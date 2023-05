Olona anuncia excepciones a la PAC y "una cuantía importante" para préstamos subvencionados para afrontar la sequía

Las primeras medidas para hacer frente a los daños que está provocando la extrema sequía en Aragón se harán públicas "esta semana" en una orden con la firma del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona. En ella se recogerán las flexibilidades y excepcionalidades a las exigencias de la PAC que garantizarán que los agricultores y ganaderos de la Comunidad tengan asegurados los importes de sus ayudas aunque la sequía impida cumplir los exigentes requisitos que impone la nueva Política Agraria Común que entro en vigor el 1 de enero.

"El propósito es que los beneficiaros de la PAC, como primera medida y absoluta prioridad, reciban los importes correspondientes sin la necesidad de cumplir una serie de requisitos que nos preocupaban mucho porque podían impedir el pago de las ayudas directas", ha señalado el consejero. Como ejemplo, ha adelantado que dado que el regadío "preocupa mucho", se permitirá elevar el barbecho al 50% y reducir del 10% al 5% la exigencia de cultivos mejorantes. También, ha destacado a modo de ejemplo, se va a permitir el pastoreo de todas las zonas acogidas al ecorrégimen de biodiversidad.

"Todas las cuestiones que nos habían pedido las organizaciones agrarias en este sentido se van a poder cumplir, por lo que esta orden va a dar garantía y seguridad que a los beneficiarios", ha insistido Olona, que, tal y como permite el Ministerio del ramo, la orden también incluirá la ampliación de la presentación de solicitudes de la PAC hasta el 30 de junio. "Nos vamos al máximo permitido", ha señalado.

Habrá además ayudas para que los agricultores y ganaderos puedan solicitar préstamos a coste cero con los que poder disponer de la necesaria liquidez para hacer frente a la próxima campaña de siembra. Olona no ha concretado cuál será la cuantía destinada para esta medida, porque quiere primero discutirla con las organizaciones agrarias, pero ha asegurado que será "una cantidad importante y la que haga falta para garantizar la continuidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas". Y, ha recordado, como ya hizo en la pasada reunión con las organizaciones agrarias, que no se descartan que todas estas actuaciones se puedan complementar con otras ayudas directas, pero para eso "habrá que esperar a ver qué pasa con los cultivos, porque lo peor aún no ha llegado", ha insistido.

A más largo plazo, y como compromiso, Olona ha explicado su intención de que habilitar un decreto para que estas líneas de apoyo financiero que permiten dar continuidad a las explotaciones "sean con carácter permanente y sea necesario estar supeditados a lo que pasa, con todas las dificultades administrativas que conlleva". Es decir, que el sector agrario disponga de una normativa, con dotación presupuestaria incluida, para que cada que se produce una situación de dificultad ya sea climática (sequía, helada, granizo, inundación....), como de mercado (como sucedió durante la pandemia o con la guerra de Ucrania) los agricultores y ganadero aragoneses tengan acceso permanente a estas facilidades de financiación.

Además, el Gobierno aragonés se compromete a elevar hasta el 70% -el máximo que permite las normas de competencia- la ayuda a la contratación de los seguros, con carácter general y permanente para todos los cultivos y en todas las líneas las aseguramiento que es el máximo que permiten las normas en materia de competencia. "Estamos en un contexto de cambio climático y por lo tanto hemos decidido que hay que garantizar al sector agrario una cobertura máxima y permanente"