Los empleos con más futuro en España: "Sé que con una FP de rama sanitaria voy a encontrar trabajo muy pronto"

En España faltarían por cubrir más de 2,5 millones de empleos entre 24 profesiones clave para el año 2030. Esta es una de las conclusiones del estudio 'Empleos del mañana: Sociales y Ecológicos para construir economías inclusivas y sostenibles', elaborado por el Foro Económico Mundial y presentado recientemente en Davos (Suiza).

El informe sitúa a nuestro país a la cabeza de Europa en déficit de empleo. Además, considera que España, junto a Brasil y Sudáfrica, son las naciones con mayores carencias a nivel profesional y calcula que se necesitarían entre un 80%-90% más de personal en esos trabajos de futuro. Se trata principalmente de empleos sociales y verdes, que van parejos al envejecimiento de la población y la necesidad de acelerar la transición hacia una economía más verde.

Son estos: cuidados, residencias y centros de salud; guarderías, maestros y auxiliares; trabajadores sociales; enfermería y obstetricia; médicos; otros profesionales de la salud; gestores de servicios profesionales; otros profesionales de la docencia; profesores de formación profesional; técnicos médicos y farmacéuticos; profesores universitarios y educación superior; profesores de primaria y secundaria; agricultura, bosques, pesca y construcción; trabajadores de obras medioambientales; consultores bosques y agricultura y técnicos en Ciencia; gestores de producción en agricultura y silvicultura; arquitectos paisajistas; profesionales de Ciencias Físicas y de la tierra; trabajadores de recogida de residuos y basuras; ingenieros ambientales, civiles y químicos; protección del medio ambiente; mineros, canteros, y administradores de minas; y técnicos de urbanismo.

Por ejemplo, tal y como recoge 'El Mundo', nuestro país necesitaría elevar un 192% el empleo en guarderías y educación infantil. O haría falta también un 163% (que equivale a un millón de personas) de "cuidadores personales en servicios sanitarios" y el doble de "profesores de formación profesional".

Por otro lado, el estudio subraya la necesidad de crear 238.000 nuevos puestos de trabajo para enfermeras en España, que ayudarían a solucionar el déficit de profesionales que padece el sector. Las jóvenes Celia Muñoz y Ainhoa Sánchez, de 18 y 20 años, respectivamente, estudian en la actualidad el Grado Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería en el CPA Salduie, del grupo San Valero, en Zaragoza y su idea es ampliar su formación con un Grado Superior de Imagen para el Diagnóstico y, después, continuar con la carrera de Enfermería. Un total de 21 alumnos cursan dicho grado medio, de reciente implantación y muy demandado. "La Formación Profesional es una alternativa al Bachillerato, con una formación muy práctica y una empleabilidad prácticamente total", destacan fuentes del centro.

A Ainhoa siempre le ha gustado ayudar a la gente -sobre todo a ancianos- y su deseo es trabajar un día de enfermera en una residencia de la tercera edad o en Urgencias de un hospital. "Mi sueño ha sido verme con una bata blanca en un centro sanitario. Una tía mía trabaja en el Hospital Clínico, me iba explicando los casos y me llamaban más la atención. Quiero ser enfermera. Si me lo propongo, sé que lo haré; con ganas todo se puede. E intentaría compatibilizar el trabajo con el estudio", comenta.

Natural de Tarragona, esta joven acabó la ESO, se puso a trabajar dos años y medio en el sector del comercio y la hostelería y es ahora cuando estudia lo que le gusta, más allá de la oferta laboral. "Faltan muchas auxiliares de enfermería y enfermeras. Además, está bien tener conocimientos sanitarios; en un hospital encuentras de todo", dice. En cuanto a la formación educativa que recibe, considera que la teoría es "importante", pero valora las prácticas que realizan durante el curso. "Si las haces, te vas preparando para cuando te incorpores a un trabajo sanitario", advierte.

