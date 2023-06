Protesta de agricultores en Zaragoza: "Si no nos dejan labrar no podremos apagar los incendios"

Aseguran que después de más de una docena de reuniones en las que la consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón no ha atendido sus peticiones, nos les ha quedado más remedio que gritar sus exigencias, megáfono en mano, ante la sede del Departamento que lidera en funciones Joaquín Olona. Así lo han hecho este miércoles alrededor de un centenar de agricultores y ganaderos que, convocados por las organizaciones agrarias –UAGA, Asaja, Araga y UPA- se han concentrado en la plaza San Pedro Nolasco de Zaragoza para exigir la flexibilización de la norma que impide labrar los rastrojos durante todo el verano.

“Somos labradores y queremos trabajar”, recordaba con insistencia Javier Fatás, representante de UAGA, dirigiendo su réplica hacia la sede de la Consejería de Agricultura e invitando a sus responsables a “bajar y negociar”, a “salir de los despachos y escuchar al sector”, a “dejar los sillones y pisar el campo para ver como están las rastrojeras”.

La norma que ha llevado a los agricultores a la movilización ha llegado con la nueva PAC y se enmarca en la llamada condicionalidad reforzada, es decir, aquellas prácticas agrarias más sostenibles de obligado cumplimiento para la percepción de las ayudas directas. Se conoce como como BCAM 6 y hace referencia a la cobertura mínima del suelo para evitar suelos desnudos en los periodos más sensibles, por lo que se establece que en las parcelas que se siembren con cultivos herbáceos de invierno (trigo, cebada, avena, triticale… ), no se labrará el suelo con volteo ni se realizará laboreo vertical, entre la fecha de recolección de la cosecha y el 1 de septiembre.

“Tenemos los campos llenos de hierba y en una semana van a estar secos, por lo que serán un polvorín para el fuego”, ha advertido José Antonio Miguel, secretario provincial de UAGA en Zaragoza, que ha insistido, utilizando el megáfono, se ha dirigido a la consejería para dejar claro que “si no nos dejáis labrar no podremos apagar los incendios como siempre hacemos”.

Miguel ha recordado que estas labores agrarias no solo permiten son necesarias para preparar la tierra para la futura siembra de otoño ahora que hay humedad en el suelo, sino que además permiten “hacer cortafuegos gratis por todo el territorio”, ya que los cultivos de cereal de invierno son las producciones con mayor presencia en la Comunidad, donde ocupan más de 700.000 hectáreas.

“Tenemos la peor PAC de la historia, la UE ha diseñado una PAC catastrófica para la agricultura de Aragón y el Gobierno de la Comunidad no la está haciendo lo suficientemente aceptable para el sector. Depende de esta consejería facilitar la vida a los agricultores y ganaderos, pero no lo quieren hacer y por eso estamos aquí”, ha explicado el representante de UAGA. Miguel ha insistido que en no hay excusas para atender su petición, porque en otras comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, así se ha hecho. “Ya sabemos que están en funciones pero no podemos esperar, necesitamos esta excepción”, ha remarcado el sindicalista que ha pedido a la consejería que reconsidere su negativa y escuche a los agricultores. “Pido, por favor, que antes de dejar sus despachos hagan una circular que nos permita trabajar nuestras tierras, no hace falta una orden ni un decreto ley, eso se soluciona con un renglón”, ha recordado.

Al grave riesgo de incendio que puede representar la rastrojera, el representante de UAGA ha añadido la necesidad el encarecimiento que supondrá una siembra sobre una tierra endurecida y la necesidad de utilizar herbicidas. “Los agricultores ecológicos no pueden utilizarlos y los demás no queremos hacerlo porque no es bueno para nuestras tierras ni para la producción de alimentos”, ha añadido.

“Queremos, pedimos y exigimos que se haga la vida fácil a la gente. Las administraciones están para ayudar a la gente y ayudar al agricultor y ganadero es también ayudar al consumidor”, ha destacado Ángel Samper, secretario general de Asaja-Aragón, que ha recordado que en estos momentos en los que el sector está soportando la peor sequía que se conoce en décadas, “nos enfrentamos a un problema muy grave porque si no podemos labrar nos vamos a encontrar la tierra muy compactada en septiembre y con unas condiciones pésimas para la nueva siembra”.

Samper ha incidido también en la necesidad de ayuda a la ganadería. Y para ello ha exigido que se permita el pastoreo en las zonas no cosechadas “para evitar volver a tener nuevos episodios de subida de precios en la cesta de la compra”.

“Ante una campaña que ha sido la más caótica que se recuerda por la extrema sequía que hemos sufrido y venimos aquí a reivindicar que se nos deje trabajar, que se nos deje labrar las tierras aprovechando las lluvias que hemos tenido”, ha afirmado Federico Lorente, vicepresidente de Araga. Lorente ha advertido que “viene un verano que puede ser complicado”, por lo que ha pedido a los responsables de la consejería de Agricultura que “por favor, reconsideren las flexibilizaciones y que se escuche al sector”