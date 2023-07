La caída de la inflación se oye pero no se ve

Como todos los días, el miércoles el Mercado Central era un constante ir y venir de gente. Los consumidores aprovechaban hasta el último minuto para pasearse por sus pasillos en busca de una buena ganga. El anuncio de la bajada del IPC había prometido una reducción de los precios de los alimentos que muchos bolsillos esperaban desde hace tiempo.

Sin embargo, Ángel Chueca, que limpiaba pescado en su puesto afirmó que todo estaba "más o menos igual". "El precio del pescado fluctúa mucho –añadió–. Depende de la captura del día. Igual baja un poco porque estamos en verano". A su juicio, el IPC no surtía ningún efecto. Delia Román compartía esta opinión desde su puesto de frutería: "La fruta de temporada y de la zona no ha subido mucho, pero melón y sandía...". A su lado, la sandía llevaba un cartel de 1,50€/kilo.

En el puesto de charcutería, Javier Oñoa aseguró que "iba todo para arriba". En su caso, su principal problema no era la inflación, sino la crisis de materias primas. "No hay leche de cabra y el cochinillo fresco está al doble", lamentó. Desde la carnicería, José Grau afirmó que los precios "se mantienen", pero, cabizbajo, indicó que "lo que sube, ya no baja".

Cristina González, asidua del Mercado Central, dijo no haber encontrado "nada de variación" salvo en productos puntuales que habían subido, como algunas carnes y pescados. Patricia Redondo, por su parte, afirmó que había visto incrementos, pero "en otros sitios, no en el Mercado Central". Destacaba el incremento del precio de la carne picada.

Manuel Latorre sí había notado diferencias en la fruta de temporada. No obstante, desde su perspectiva como antiguo agricultor: "No es culpa de nadie, simplemente ha sido un mal verano". A su juicio, la mayor o menor inflación poco podía hacer frente a la sequía, que había asolado el campo. "La fruta es muy caprichosa", añadió.