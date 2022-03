¿Se deben declarar los pagos de Bizum a Hacienda?

En los últimos años las tecnologías han hecho evolucionar los métodos de pago entre la población. Aunque en ocasiones resulta difícilmente accesible para cierto tipo de colectivos, como las personas mayores, la sociedad ya ha naturalizado el envío de dinero y pago telemático instantáneo a través de plataformas como Bizum o PayPal, entre otras. Comercios, sector hostelero y otros tipos de negocios ya usan estas aplicaciones como vía usual para cobrar. Pero, ¿se deben declarar estas operaciones a Hacienda?

El próximo 6 de abril de 2022, comienza la campaña de la Declaración de la Renta del ejercicio 2021, que se mantendrá hasta el 30 de junio. Ingresos, patrimonio y movimientos económicos deben ser declarados ante la Agencia Tributaria. En la regulación de los pagos a través de plataformas como Bizum, se aplica el mismo régimen que en la declaración de las transferencias bancarias. Por otro lado, los pagos ejecutados a través de Bizum deben ser notificados por parte del banco a las autoridades fiscales si estas lo requieren, así como el resto de información solicitada.

De este modo, los movimientos realizados a través de Bizum no deben ser declarados por haberlos realizado desde esta aplicación, sino en cuanto a su aplicación al régimen de otras operaciones similares como transferencias bancarias. No obstante, en la declaración de la renta sí debe quedar reflejado el estado de tu patrimonio y, por tanto, la procedencia de los ingresos. Así pues, en caso de tratarse de ingresos importantes no deben ser ocultados a Hacienda ya que puede derivar en problemas.

Especial cuidado deben tener aquellos autónomos y empresarios que trabajen mediante la aplicación de Bizum, que deben cumplir con Hacienda como si los ingresos fueran recibidos a través de una tarjeta bancaria. Muchos emprendedores, pequeñas y medianas empresas cometen el error de recibir los pagos en cuentas personales en vez de en la cuenta de la empresa, mezclándolo así con la economía personal, lo que puede dar lugar a confusión en caso de que el Fisco inspeccione y solicite los documentos de origen de los ingresos.

Por otra parte, ¿cuál es el límite de dinero enviado por Bizum que se debe declarar? Todas las operaciones que superen la cifra de 10.000 euros deben de declararse obligatoriamente, mientras la persona que envía el dinero debe notificarlo al sistema de cuentas público.

