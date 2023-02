¿Solo coches eléctricos desde 2035?: "Se los pueden vender al que le sobre el dinero"

La Unión Europea (UE) viene poniendo fecha desde hace tiempo al fin de los coches contaminantes y la última ha sido el año 2035. El Parlamento de Estrasburgo ha aprobado este martes por 340 votos a favor, 279 en contra y 21 abstenciones el adiós a los vehículos que no sean "cero emisiones", por lo que no será posible comprar un coche nuevo de combustión, incluidos los de gasolina, diésel e híbridos a partir de dicha fecha. Para los consumidores, el precio actual sigue siendo una barrera, igual que la falta de puntos de recarga.

La concienciación ambiental no es suficiente para los conductores a la hora de cambiar de fuente de energía. "Por ahora los coches eléctricos e híbridos son para privilegiados porque son muy caros y faltan electrolineras", apunta Lucía Germani, presidenta de la asociación de consumidores zaragozana Actora Consumo.

No cree que se esté preparado para este objetivo tan ambicioso de cara a dentro de solo doce años. "Solemos dejar todo para el último minuto, solemos ser especialistas en procrastinar", augura sobre la transición que será necesario hacer en cada país. Con el último paquete climático de la UE se quiere reducir al menos en un 55% las emisiones contaminantes en el horizonte 2030.

Pide calma también el presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón), José Ángel Oliván. "No empecemos a elucubrar sobre cosas de las que no tenemos toda la información y van a cambiar mucho en los próximos años", pide. "Aún pueden pasar muchas cosas", añade. Así, todavía no hay una directiva europea que concrete el anuncio del Parlamento y falta que esta se trasponga en cada país.

"No todo el mundo se puede cambiar de coche y pagar el añadido que tienen los coches eléctricos", coincide sobre encontrar un ritmo justo para la transición de energías. Por ello, exige que el cambio se haga "respetando los cambios sociales y económicos, no imponiendo, ni a las bravas, sino respetando las situaciones de toda la población".

Dudas entre los consumidores

Los consumidores van haciendo sus cuentas, contando con la vida útil de sus vehículos. "Ahora mismo tengo un coche de gasolina que acabo de comprarme, que espero que me dure 12 años", cuenta Mariano Baeza, un zaragozano que lleva casi 40 años al volante y siempre con vehículos de este carburante. "Lo que no sé es lo que haré, si comprarme otro de gasolina antes de 2035 o según me vea de salud y necesidades uno que toque, eléctrico o híbrido", se plantea. Estas dudas sobrevuelan sobre las personas que se plantean cambiar de vehículo en los últimos años.

Mariano Baeza, conductor de un coche de gasolina en Zaragoza. HA

"En una ciudad lo veo muy bien, muy práctico, pero para un viajante, irnos de vacaciones o largas distancias no lo veo, de momento", apunta Baeza. Hasta ahora ha preferido no cambiar de combustible, pese a las dudas sobre la normativa y las épocas de precios más altos de la gasolina, como la actual. Desde el punto de vista medioambiental apunta que tampoco "nos planteamos qué va a pasar con las baterías eléctricas".

Esta duda tiene también Arturo del Río, otro conductor veterano. "Yo tengo un coche de gasolina con una batería normal y si me la cambio yo, para deshacerme de esa batería no me la cogen en ningún punto limpio. Qué hacemos con las eléctricas", se plantea. Cree que el precio de los coches eléctricos es demasiado caro. "El coche eléctrico tiene que valer cuatro veces menos que el de gasolina porque es simple como el mecanismo de un chupete", sentencia.

Arturo del Río, zaragozano que conduce un coche de gasolina. HA

Otros conductores no se han planteado cambiar de vehículo y su objetivo es mantener el actual "todo lo que aguante". Es el caso de Mariví Juste, que vive en el extrarradio de Zaragoza y lo usa para desplazarse al centro. Recorre a diario 30 kilómetros con su actual coche, que ya tiene 15 años. Cree que los eléctricos "son muy caros" y no se plantearía comprar uno salvo que bajen de precio. "Si me compro otro será también diésel", afirma. Además, duda de que esta sea la fecha definitiva del fin de la gasolina y el gasoil. "Lo llevan diciendo años", recuerda.

A la hora de buscar una tecnología que sustituya a los combustibles fósiles, Del Río cree que "lo lógico sería acabar en el hidrógeno". Ahora mismo considera que gastarse el dinero en un eléctrico y sin infraestructuras es un "sinsentido", salvo los híbridos y para desplazamientos "en la capital". Al margen de estos casos, en su opinión, en este momento, los puramente eléctricos solo "se los pueden vender al que le sobre el dinero y quiera estar a la última".

