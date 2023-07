La sequía y el pedrisco han dañado en siete meses 217.390 hectáreas aseguradas en Aragón

La siniestralidad agraria se está convirtiendo en el mayor quebradero de cabeza del sector agroalimentario. Cuando no son las heladas, es la extrema sequía, cuando no unas lluvias torrenciales o si no, cada vez con más frecuencia, antes y con mayor violencia, unas tormentas de granizo que arrojan sobre los cultivos piedras de hielo del tamaño de "huevos de gallina".

Lo corroboran los datos de Agroseguro. Desde que comenzara 2023 y a fecha de hoy, las declaraciones de siniestro que han llegado a la delegación aragonesa del ‘pool’ asegurador afectan a 233.174 hectáreas aseguradas –con lo que serán muchas más porque no todas cuentan con cobertura–, de las que la inmensa mayoría, esto es 217.390, sufren daños por la sequía y el pedrisco. La cifra es significativa en números absolutos, pero refleja con intensidad la cuantía de las pérdidas si se tiene en cuenta que supone nada menos que el 12% de las tierras de cultivo de todo Aragón, que suman casi 1.780.000 hectáreas, según la Encuesta sobre Superficies de 2022 que elabora el Ministerio de Agricultura.

La extrema sequía es el siniestro que deja peor escenario. En estos casi siete meses en los que ya ha avanzado el año, la falta de precipitaciones y la escasa disponibilidad de agua para riego ha dejado pérdidas en 155.715 hectáreas, la mayor parte en los cultivos herbáceos, pero también en leñosos (olivar, almendro y viñedo). De esta superficie, 59.610 hectáreas se localizan en la provincia de Zaragoza, 53.899 en la de Teruel y 42.206 en la provincia oscense. Y en ellas no hay una sola comarca que se haya librado de los efectos de este siniestro.

Granizo de gran tamaño caído en Urrea de Gaén. Heraldo.es

"Alrededor del 90% de la contratación de sequía de cereales ha dado siniestro. Eso significa que la mayoría de las pólizas van a tener que ser peritadas", señala el director de la delegación territorial de Agroseguro en Aragón, Juan Cruzán, que recuerda que el pago de la indemnizaciones ya ha comenzado y el compromiso de la entidad es el pronto pago, pero pide "tranquilidad" a los agricultores porque "este año está siendo un año muy complicado y hay mucha siniestralidad, no solo por la sequía sino también por el pedrisco".

Porque el granizo tampoco está dando tregua al campo aragonés. En la memoria todavía están frescas las tormentas del pasado 6 de julio, fecha en la que sobre la capital aragonesa y su área metropolitana descargó una tromba torrencial cuyos daños, que se presumen millonarios, todavía se están evaluando. El medio rural no fue ajeno ese día a los embates del clima, que dejó intensas tormentas acompañadas de pedrisco de gran tamaño en la provincias del sur de Zaragoza y el norte de Teruel.

En los más variados cultivos

Solo ese día y en apenas unas horas, las violentas precipitaciones dañaron, según los partes recibidos hasta ahora por Agroseguro, 15.694 hectáreas. En las tres provincias aragonesas y en los más variados cultivos (cereal, hortalizas, frutos secos, uva, olivar, forraje, cereza e incluso ajo). Los más afectados han sido, de nuevo, los cultivos herbáceos que se encontraban en plena cosecha, con 7.623 hectáreas aseguradas siniestradas, seguido del viñedo (4.873 hectáreas prácticamente en su totalidad en la provincia de Zaragoza), pero también es significativa la cifra de hectáreas dañadas en frutales (1.186 en total que se reparten casi al 50% entre Zaragoza y Teruel, donde han quedado seriamente dañada una importante superficie de producción de Melocotón de Calanda en Alcañiz).

De la magnitud del desastre da buena cuenta también otra cifra: "Las declaraciones de siniestro recibidas por los pedrisco del 6 de julio han llegado desde 162 términos municipales", explica Cruzán, que señala que si se contabiliza desde que comenzó el año, la superficie dañada por este fenómeno se reparen por 378 términos municipales. "Si añadimos la sequía, estoy convencido de que todos los municipios aragoneses van a ver un técnico de Agroseguro desplazado a su localidad este año", apunta.

Y es que, según los datos de Agroseguro, entre el 1 de enero y el 14 de julio, los agricultores asegurados han declarado daños por granizo en 61.675 hectáreas ­–28.491 en Zaragoza, 18.554 en Huesca y 14.630 en Teruel–, "una cuantía considerable si tenemos en cuenta que solo estamos tan solo a mediados de julio", añade Cruzán. Quedan por delante casi dos meses de verano, época en las que suelen ser habituales este tipo de tormentas, por lo que "si continúa este ritmo las hectáreas reclamadas podrían alcanzar las 90.000", advierte.