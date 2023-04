La fiebre de los paneles solares: cómo echar cuentas para no arrepentirse de la inversión

El año pasado desde el sector de los instaladores de placas fotovoltaicas aseguran que se dio la 'tormenta perfecta' para impulsar el autoconsumo solar en los hogares. "Se juntó la crisis energética, con los precios muy altos de la electricidad, las ayudas europeas y los tipos de interés bajos la mayor parte del año", explica César Gimeno, portavoz en Aragón de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). En 2022 se superaron las 200.500 casas con instalaciones fotovoltaicas en España, el doble que el año anterior. El 32% de todos los proyectos solares fueron para viviendas.

Este año la situación económica ha cambiado: el precio de la energía ha bajado, incluso a niveles prepandemia, y pedir un crédito para pagar una instalación resulta más caro porque se han incrementado los tipos de interés para controlar la inflación.

Sin embargo, Gimeno asegura que se mantiene "la misma inercia". Así, apunta que los propios instaladores ofrecen "facilidades de financiación" y el ahorro que se consigue con las instalaciones no depende solo del precio de la electricidad, ya que con una instalación solar de autoconsumo el usuario consigue liberarse también de la parte fija del recibo.

Simplificación administrativa

"Otro de los vectores que ha impulsado mucho es la simplificación administrativa", añade. El cambio para recortar los trámites "ha sido fundamental", asegura. "Antes todos los trámites con la distribuidora eléctrica eran muy largos y tediosos y la gente se desesperaba porque se tiraba seis meses para poder empezar la instalación en la vivienda", cuenta.

"Hoy es tan sencillo que cuando la instalación es de menos de 15 kilovatios y está en un entorno urbano no tienes ni que pedir un punto de conexión. Como no hay que solicitar la licencia de obras, que se hace por declaración responsable, puedes hacer la instalación, conectarla, hacer la declaración y comunicar a la distribuidora, vía comercializadora, que está conectada", enumera.

Sin embargo, junto al rápido avance, desde asociaciones como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconsejan echar cuentas antes de lanzarse a comprar placas solares, ahora que pueden adquirirse hasta en grandes superficies. La propia organización impulsa una compra colectiva.

Inversión media para instalar unas placas solares

La inversión media de las instalaciones depende de muchos factores, pero la asociación calcula que pueden ir de 4.000 a 7.000 euros, dependiendo del número de paneles, si llevan o no batería para acumular la energía, la dificultad de la instalación..., por lo que es fundamental conocer una estimación del ahorro que supondrá previamente para decidirse si avanzar con el proyecto o no.

Los plazos de amortización de esa inversión suelen oscilar entre 7 y 15 años. "Depende de la cantidad de energía que produzca tu instalación y de cuánta de esa electricidad consumes y cuánta te sobra", indican entre sus consejos.

Gimeno cree que contando desgravaciones fiscales como la rebaja del IBI se puede amortizar en siete años y "si consigue fondos europeos puede estar por debajo de cinco, para una vida útil por encima de 25 años", recalca.

Excedentes que se atascan a veces

Una ventaja adicional del autoconsumo es que "la electricidad que no gastas se manda a la red general y tu contador la va registrando", apuntan desde OCU. Luego, la compañía "descuenta de tu factura la energía que hayas vertido a la red a un precio convenido".

Esta fase puede tardar más de lo deseado para algunos consumidores. A la delegación en Aragón de la asociación han llegado usuarios que tuvieron que esperar meses hasta conseguir cobrar en la factura de la luz los llamados "excedentes", la energía que no gasta el dueño de las placas solares y que "vende" a la red. A veces no se sabe si el retraso es de la distribuidora o de la comercializadora. "Si se van a compensar excedentes, el cambio de contrato para incluirlo muchas veces se alarga y no hay posibilidad de compensación retroactiva de los mismos en lo que dura el proceso", detallan.

Otro momento donde se pueden acumular retrasos es en la "legalización por parte de la administración" ya que "muchas veces no se cumplen los plazos indicados", reconocen.

Para que el consumidor convertido en productor de energía tenga la instalación adecuada hay que hacer un proyecto detallado, apunta Gimeno. "Primero hay que mirar la curva de consumo del cliente, sus facturas y hacer un proyecto en función de la orientación de la cubierta", indica. Recomienda que contraten a empresas con experiencia. Dentro de la asociación UNEF hay más de 780 compañías en toda España.

Complicado comparar tarifas de la luz

OCU reconoce que resulta complicado comparar tarifas para un hogar con paneles fotovoltaicos. "Es preciso conocer el precio que se paga por la energía que el hogar vierte a la red y el que se cobra por la energía que toma de la red", detallan desde la organización. Este cálculo resulta muy complejo cuando las tarifas tienen precios indexados a los del mercado "sin detalles sobre la fórmula de cálculo empleada o el precio histórico aplicado", ponen como ejemplo.

Se quejan de que "el sistema de compensación empleado no siempre se precisa, dejando al usuario con la incertidumbre de si incluye conceptos como peajes y cargos, el mecanismo de ajuste del gas (MAG), el término fijo o el contador", enumeran.

Por ello OCU ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y al Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico que aumenten la transparencia. Reclama una normativa que facilite "mayor flexibilidad y generosidad en la compensación de excedentes" y medidas como que los hogares con placas solares puedan aprovechar los excedentes que se produzcan a lo largo del año o incluso en otras viviendas.

Desde la patronal UNEF alertan también sobre la necesidad de comprobar que la empresa que se elige para hacer la instalación es una profesional del sector. "Hemos sacado un sello de calidad de instalador porque "uno de los riesgos que vemos en el sector es que están entrando muchos actores", al calor del aumento de la demanda. Recuerda que se trata de instalaciones de energía, con determinados requerimientos de seguridad y que necesitan estar "bien diseñadas porque cada una tiene que estar customizada para las instalaciones de un cliente".

Reconoce que donde hace falta avanzar ahora es en el desarrollo de comunidades energéticas y autoconsumos compartidos, un tipo de instalaciones donde todavía hay muchas lagunas legales.

