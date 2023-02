Cae en Aragón un 22,3% la compraventa de viviendas el último trimestre de un 2022 "muy bueno"

El último trimestre del año marcó un cambio de tendencia en la compraventa de viviendas. Lejos de las 4.572 operaciones del trimestre anterior, el número se redujo a 3.551, lo que supone un descenso trimestral del 22,33%. Sin embargo, 2022 arroja un buen balance al haber cerrado con un total de 16.669 compraventas, un 12,13% más respecto a las registradas en 2021.

Según el informe realizado por la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, el pasado año se alcanzaron 12,67 compraventas por cada mil habitantes cuando lo normal es situarse entre las 9 o 10 transacciones.

«Lo que ha ocurrido es que muchas operaciones se adelantaron al tercer trimestre para evitar la subida de tipos de interés en las hipotecas, pero no hay que fijarse solo en lo ocurrido en el último trimestre sino en todo el año, 2022, que ha sido "impresionantemente bueno», destacó Fernando Baena, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria Aragón (API).

Estuvo en la presentación del informe de la Cátedra de la Universidad de Zaragoza, junto a su director, Luis Fabra; la decana del Colegio de Registradores de Aragón, Mª Ángeles Ruiz; el jefe Unidad de Gestión de Riesgo de Crédito Promotor en Ibercaja, Jorge Aguerri; el director general de Grupo Plaza 14, Fernando Montón,y el arquitecto socio y Responsable de Cuentas Nacionales en Ingennus, Fernando Used.

El descenso trimestral tanto en compraventa de vivienda usada (-23,05%), alcanzando las 2.864 compraventas –frente a a las 3.722 del tercer trimestre– como de vivienda nueva –con 687 operaciones (un -19,18%)– anticipa un cambio de tendencia y es que la subida de tipos de interés, medida adoptada por los bancos centrales para sujetar la inflación, ha frenado la tendencia alcista de compraventa de viviendas que se venía registrando desde 2021.

Pese a la caída en compraventas del último trimestre, 2022 supuso en la provincia de Zaragoza el máximo en compraventas desde el primer trimestre de 2008. La provincia de Zaragoza alcanza el 71,01% del total de compraventas de vivienda en Aragón con 11.836. Mientras que la provincia de Huesca representó el 19,88% con 3.313, y la provincia de Teruel el 9,12% con 1.520.

«Este 2023 no va a ser un año tan bueno como 2022. No esperamos tantas transacciones. Y salvo un paro o una inflación desbocada o alguna otra catástrofe», señaló Baena, «el ejercicio será normal, se darán unas 9,5 o 10 compraventas por cada 1.000 habitantes y no lo de este año, 12,67, un dato similar al que había en los años de la burbuja inmobiliaria».

De acuerdo al informe realizado por la Cátedra, la ciudad de Zaragoza registró el 52,28% de las compraventas de vivienda de Aragón en el último año. Y sigue siendo la vivienda usada la que más operaciones protagonizó: el 80,65% frente al peso de la vivienda nueva que fue del 19,35% el último trimestre. El 93,62% de las compras correspondió a personas físicas y el 6,38% a personas jurídicas. El pasado año registró otro ascenso en vivienda unifamiliar, con un peso del 20,14% el último trimestre.

En cuanto al precio de la vivienda, aumentó un 0,9% el último trimestre en Aragón alcanzando los 1.521 euros/m2. La tasa interanual se situó en el 5,41%. En vivienda nueva tuvo un ascenso interanual del 5,83% quedándose en 2.002 €/m2, mientras que en vivienda usada fue del 6,1%. «Los precios suben también en Aragón, pero son subidas que nada tienen que ver con las de Madrid o Valencia. Además veníamos de precios bastante más bajos» indicó Baena.

El importe medio por compraventa de vivienda en Aragón durante 2022 ha sido de 133.784 euros.

El número de hipotecas sobre vivienda se incrementó con una tasa interanual del 14,84%, alcanzando las 12.571 (dato anualizado a cierre de noviembre), lo que supone un porcentaje de hipotecas con respecto a compraventas del 75,42%. «El dinero siempre ha costado dinero. Lo de los tipos de interés a cero se ha terminado. Hay que acostumbrarse al 2,5% o 3% de interés y a una inflación del 3% o el 4%», advirtió el presidente de API Aragón.