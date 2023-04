¿Cuándo y cómo puedo pedir cita para hacer la declaración de la Renta por teléfono o en las oficinas?

La Campaña de la Renta 2022 comenzó el pasado 11 de abril y el calendario sigue su curso. Toca rendir cuentas con Hacienda por los ingresos del curso anterior, el año 2022. Los resultados de la declaración de la Renta solo pueden ser dos: a pagar o a devolver. Todos las personas que utilizaron el simulador de la Renta ya pudieron hacerse una idea aproximada de si el resultado era positivo o negativo.

Desde el pasado 11 de abril se puede realizar la declaración a través de internet, solicitando y descargando el borrador tras seguir las instrucciones de la Agencia Tributaria (AEAT) y aportando toda la documentación requerida por la entidad.

Cuándo y cómo pedir cita previa para hacer la declaración de la Renta por teléfono

El próximo 3 de mayo es clave para muchos contribuyentes que están obligados a presentar la declaración. Desde ese día se puede pedir la cita previa para confeccionar la declaración por teléfono. Además, se puede recurrir al 'Plan Le Llamamos' que proporciona la AEAT para facilitar la realización del proceso. A través de ese plan, especialistas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria ayudarán a cumplimentar el trámite de este modo si se concierta la cita del 3 de mayo al 29 de junio, por medio de estas opciones:

Internet con NIF/NIE o DNI electrónico , certificado electrónico, Cl@ve PIN o referencia

, certificado electrónico, Cl@ve PIN o referencia App "Agencia Tributaria"

"Agencia Tributaria" Teléfono automático 91 535 73 26 o 901 12 12 24.

Teléfono de cita previa para Renta con atención personal 91 553 00 71 o 901 22 33 44. De lunes a viernes, de 9.00 a 19.00.

Cuándo y cómo pedir cita para hacer la declaración de la Renta de forma presencial en las oficinas

No obstante, todavía hay mucha población que no se desenvuelve correctamente con las declaraciones por internet, o bien necesitan una asistencia más personal o especializada por vía presencial. Para poder realizar las declaraciones en modo presencial en las mismas oficinas de la Agencia Tributaria se necesita concertar cita previa del 25 de mayo al 29 de junio, por las mismas vías que la cita telefónica, excepto en la parte del teléfono automático. Aunque hay tiempo de sobra para pedir cita conviene no dejarlo para última hora.

La Agencia Tributaria da opción de anular las citas por los imprevistos que le puedan surgir al contribuyente y que le impidan acudir el día señalado. La anulación de citas se podrá realizar por cualquiera de los canales citados anteriormente.