabilidad e inmediatez de estos pagos por app es mucho más difícil de revocarlos ante caso de fraude.

Si eres el vendedor

- Cuidado con las nuevas estafas con falsos envíos de dinero. Desde OCU alertan que recientemente se han introducido nuevas modalidades de estafas a través de Bizum. Entre ellas, en las que se indica al usuario que se le va a remitir un envío de dinero por esta vía para el pago del producto, "si bien lo que recibe es una solicitud de envío de dinero a través de Bizum (operación contraria)" explica Marín.

-Leer atentamente el SMS o la notificación que recibiremos de la propia aplicación y no aceptar dicha solicitud, ni introducir las validaciones que solicite nuestra entidad.

