La falta "histórica" de sandía y melón se nota desde Mercazaragoza a Mercadona: estos son los motivos

Este verano la sandía y el melón casi se han convertido en un postre de lujo, tanto por el elevado precio como por la escasez, pese a ser tradicionalmente las frutas estrella de la temporada. La falta de estos productos se nota desde la pequeña frutería de barrio hasta Mercazaragoza, donde compran a los mayoristas, pasando por la gran distribución.

"Esto es histórico. Tengo 52 años, llevo desde los 13 como mayorista en Zaragoza y esta situación no se ha dado nunca", afirma Javier Monge, presidente de la Asociación de mayoristas de frutas y verduras de la provincia. Apunta entre el motivo principal al "desastre" de campaña que ha vivido Murcia debido a los fenómenos meteorológicos extremos. En algunas comarcas productoras se habría perdido "el 85% de la producción", calcula, sobre todo, de melón. "Hay más problemas de abastecimiento con el melón que la sandía", asegura el responsable de Frutas Monge.

Javier Monge: "Esto es histórico. Tengo 52 años, llevo desde los 13 como mayorista en Zaragoza y esta situación no se ha dado nunca"

Menos fruta en Mercazaragoza

Así, ha puesto como ejemplo lo ocurrido este martes: "No he descargado nada de melón". En un verano normal tendría que contar con entre 4.000 y 6.000 kilos diarios de melón. En sandías alcanza de 14 a 18 palets, pero ahora no pasa de los 6, cada uno pesan unos 1.000 kilos. Andalucía y el Levante son las principales zonas de las que proceden estas frutas en la primera parte del verano.

Para paliar esta situación excepcional están llegando más envíos desde el extranjero, de terceros países competencia directa de las frutas españolas. "Todos los años viene producto de Marruecos, pero nunca en las cantidades de este año por el desabastecimiento", añade Monge. El mayorista espera que la situación se normalice cuando comience a llegar la producción de Castilla-La Mancha, otra de las zonas españolas de mayor producción. Esta se espera a partir de la primera semana de agosto.

Precios también de récord

Si falta producto en las fechas donde más compradores lo buscan, el precio sube. Es la ley de la oferta y la demanda. Esto lo notan las fruterías, porque los clientes compran menos, y los bolsillos de los que no se privan de su fruta preferida pese a la subida de precios. Estos llegan a triplicar la de un año normal. El precio del kilo de sandía puede rondar ahora los 2 o 3 euros, mientras el del melón puede llegar a estar por encima. Esto hace que cada vez se encuentren a la venta piezas cortadas en trozos más pequeños. Comprar un melón o una sandía entero resulta poco frecuente. Para una pieza de cinco kilos de sandía habría que pagar más de 10 euros.

Melones en una frutería de Zaragoza. H. A.

"He notado que algunas veces no hay y he pensado 'qué raro' en verano, pero no me había parado a pensar por qué", reconoce Lourdes Miguel, que entra en la tienda de Frutas Cester junto a Aragonia este partes. Suele ir con prisa porque tiene cargas familiares, se justifica, mientras sale a la calle y a los más de 40 grados en esta semana de alerta por calor.

Otra compradora jubilada, que entra atraída por las dos medias sandías del escaparate, lleva observando la escasez y la subida de precios desde el comienzo de verano. Confiesa que había ido ya en alguna ocasión al Mercadona del cercano centro comercial y no había encontrado. "Me han dicho que se acaban a primera hora", explica, para añadir "no voy a madrugar por una sandía".

Rosa Cester: "La gente piensa que como vendes caro te estás 'forrando', pero no es así, preferimos que los precios estén bajos"

Jesús Gutiérrez, otro vecino del barrio de La Romareda donde se encuentra la tienda, comenta que tiene unos conocidos con huerto en San Mateo de Gállego y está surtido. Además de las del escaparate, este martes en la frutería se exponen una mitad de sandía y dos cuartos y dos melones y medio. Ana Lamarcha, la dependienta, reconoce que es raro que alguien compre una pieza entera, aunque le queda alguna más en las cámaras.

"Cuando un producto va tan caro vendemos menos, la gente compra otros", cuenta Rosa Cester, responsable de Frutas Cester. "La gente piensa que como vendes caro te estás 'forrando', pero no es así, preferimos que los precios estén bajos", asegura como detallista. La frutería zaragozana se dedica también a la distribución para la hostelería, hospitales o residencias, además de la venta directa en sus tiendas. "Compramos directamente de origen", indica, y ven la escasez en todas las zonas que actualmente tendrían que estar trabajando al 100%.

Sandías en una tienda de Frutas Cester en Zaragoza. H. A.

Desde Cester también confían en que la producción de Castilla-La Mancha ayude a paliar el desequilibro actual. "En una semana o quince días habrá", calcula, de forma que "si hay producción se normalizarán los precios", desea. Recuerda que ha habido años con la sandía a menos de un euro y que "he llegado a vender melones pequeños de un euro la pieza".

La rotura de 'stock' se ha notado también en las cadenas de supermercados. Mercadona ha sido de las primeras en justificar ante sus clientes por qué encuentran a veces los lineales vacíos. La enseña valenciana de supermercados se ha hecho eco de este problema para responder a las dudas de algunos clientes en las redes sociales sobre la rapidez con la que se agotaban estos alimentos.

"Debido a la climatología adversa sufrida en las zonas productoras de sandía y melón, actualmente no disponemos de la cantidad y condiciones adecuadas para ofrecer el producto con normalidad. Por ello, puede haber faltas de servicio en algunas de nuestras tiendas", ha sido la explicación oficial.

De momento, las esperanzas están puestas en el mes de agosto y en que el tiempo no vuelva a dar más sustos en las zonas productoras.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.