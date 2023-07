Alberto Molina, director de Iedis: "En la sociedad y la economía siempre hay incertidumbre"

Lleva dos años al frente del Iedis, el Instituto de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad de la Universiad de Zaragoza. ¿Cómo surge este centro?

Nace oficialmente en enero de 2021, pero se venía gestando desde hace décadas. En julio de 2016 el rector José Antonio Mayoral me pidió que diseñara los vectores principales de investigación de un posible instituto en ciencias económicas, sociales y jurídicas. Empezamos a tener reuniones varios profesores y estuvimos formando ideas para presentar una memoria en 2020. A mí me pidió que pensara en términos interdisciplinares, tanto para ciencias económicas como sociales y jurídicas porque es el primero. Que acogiera a investigadores de todas estas áreas. Actualmente estamos 260 investigadores, 60% mujeres y el 25% somos catedráticos y catedráticas. Algo que me gusta decir es que casi el 15% son ‘junior’, estudiantes predoctorales. Estamos incluyendo investigadores de la Facultad de Economía y Empresa, de Derecho, Educación, Humanidades e incluso algún otro centro. De hecho, 36 grupos del Gobierno de Aragón tienen investigadores que son miembros del instituto. Economía y Empresa tiene más peso, pero se nutre de la interdisciplinaridad.

¿Qué campos son prioritarios en el instituto?

El nombre del instituto es intencionado. Nuestra preocupación fundamental es el empleo en un contexto de una sociedad cada vez más digital y sostenible. En ese sentido, hemos identificado cinco líneas de investigación a las que estamos aportando conocimientos: empleo y demografía; eduación y salud; sociedad digital; sostenibilidad y responsabilidad social y globalización.

La investigación parece que siempre se asocia con titulaciones científicas. ¿En la parte de ciencias sociales se investiga menos o se visibilizan menos los trabajos?

No exactamente. Ese es un error de bulto, Economía tiene Premio Nobel como Física o Química.

¿Pero por qué cuando pensamos en investigación lo hacemos más en un laboratorio?

Las ciencias sociales no tienen ese componente experimental, pero sí seguimos el método científico. Eso se lo explico a mis estudiantes de primero. Consiste en partir de un modelo teórico, buscar unos datos para aplicarlo, sea micro o macroeconómico, y a partir de ahí usar las técnicas econométricas y con esos datos obtener resultados. Los contrastas con la realidad y si hay validación el modelo es el adecuado.

Las previsiones de los economistas también fallan.

Yo creo que fallan menos. Siempre hay correcciones, pero ¿cuándo nos equivocamos? Cuando los datos no son los adecuados, no están suficientemente bien tratados por los analistas de datos. Cuando la materia prima de la que nos nutrimos no es la correcta.

¿Qué temas le preocupan ahora a los investigadores del instituto?

En estos dos años hemos hecho trabajos sobre la aplicación del teletrabajo, el desempleo y sus consecuencias sobre la salud y una investigación sobre el clima, entre otras. En cada línea trabajamos desde distintas áreas para aportar conocimiento.

¿Por qué tras la pandemia de covid se ha abandonado tan rápido el teletrabajo?

El teletrabajo ha sido de alta utilidad, aunque ha generado algunas situaciones no deseables en términos de género, en el sentido de que ha implicado una mayor carga laboral total, fuera y dentro del hogar, para las mujeres. Al mismo tiempo, desde las empresas se ha puesto en cierta duda la eficiencia y niveles de productividad que se han obtenido en teletrabajo. Mi apreciación personal es la misma que en la docencia: la presencialidad es deseable, no es sustituible por la teleeducación. Lo que sí es cierto es que la pandemia ha generado una proporción distinta del trabajo in situ y del teletrabajo. Ahora se ve normal que un día y medio o dos días algunos trabajadores puedan desarrollar su actividad fuera del entorno de la compañía. En cualquier caso, los economistas nunca pensamos que el teletrabajo al nivel del 80%o el 90% se mantuviera permanentemente porque la presencialidad sin ser imprescindible es importante respecto a los contactos con las personas de rango superior en la empresa. Las explicaciones de los profesores presenciales son mejores, más claras y llegan mejor a los estudiantes particularmente en Economía que estamos todo el día utilizando la pizarra con gráficos y fórmulas matemáticas.

¿Por muchos estudios que se hagan se puede estar preparado para situaciones como una pandemia o la guerra en Ucrania?

Los que llevamos años estudiando temas económicos y socioeconómicos hemos aprendido que en la sociedad y la economía siempre hay incertidumbre. Si me remonto a los últimos años, la crisis financiera en EE. UU. abrió una gran debacle socioeconómica, después vino la pandemia, cuando salíamos y nos parecía que la situación se iba a tranquilizar llegó la invasión a Ucrania y con ella la crisis en los mercados energéticos, el alza en los productos y en estos momentos, aún teniendo presente la lamentable invasión rusa, parece que estamos levantando el vuelo.

