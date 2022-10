Talleres de coches de Zaragoza: "Ahora te dicen 'repáralo, que no está la cosa para comprar uno nuevo"

A estas alturas de 2022, el dueño del taller Esponera Motor de Zaragoza, Javier Alfonso, es cuando se puede tomar una semana de vacaciones. Aunque empezó el negocio con un socio hace 25 años, ahora está solo y trabajo no le falta. "No puedo coger más coches. Faena tenemos ahora todos con los que hablo", comenta.

Alfonso es uno de los 370 asociados con los que cuenta Atarvez (Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de la provincia de Zaragoza), la mayoría al frente de empresas familiares con un máximo de 5 personas de plantilla. Su presidente, José Antonio Mora, apunta que el sector poco a poco remonta tras el "duro golpe" que supuso la pandemia con meses de confinamiento y restricción de movimientos en los que los turismos estuvieron sin moverse y sin hacer las pertinentes visitas al taller. "Ha costado mucho esfuerzo mantenernos. Afortunadamente, la gente tiene muchas ganas de salir de viaje y en verano la cantidad de trabajo se ha multiplicado. Hablabas con los clientes y lo que decían era: 'Necesito irme de vacaciones'", recuerda.

Ahora la situación es otra, con una crisis económica que afecta a todos los bolsillos y que se traduce en una caída de ventas de vehículos. "La gente ha dejado de priorizar según qué gastos. Si yo tuviera que elegir entre pagar la calefacción y comprarme un coche, lo tendría claro. El recorte económico sin duda se nota bastante, también en lo que es el mantenimiento. Siempre decimos que es mejor gastar en un mantenimiento preventivo que en uno correctivo, que además suele ser más caro. Muchas veces va más allá de una avería y se convierte en un accidente; es un punto muy importante sobre la seguridad vial", ahonda el presidente de Atarvez, que añade que los precios han subido un poco. "Baterías, lubricantes, cualquier cosa industrial... Hay piezas cuyo coste se ha incrementado entre un 5%-10%. No obstante, nuestros proveedores nos intentan ajustar los precios al máximo posible".

Javier Alonso en su taller Esponera Motor de Zaragoza. J. A.

Por su parte, Javier Alfonso señala también que son pocas las personas que cambian de turismo frente a "un buen porcentaje" que opta por la reparación. "A lo mejor el coche que tienen es viejo y no está valorado según los mercados, pero a ellos les cumple y muchas veces por lo que les cuesta el arreglo no se van a comprar otro de esas características", dice. Además, destaca que la covid ha supuesto que algunos negocios hayan tenido que pedir algún crédito para poder sobrevivir. "Los autónomos no tenemos horarios", añade.

En el caso de Talleres Barnal, en la localidad zaragozana de Longares, cuentan con "un poco más" de margen de negocio ya que también trabajan con maquinaria agrícola. Tal y como explica Alberto Báguena -que lleva junto a su hermano Javier el taller que creó su padre, con otro socio, en los años 70-, muchos de sus clientes son agricultores. "La crisis está afectando a que la gente compra menos coches nuevos. Adquieren uno de segunda mano, kilómetro cero o directamente no se cambian. Aguantan con el que tienen y ahora te dicen 'repáralo, que no está la cosa para comprar uno nuevo'. Saben que si no lo mantienen les va a repercutir en averías más graves", afirma Báguena, quien subraya que uno de los problemas del sector son "los talleres ilegales".

Alberto Báguena, de Talleres Barnal, en Longares. A. B.

En cambio, José Antonio Mora avisa de que el principal inconveniente con el que se enfrentan es la dificultad de hallar mano de obra cualificada para poder seguir. "Cuesta mucho encontrar un buen profesional. En Zaragoza tenemos muchos problemas, pero los compañeros de Huesca y Teruel, también. Alguna baja que hemos tenido de asociados es porque los hijos no han querido continuar".

Arreglar el coche a distancia

Al mismo tiempo, el presidente de Atarvez indica que están un poco a expensas del momento que se vive de "transición" hacia "el vehículo ecológico". Sostiene que la gente está muy confundida con toda la información que le llega a y niega que los talleres se estén quedando atrás en cuanto a la reparación de los nuevos modelos de movilidad (coches eléctricos, híbridos...). "La imagen del taller del mono y la grasa se ha quedado ya atrás. Tocamos más la máquina de diagnosis y el ordenador que otras cosas, como la caja de herramientas. Incluso podemos arreglar un coche a distancia. Lejos de lo que le pueda parecer a la gente, nuestro oficio es un avance continuo. Cada día algún fabricante saca algo nuevo y todos los años tenemos que perder horas de nuestro trabajo en ponernos al día sobre las nuevas tecnologías; yo mismo esta semana tengo dos cursos. Los profesionales del automóvil están ávidos de entender qué es lo nuevo", resalta.

"Nuestro oficio es un avance continuo. Cada día algún fabricante saca algo nuevo y los profesionales del automóvil están ávidos de entenderlo"

En cuanto al coche eléctrico, Mora asegura que es muy raro que quien posea uno acuda a un taller multimarca y sí a su servicio oficial (donde cada marca tiene sus propios protocolos). "No tiene nada que ver con un coche convencional con motor de combustión; el eléctrico trabaja con un rango de tensión eléctrica que es mortal si tocamos donde no debemos. Cualquier taller de barrio tiene unos conocimientos mínimos de lo que es un coche eléctrico y de lo que se debe hacer y no. Existe un protocolo de actuación de mantenimiento de un vehículo eléctrico en el que tienes que obtener un certificado, lo que ocurre es que a día de hoy no existe ese certificado con homologación para España", sostiene. Además, considera "insignificante" el volumen de eléctricos que hay en el parque español de vehículos. "Todavía está en pañales. No es que los talleres nos hayamos quedado obsoletos", concluye.