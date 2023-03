Cinco años de jubilados 'cabreados' en Zaragoza: "Con la subida ahora cobro menos que antes"

Las pensiones llevan años en una reforma continua. Se viene hablando de cambios profundos en el sistema público, sobre todo, en los periodos de crisis. La última modificación de calado está previsto que se cierre esta semana, con prisas como suele ser habitual, con el apoyo solo de los sindicatos (UGT y CC. OO.) y el rechazo de las patronales (CEOE y Cepyme). El Gobierno español, con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a la cabeza, se ha comprometido con Bruselas a cerrar un texto que ya va tarde.

En Zaragoza, como en otras capitales españolas, la Coordinadora para la defensa del sistema público de pensiones (Coespe), el movimiento de pensionistas que decidió salir a las calles, 'Gobierne quien gobierne', para pedir mejoras, cumple cinco años de movilizaciones. "Decían que qué era eso de cuatro abuelos que no tenían otra cosa que hacer", ha recordado Eduardo Luque, uno de sus portavoces nacionales en la concentración de este lunes. La afluencia ha bajado en las convocatorias semanales, pero se mantiene un grupo de fieles que crece en las manifestaciones celebradas en Madrid como la del pasado mes de octubre.

Siguen encontrando motivos para repetir cada lunes su concentración en la plaza del Pilar. En la última, algunos de ellos cuentan por qué creen necesario seguir movilizándose, pese a avances como la subida de las pensiones un 8,5% este año:

"No se puede vivir por debajo de los 1.080 euros al mes" (Ana Lacalle, 73 años)

Ana Lacalle tiene 73 años y se jubiló al cumplir los 65 años, la edad legal en aquel momento. Entonces le penalizó la normativa porque "aunque tenía años cotizados de sobra tenía una vacío", que rebajó su cuantía final. En su vida laboral pasó por numerosos empleos, incluidas etapas de autónoma. En esta época la cuantía de la prestación se hacía en base a los 15 últimos años trabajados y justo tenía uno en el que no trabajó. Considera que la nueva reforma puede ayudar a quienes se jubilen con este problema, aunque no se fía hasta no ver "la letra pequeña" y cree que todavía son pocos los tres años que se incluyen de cotización al 100% aunque se tengan excedencias o reducciones de jornada. Cree que esto supone un "gesto" para las futuras generaciones de jubilados, pero no soluciona los problemas de los mayores.

Mantiene que quedan otras cuestiones por zanjar por ley como la subida de las prestaciones más bajas. "Hay que igualar las pensiones al salario mínimo" porque "no se puede vivir por debajo de 1.080 euros al mes", como ha reivindicado este lunes desde el micrófono que la coordinadora coloca en la Fuente de Goya de la plaza del Pilar. Con su pañoleta morada del 8-M al cuello, y su camiseta roja en la que se puede leer 'La pobreza tiene rostro de mujer', recuerda la "brecha" de las pensiones que afecta a las mujeres. Cree que se podría arreglar con la subida de prestaciones.

"Con la subida del 8,5% de las pensiones ahora cobro menos que antes porque he subido de tramo en la Renta" (Jesús Gimeno, 69 años)

Jesús Gimeno tiene 69 años y se jubiló como conductor a los 61. Pese a tener 44 años cotizados le penalizó hacerlo de forma anticipada. "He regalado años a la Seguridad Social", ha lamentado. Lleva movilizándose desde el principio de las protestas para pedir mejoras para su colectivo. "Con que me actualizaran la pensión al 100% me conformaría, aunque no me pagaran lo anterior", plantea.

Denuncia que en estos años los Gobiernos hayan utilizado el dinero de la 'hucha' de las pensiones. "No se hablaría de pérdida de poder adquisitivo si esa hucha existiera", apunta, tras escuchar los discursos de este lunes.

"He regalado años de cotización y encima me penalizan" (Carlos Horno, 64 años)

Carlos Horno tiene 64 años y se tuvo que jubilar anticipadamente por un problema de salud. Sumaba una larga carrera de cotización, como su compañero, pero eso no impidió que no pudiera retirarse con el 100% de la pensión. "He regalado años y encima me penalizan", se queja, desde la concentración de Coespe.

En cuanto a los cambios en la reforma de pensiones actual, no cree las quejas de las empresas de que suponga un aumento de cotizaciones que amenace la productividad. "Ellos cuando hablan de que pierden es que no van a ganar tanto", critica.

"La única mejora es blindar las pensiones en la Constitución para que ningún Gobierno las pueda recortar o privatizar" (María Pilar Aragüés, 69 años)

María Pilar Aragüés tiene 69 años, se jubiló hace cinco como profesora de Educación Infantil, y sostiene en alto un cartel de MERP (Mesa Estatal por el Blindaje de la Pensiones), una de las asociaciones integradas en Coespe. Con una docena de mujeres pensionistas sigue con atención los discursos de la concentración de este lunes, que hacen balance también sobre cinco años de movilizaciones. Pese a los logros, no cree que sean suficientes. Reconoce que ella es una "privilegiada" porque tiene una buena pensión, pero se suma a las movilizaciones "por justicia social".

"La reforma tiene puntos positivos, pero no es la que necesitamos", afirma. Desde el colectivo al que pertenece insiste en defender que "la única mejora es blindar las pensiones en la Constitución para que ningún Gobierno las pueda recortar o privatizar". Reclama que no las "degraden" tanto que se conviertan en una "limosna".

Para atraer a más ciudadanos a las movilizaciones, que han ido perdiendo fuerza en estos años en las convocatorias semanales, recuerda que hay "47 millones de pensionistas", tantos como habitantes porque "todos llevamos un jubilado dentro".

