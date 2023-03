Nueva ley de paridad: "No es solo una cuestión de cuotas, sino de justicia"

El debate sobre la necesidad de aumentar la presencia de mujeres en puestos directivos y hacerlo mediante un porcentaje obligatorio se ha vuelto a abrir esta semana con la aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica de representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión. El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a este texto que da un paso más al convertir las recomendaciones de la Unión Europea en una serie de obligaciones para el sector público y privado.

El texto actual establece el principio de representación equilibrada, que incluye que cada sexo deberá estar representado por "al menos el 40% de los miembros de los consejos de administración de las sociedades cotizadas, antes del 1 de julio de 2024, y de los puestos de alta dirección". En la práctica, esto se traduce en la necesidad de incrementar el número de mujeres, que son las infrarrepresentadas. Actualmente, las consejeras no llegan al 30% y se quedan en el 20% en el caso de directivas de mayor rango, según los datos ofrecidos por el Gobierno.

Los criterios fijados excluyen a la mayoría del tejido empresarial, formado por pymes, tanto en España como Aragón. La norma se dirige a empresas de más de 250 trabajadores.

"No hemos estado nunca a favor de las cuotas, sino de que sea un camino más natural"



"Hace falta trabajo de fondo y de toda la sociedad. De creérnoslo todos" (María Sasot, Directivas de Aragón)

La futura norma, ahora en fase de anteproyecto de ley, ha sido recibida entre la satisfacción y la crítica, dependiendo de los colectivos. "No hemos estado nunca a favor de las cuotas, sino de que sea un camino más natural", ha afirmado María Sasot, presidenta de la asociación Directivas de Aragón. La organización presentó este martes un estudio, en el marco de la celebración del 8M, Día de la Mujer, en el que concluye que el 73% de las aragonesas en puestos de dirección cree que se mantiene el techo de cristal.

"No es solo un tema de imponer por ley una cuota, para que sea real hay que trabajar, creérselo, estar convencido", añade. Así, hace hincapié en que hay que empezar a trabajar "desde la educación a la familia, en los medios, en quien elige un candidato o quien orienta a que los jóvenes elijan una carrera. Hace falta trabajo de fondo y de toda la sociedad. De creérnoslo todos", señala.

Pese a ello, reconoce que "cuando hay cuotas, se nota", pero mantiene que en la organización "somos más de recomendaciones que de obligaciones".

"Es muy difícil cambiar el chip sin cuotas"



​"Estamos demostrando que con el término de cuota están entrando mujeres con capacidad y mérito".



​"Una vez que entra una mujer luego es un efecto llamada". (María Jesús Lorente, Cepyme Aragón)

Sin embargo, María Jesús Lorente, presidenta de Cepyme Aragón, afirma que "es muy difícil cambiar el chip sin cuotas". Pese a que pueda tener un efecto negativo, poniendo en duda la preparación de la candidata, asegura que ya desde la pasada Ley de Igualdad de 2007 "estamos demostrando que con el término de cuota están entrando mujeres con capacidad y mérito".

La portavoz de las pymes aragonesas ha sido la primera mujer en encabezar una patronal en la comunidad, además de estar varios años al frente de la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias y Profesionales (Arame). "Una vez que entra una mujer luego es un efecto llamada", asegura, contra el argumento de quienes dicen que no hay suficientes mujeres que den el paso a primera línea. "Es una vía más", afirma sobre la cuotas, que nunca deben verse como un "quítate tú para ponerme yo", sino cuando haya necesidad de un relevo.

"Mérito, capacidad y cuota pueden y deben ir de la mano"

​"Hay que evitar que esto parezca que van a echar a un hombre para contratar a una mujer"

​"No tiene sentido que sean mayoritariamente masculinos (Consejos de Administración), cuando el 65% del alumnado universitario es femenino" (María Ángeles López Artal, economista)

En este sentido, María Ángeles López Artal, gerente del Colegio de Economistas de Aragón, que también se muestra partidaria de aumentar el porcentaje de mujeres en los órganos de decisión, dice estar "convencida" de que "mérito, capacidad y cuota pueden y deben ir de la mano". Así, considera que "lo contrario sería intervencionismo. Hay que evitar que esto parezca que van a echar a un hombre para contratar a una mujer".

La economista considera que el trabajo conjunto enriquece. "Nuestra visión es buena y necesaria. Hombres y mujeres nos necesitamos. No es un pulso. Hay que hacer equipos potentes, con los mejores, hombres y mujeres", explica. De ahí que se muestre a favor de las cuotas en los Consejos de Administración de las empresas. "No tiene sentido que sean mayoritariamente masculinos, cuando el 65% del alumnado universitario es femenino", indica.

Desde Directivas de Aragón, Sasot añade que "las mujeres ya hace tiempo que hemos decidido estar ahí", en referencia a los puestos directivos. Pone como ejemplo que la organización reúne a más de 300 directivas. "Somos un ejemplo de que las mujeres ya hemos elegido ese camino", apunta, frente a la barrera de la disyuntiva entre familia y trabajo que se apunta en algunos casos. Desde la asociación se trabaja para "visibilizar" a las mujeres en todos los niveles.

"No es solo una cuestión de cuotas, sino de justicia"



"Siempre que se aplican medidas de acción positiva son medidas controvertidas, pero sabemos que muchas veces por las propias características de la sociedad hay que incentivar que el talento de las mujeres llegue a algunos espacios" (Medea Gracia, UGT Aragón)

Abiertamente a favor de las cuotas se encuentra el sindicato UGT. "Todo lo que suponga paridad nos parece avance positivo", apunta Medea Gracia, responsable de la secretaría de Igualdad, Juventud y Nuevos Movimientos Sociales. Matiza que "nos gustaría poner sobre la mesa que no se nos ha puesto en conocimiento la ley".

"No es solo una cuestión de cuotas, si no de justicia. Siempre que se aplican medidas de acción positiva son medidas controvertidas, pero sabemos que muchas veces por las propias característica de la sociedad hay que incentivar que el talento mujeres llegue a algunos espacios", detalla, sobre la necesidad de que esté representada la mitad de la población mundial. Para argumentar la igualdad de mérito y capacidad hace referencia a que cuando se trata de puestos a los que se accede por oposición, "se llenan de mujeres".

Corresponsabilidad para lograr la igualdad

Sin embargo, en el ámbito de la empresa pide "el fomento de la corresponsabilidad en los cuidados, que repercute en que al final son las mujeres las que reducen sus posibilidades promoción profesional". En este sentido insiste en que "no es una cuestión de talento, sino de poder conciliar", para lo que ve necesario "garantizar la igualdad".

"Hay mucho trabajo por hacer. Las barreras son muchas, unas forman parte de cómo somos como sociedad, desde que las niñas crean que no están capacitadas para matemáticas o física y química, todo eso hay que trabajarlo", apunta Sasot, para explicar que aumentar la representación puede ser difícil en algunos sectores. Pese a ello, insiste en que obligar con cuotas no es la solución. "Por mucho que les obliguen a los colegios profesionales, si no hay universitarios en esas carreras no se van a poder colegiar cuando terminen", señala, en referencia a titulaciones en las que no se matriculan casi mujeres.