En el caso de Celia Múñoz la salida laboral sí que ha pesado a la hora de decantarse por esta formación. "Sé que con una FP de rama sanitaria voy a encontrar trabajo muy pronto; la vi una elección clara. Siempre son empleos necesarios", remarca. No obstante, también ha sido importante hacer lo que le atrae después de dejar el Bachillerado. "Estudiar por placer es una motivación y ayudar a la gente satisface bastante. Me gusta el contacto con las personas. Aquí nos centramos en las prácticas y en saber actuar ante las situaciones. Son clases que las sabes llevar y cualquier duda te la resuelven; te da motivación para querer saber más", explica.

De la opinión de cuanta más formación mayores son las posibilidades de empleabilidad y el conocimiento, Celia no descarta hacer la carrera universitaria de Enfermería con la idea de poder trabajar en un hospital. "En residencias no; soy muy sentimental y me encariño mucho de la gente", aclara.

En cuanto a los empleos verdes, en el Centro Integrado Público de Formación Profesional (Cipfp) Corona de Aragón de Zaragoza se imparte desde hace tres años el Grado Superior de Química y Salud Ambiental. "Es novedoso, pero procede de uno anterior (incompleto respecto a este último). Ha venido a tiempo porque la necesidad de cuidar el clima es evidente. Son 27 alumnos y habrá que baremarlo porque es muy demandado", informa su director, Francisco Valdivia.

Uno de esos estudiantes es Nicolás Lobón, de 25 años, que tras cursar 4 años la carrera de Química en la Universidad de Zaragoza con no muy buenos resultados académicos, contempló esta opción. "El primer motivo por el que elegí esta FP es porque es obligatoria la asistencia a clase; no puedes faltar un 15%, si no pierdes la evaluación continua. Y el segundo, por las prácticas en una empresa en el último trimestre del último curso. Es una opción de cara a meterte en el mundo laboral y coger experiencia en una compañía", dice.

A él, que está en el segundo curso de este Grado Superior, le gustaría que en marzo le tocara hacer prácticas en una empresa del sector químico ubicada en el entorno de Sabiñánigo, por eso de subirse a Jaca, de donde es natural. "Una vez que me den el destino de prácticas, lo haré lo mejor posible para que me cojan y poder seguir ahí. Por lo que he visto y han comentado los profesores, creo que no habrá problemas de encontrar trabajo. Creo que en el futuro vamos a ser necesarios; cada vez se le da más importancia al tema del cambio climático. Las empresas intentan buscar certificaciones que les dan una calidad medioambiental y, en general, la gente esta más concienciada con el tema de los vertidos. Hay una legislación apropiada y dura para evitar desastres como el del lindano en Sabiñánigo", destaca este joven oscense, a quien siempre le ha gustado la rama de Química y no descarta terminar la carrera universitaria por la UNED. "Pero siempre priorizando el trabajo", observa.

Mientras, Cristina Rueda, de 18 años y alumna del primer curso del Grado Superior de Química y Salud Ambiental en el Cipfp Corona de Aragón, quería centrarse en un tema que le gustara en vez de estudiar asignaturas que no le interesaban. Por eso no cursó el Bachillerato y optó a esta FP y, antes, por un Grado Medio de Auxiliar de Laboratorio en el mismo centro. "Además, me aporta experiencia. Hacemos muchas prácticas durante los trimestres. No descarto hacer otro Grado Superior o incluso la carrera universitaria de Ciencias Ambientales", comenta.

Además de gustarle el laboratorio y los temas relacionados con la ecología y las energías verdes, Cristina ha valorado también las salidas laborales que pueda tener en el futuro cercano. "Me encantaría trabajar en laboratorios haciendo análisis. Lo más seguro es que no tenga problemas para encontrar un empleo debido a los momentos medioambientales que estamos viviendo. La gente se da cuenta del daño que estamos causando a la Tierra y eso hace que las empresas tengan que tomar medidas. Hasta ahora destrozábamos la naturaleza y ahora estamos más concienciados. Es muy difícil reparar el daño, pero poco a poco se puede ir reparando", asegura.

Los meses que lleva estudiando Química y Salud Ambiental le han proporcionado poder entender mejor las normas y problemas de ese sector. "Los módulos que me he encontrado son muy dinámicos y me están gustando mucho", apunta mientras enumera los empleos a los que puede acceder. "Laboratorio de análisis de medio ambiente, toma de muestras y, sobre todo, de gestión de proyectos medioambientales".

