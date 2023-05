El campo aragonés cree que las ayudas por la sequía se quedan cortas y exige concreción

"Toda ayuda es bienvenida". Con esta frase los representantes de las organizaciones agrarias aragonesas han querido dejar claro que valoran todas las medidas aprobadas este jueves en el Consejo de Ministros extraordinario para paliar los graves daños que la extrema sequía están provocando en la agricultura y la ganadería de todo el país. Pero, a partir de este argumento inicial han comenzado los matices. Todas han coincidido en que a pesar de que la cifras que destinarán a tal fin los ministerios de Transición Ecológica (1.400 millones) y de Agricultura (636 millones solo en ayudas directas ) no son nada desdeñables, van a resultar "insuficientes" para todo el territorio afectado. Y todas han pedido "mayor concreción" y "agilidad y rapidez" en el pago porque el sector está soportando ya una profunda crisis de renta y de liquidez.

"Hay que analizarlas bien porque estas cifras están por desarrollar, pero el Gobierno podría haber sido más ambicioso", ha señalado el secretario general de UAGA, José María Alcubierre, que ha avanzado que solo en Aragón las pérdidas podrían superar los mil millones de euros, por lo que "habrá que aplicarlas de manera quirúrgica". Alcubierre ha lamentado por ello que el ministro del ramo, Luis Planas, no haya priorizado esta medidas en la agricultura familiar y profesional "excepto para las exenciones en el IBI". Considera que las partidas destinadas para las medidas fiscales "se van a quedar muy justas para atender a todos los profesionales" y ha criticado que no se hayan prorrogado las bonificaciones a la compra de gasóleo, "que hubiera sido muy positivo en este año en el que se ha hecho frente a la siembra más cara de la historia y apenas se van a tener ingresos".

Alcubierre ha asegurado que quiere leer con detenimiento las inversiones anunciadas por la titular del Miteco, Teresa Ribera, aunque ha adelantado que ha echado de menos en su comparecencia tras el consejo de ministros "el apoyo a los sistemas de riego de Aragón".

"Dar una vuelta al seguro agrario"

Muy crítico se ha mostrado el representante de Asaja-Aragón, Ángel Samper, que aunque ha reconocido que la cuantía de las ayudas es "importante", la calificó de "totalmente insuficiente", porque "la catástrofe es máxima".

Samper, que ha coincidido en la necesidad de analizar con detenimiento las líneas anunciadas, ha recordado que su organización agraria lleva años exigiendo partidas presupuestarias adicionales para hacer frente a situaciones complicadas como la actual. Y ha destacado especialmente la necesidad de "darle una vuelta" al seguro agrario, "porque muchos agricultores no han contratado no porque no quieren sino porque no es eficaz".

Mucho más vehemente se ha mostrado al referirse a los anuncios realizados por la ministra de Transición Ecológica. "Estamos hartos de esta señora", señaló Samper, a la que ha recordado que "la regulación hídrica es esencial "no solo para la agricultura sino para toda la sociedad y el medio ambiente".

Con mayor cautela, el presidente de Araga, Jorge Valero, ha reconocido que prefiere esperar a conocer concretamente cómo se van a distribuir las ayudas, porque lo anunciado ayer "solo son cifras". Ha afirmado que las medidas de ambos ministerios para hacer frente a la sequía "son un primer paso", pero insistió en que es necesaria "más definición" porque el sector agrario es muy amplio y muy diferente "y no se puede hacer tabla rasa".

Las valoraciones más positivas han llegado desde UPA-Aragón. Su secretario general, José Manuel Roche, ha asegurado que la cuantía de las ayudas directas, sumada a los paquetes aprobados para minimizar el impacto derivado de la guerra de Ucrania, "suponen un desembolso que nunca antes se había realizado" y se ha mostrado convencido de que "el sector lo va a recibir con alegría". Sin embargo, hay peros. Roche considera que no solo es necesario concretar las medidas anunciadas –especialmente ese fondo de para la agricultura dotado con 276,7 millones de euros–, además hay que aplicarlas "con rápidez y agilidad". Y, en su opinión, "es un alivio y evitará tensiones" que se haya ampliado el plazo para la presentación de solicitudes de la PAC.