Los sindicatos sobre la reforma de pensiones: "Esto no es un impuesto, son cotizaciones y sobre el salario de las personas"

Los sindicatos mantienen la valoración positiva sobre el texto que ha presentado el Gobierno de la última fase de la reforma de pensiones. "Creemos que va en el buen camino", ha asegurado este lunes Manuel Pina, secretario general de CC. OO. Aragón. El líder nacional de la central sindical, Unai Sordo, junto al de UGT, Pepe Álvarez, han venido mostrando su apoyo al documento.

En la reunión de la Mesa de Diálogo Social en materia de pensiones ambos destacaron el pasado viernes la orientación que se plantea tanto para la segunda fase de la reforma iniciada en julio de 2021, como de las medidas concretas que la conforman. Por contra, la patronal CEOE ha mostrado su rechazo a una reforma "populista" y que considera que solo tiene "afán recaudatorio".

Sin embargo, Pina ha recalcado que "esto no es un impuesto, son cotizaciones y sobre el salario de las personas". El sindicalista ha lamentado que los empresarios "llevan ya año y medio o dos años donde no acaban de valorar los acuerdos concretos y el texto, sino que valoran más la situación política". Por ello, con su decisión de no sentarse a negociar la reforma cree que "han perdido la oportunidad de modular acuerdos y textos".

Ante la previsible falta de consenso ha reconocido que "los acuerdos de diálogo social son mucho más estables cuando los firmamos las tres patas, Gobierno, patronales y sindicatos, y más cuando los partidos de la oposición también los firman".

Aspectos positivos

Entre las mejoras de la reforma Pina destaca que "en esta negociación hemos conseguido que se incluyan nuevas previsiones de ingresos en el sistema". En esta lista incluye la posibilidad de 'destopar' las pensiones y ha defendido la necesidad de aumentar las cotizaciones a través del recién creado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Se suma la tercera pata para lograr el aumento ingresos en forma de "cuota solidaridad directa para el fondo de reserva". Defienden también que el destope tiene que llevar aparejada la mejora de la pensión máxima.

Añade que se mejoran cuestiones de brecha de género, con la posibilidad de cotizar por el 100% los tres primeros años de excedencia o reducción de jornada por cuidado de hijos o ascendientes.

Los sindicatos han destacado entre las mejoras que en materia de periodo de cálculo se incluya la posibilidad de elegir los mejores años cotizados de un periodo dado. "Esta fórmula de elección permite mejorar la expectativa de pensión de los colectivos con carreras de cotización más inestables".

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.