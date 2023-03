"Nos ha traido el colegio 'Lycée Français Molière' de Zaragoza. Estamos en primero de bachillerato y estamos aquí para informarnos de los grados medios, FP y universidades a las que podemos optar', dice Alejandro Francia, ante uno de los mostradores de la Feria de formación Orienta que en segunda edicion organiza HERALDO en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. "Esta feria nos ayuda a decidir lo que queremos hacer en el futuro y hacia dónde queremos ir".

En su caso, le gusta la arquitectura, confiesa. "No sabía que había tipos de Arquitectura que puedes combinar con Robótica, ni que puedes estudiar haciendo prácticas. Me parece interesante. Viniendo a la feria te das cuenta de que hay muchas salidas profesionales que ni siquiera sabías que existían", afirma.

"Hay otros tipos de trabajos y de salidas que ni siquiera sabías que pudieran ser un grado y al final lo encuentras aquí", señala, convencido de que harían falta más ferias de este tipo para orientar a los estudiantes. "Por ahora estoy enfocado hacia la universidad", reconoce Francia. "Quiero hacer arquitectura y mirar también la Universidad de San Jorge por el tema de becas" ya que "si me puedo dar el lujo de ir a una universidad privada, me iría muy bien, me gustaría", añade.

Su compañero, Hugo Pascual se decanta por la ingeniería mecánica. "Soy totalmente de Ciencias", asegura. "Me parece muy interesante el tema de la UNED porque es una universidad 'on line' y la puedo estudiar desde mi casa". Además, explica, "si me quiero ir a vivir a otro país tengo la posibilidad de hacer una doble titulación tanto en ese país como en España".

El colegio Moliére, indica, "nos abre las puertas de Francia y me gusta mucho la ingeniería mecánica. Es lo que más me atrae". Aunque entiende que "el futuro se presenta cada día más complicado" no tiene dudas de que irá a la universidad y no tendrá problemas en el futuro ya que, señala, "seré capaz de adaptarme".

"El marketing digital, muy demandado"

Matías Ledesma, hoy en la feria Orienta, que se celebra en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. S. E.

Matías Ledesma, otro estudiante, que ha acudido a Orienta, asegura que le gusta mucho el marketing. "Todo lo que es publicidad digital y diseño gráfico me gusta mucho. Pero no tenía mucha idea y he venido a informarme de los grados y carreras que me permitirán estudiar lo que me gusta", ha dicho.

Es la primera vez que acude a esta feria, indica, pero le parece muy interesante ya que "te informan bien". "Cada vez hay más grados y carreras y lo que mas demandan en las empresas es marketing digital". Como desde siempre le ha interesado el dibujo y el tema de comercial, considera que puede haber "más oportunidades". Y añade que ha visto muchas posibilidades en distintas universidades, la UNED para hacerlo a a distancia, pero lo que mas me ha interesado es ESIC", confiesa, "por las asignaturas que tiene".

"Estoy aquí para enterarme de qué puedo hacer"

Las estudiantes Pilar Fras y Laura De Francisco, en la feria Orienta, en Zaragoza. S. E.

Laura de Francisco explica que lo que buscan de Orienta es informarse. "Antes de acabar segundo de bachiller queremos saber si optamos por la Universidad de Zaragoza o las universades privadas y ver qué grados no ofrece la UZ", indica.

Por ejemplo se ha enterado de que existe un grado de Audiovisuales en el centro de formación San Valero y de que puede estudiar en la UNED. "Es una opción si no nos da la nota. O también carreras como Psicología que están solo en la universidad privada y cuestan mucho dinero, pues la UNED es una posibilidad". Si bien, en su caso, cree que finalmente hará Veterinaria. "Está un poco complicado el futuro, pero saldremos adelante".

Su amiga Pilar Fras, comparte ese interés por ver qué hacer. "Estoy aquí para enterarme de qué cosas puedo hacer al año que viene. No lo tenía nada claro y de las ideas que tenía, buscaba más información para decantarme por una u otra".

En su caso indica, está entre las ciencias y las artes". Probablemente, apunta, "elija según las asignaturas y grado universitario o superior: lo que me lo vaya a disfrutar más", indica. Sobre el futuro, prefiere no preocuparse. "Pienso que mejor vive el ahora y ya veremos lo que sucede".

Aunque la informática, confiesa, le resulta aburrida con tanto código, declara que le gusta la ingeniería. "Son más cálculos de matemáticas y física y eso sí me atrae", dice.

Aisa Gracia y Esther Beitia en la feria Orienta S. E.

"Estoy mirando salidas profesionales para el grado de Historia y también quiero ver qué me pueden ofrecer otras universidades que no tenga la de Zaragoza. Me han dicho que trabajar de historiador es más dificil y que es más sencillo ser profesor. Es lo que imaginaba", manifiesta Aisa Gracia.

Su amiga, Esther Beitia, quiere informarse sobre las salidas para estudios relacionados con el Arte. "Ese es mi terreno mayormente diseño artístico, pero cualquier cosa relacionada con diseñar y dibujar me gusta y quiero ver que hay de diseño". Aunque, dice, "hay mucha oferta dirigida a videojuegos, me gusta más el diseño en general". Reivindica también más ferias de este tipo: "Estaría bien que no he visto nada que hubiera un stand de la Escuela de Artes, porque veo mucho grado pero estaría bien que desde esa Escuela nos explicaran más cosas".