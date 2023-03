Eduardo Luque, Coespe: "Se ha esquilmado el dinero a los pensionistas y encima ahora hablan de que hay peligro"

Eduardo Luque (Granada, 1958), periodista, analista político y exanalista financiero, miembro de la Coordinadora para la defensa del sistema público de pensiones (COESPE) intervino este lunes en la concentración en Zaragoza del colectivo. Mantiene la necesidad de continuar con las protestas en la calle, pese a avances como la vuelta de la subida de las pensiones según el IPC. Afirma que muchos de los logros en materia de pensiones no se habrían conseguido sin las movilizaciones en la calle que comenzaron hace cinco años.

Esta semana se espera que se apruebe la última parte de la reforma de las pensiones, con la oposición de CEOE y Cepyme y el apoyo de los sindicatos que se sientan en la mesa del diálgo social, CC. OO. y UGT. ¿Recoge algún punto de los que lleva reivindicando la coordinadora estos cinco años de movilizaciones?

Hemos pedido que nos den los documentos oficiales, pero hay una cerrazón enorme. Solo tenemos lo que ha publicado la prensa. Sí que recoge el destope de pensiones, que significaba que hasta 53.000 euros al año se cotizaba la parte proporcional, pero a partir de ahí, no, lo que era un agravio comparativo respecto al resto. Esto se cambia, no se cotizará por la totalidad, pero sí que es importante porque implica ingresos a la Seguridad Social y no recortes. La música parece que a lo mejor suena bien, pero nos falta leer la letra y, sobre todo, la letra pequeña.

¿Cómo se puede definir la plataforma Coespe, que no existía hace cinco años hasta que empezó a movilizarse en varias ciudades, y que desde algunas organizaciones se ha venido cuestionando su apoyo y quiénes estaban detrás?

El apoyo se contabiliza cuando pones a la gente en la calle. El 15 de octubre del año pasado pusimos a 50.000 jubilados en Madrid, con todas las dificultades que eso implica. Gente mayor, con achaques, gente que se pagó de su bolsillo los 40 euros que costó el autobús de ida y vuelta.

En su intervención en la concentración de este lunes en Zaragoza ha dicho que sin la movilización de estos años no se habrían conseguido algunos logros para el colectivo.

Sin las protestas en la calle habría sido imposible la subida del 8,5% de las pensiones este año. Escrivá estaba negociando a comienzos del año pasado una subida del 3%. Poner a la gente en la calle implica mucho, presionar a los parlamentarios para que den caña en el Parlamento e impone también al Gobierno una cierta reflexión. Nos alegramos de que al menos sean receptivos a esta presión.

¿La cercanía de las elecciones ha podido ayudar también?

Evidentemente. Estamos ya en periodo electoral y eso también ayuda. Con todo hay que jugar y saber presionar y tener claro los objetivos, que es lo que tenemos nosotros. Y pensar que Coespe es una organización que nace de los propios jubilados. No hay nadie detrás, de ningún partido, de ningún sindicato. Yo no soy de ningún partido o sindicato, estuve, pero eso ya es problema mío. Y como yo, la inmensa mayoría. Cada uno tiene su ideología, yo me he encontrado a gente de la ultraizquierda y gente del PP.

¿Qué aspectos considera que pueden ser más perjudiciales de esta reforma o qué lagunas tiene aún?

La ampliación del periodo de cotización es la parte más oscura y que hay que afinar muy bien. Está bien que no lo prolonguen demasiado porque estamos a 25 años y ahora quieren ponerlo a 29, pero con un periodo de carencia de muchos años. Lo que está haciendo el Gobierno es lanzar la pelota hacia adelante y que otro Gobierno se encargue. Al menos, eso es una victoria ahora porque Escrivá quería 35 años, toda la vida laboral, y no lo ha logrado. Eso lo vendemos como una victoria del movimiento pensionista, no solo de Coespe, sino de otros movimientos como los que se están movilizando en el País Vasco y Navarra, donde van a tener cinco días de encierros y movilizaciones esta semana. Eso también pesa.

El País Vasco ha sido el lugar donde empezó todo y más apoyo se ha tenido.

Ha sido un puntal. Había muy buena organización, gente muy experimentada en la lucha política, y también en Barcelona, Valencia, Andalucía. Se ha ido ampliando el movimiento. Tenemos un futuro muy complicado porque la inflación nos va a hacer mucho daño.

En cuanto a otros retos como la brecha en las pensiones entre hombres y mujeres, que empieza con la laboral, ¿tiene más difícil solución?

Ahora mismo los cálculos que tenemos hablan de un 33% de diferencia entre hombre y mujer. En esta reforma de pensiones alguna medida apunta en esa dirección para reducirla, pero lo que pasa es que la brecha es enorme y hay muchísimo camino por recorrer ahí. Estamos cada día más contentos porque se van uniendo cada vez más mujeres al movimiento pensionista.

En cuanto a la sostenibilidad del sistema público, ha hablado directamente de que en los años de crisis hubo un "robo" a la hucha de las pensiones. ¿En qué estado se encuentra?

La hucha de las pensiones se introdujo por ley con los Pactos de Toledo y el primer presidente que tendría que haberla rellenado era José María Aznar, que no lo hizo, aunque tenía una ley que le obligaba. Después se pudo rellenar y finalmente Mariano Rajoy, en la crisis anterior, decidió invertir el dinero en bonos del Estado y pagar a los pensionistas con nuestro propio fondo, que estaba para casos puntuales, no para ir sacando dinero todos los meses y dejó la hucha exhausta.

¿El sistema público de pensiones se sostiene?

El sistema se sostiene por una realidad: la auditoría de cuentas hecha por el Parlamento español en 2019 dio que el Estado debía a la Seguridad Social 103.000 millones, fíjate si no son sostenibles las pensiones. Si ese dinero no se hubiera dado estaría en la hucha y no habría ningún peligro. El problema es que se ha esquilmado el dinero a los pensionistas, se ha borrado de la hucha de las pensiones y encima ahora hablan de que hay peligro, cuando hoy Escrivá dice cosas diferentes. Antes, que había dificultades financieras para financiar el 'baby boom' y ahora, que las pensiones no están en peligro. Ya lo sabíamos. El problema es si tú el dinero lo dedicas a pensiones o a otros gastos. Si vas sacando y no vas entrando, hay un déficit.

Entonces, ¿las movilizaciones seguirán?

Sí. Tenemos un larguísimo camino y vamos mucho más lejos.

