Anna Derevyanko, directora ejecutiva de EBA: "La economía ha caído un 30% en Ucrania y hay muchas pérdidas"

Al frente de la European Business Association, que representa a mil empresas y dos millones de empleos en Ucrania, esta economista vino a Zaragoza para hablar de las oportunidades que ofrece la reconstrucción de su país a empresas aragonesas del sector de la logística, las infraestructuras o la industria. Las invitó a aprovechar este tiempo hasta que la guerra acabe para sentar las bases de una cooperación a futuro mientras el tejido empresarial ucraniano sigue luchando por sobrevivir al conflicto

Es directora ejecutiva de la European Busines Association que representa a mil empresas. ¿Cuántas de ellas siguen funcionando a pesar de la guerra en Ucrania?

Por ahora, puedo decir que el 97% de las compañías grandes y medianas funcionan y un poco menos, el 90%, de las pequeñas siguen operando también. Otra cosa es la calidad de la operativa. Tenemos muchos problemas con infraestructuras críticas y el acceso a la energía o las redes móviles. Lo que llevan meses haciendo es adaptarse a la nueva realidad y aprender a ser autónomos con la compra de ‘starlinks’ (servicio de internet por vía satélite) y generadores para tener electricidad, pero hay otros problemas con la logística porque los puertos de Ucrania no funcionan y las compañías que exportan lo tienen muy difícil. Hay además otro problema: 7,9 millones de personas salieron de Ucrania, sobre todo mujeres y niños, y eso causa muchísimos problemas para las compañías porque el mercado no es tan grande como era antes. Aunque la situación es dramática, las compañías tratan de continuar. Tenemos un estudio que muestra que el 93% de nuestras compañías quieren contribuir a la reconstrucción de Ucrania cuando la guerra acabe y el 22% quiere seguir invirtiendo en el país. Por supuesto esperamos un año muy duro de pocos ingresos, pero confiamos en que las empresas puedan sobrevivir. Tenemos recursos humanos y salarios que suben también en Ucrania ya que con una inflación de más del 30% las personas tienen que ser compensadas. La prioridad de las empresas en mantener equipos muy buenos.

¿Cree que la guerra tardará en acabar?

No puedo saberlo, pero me parece que este año no terminará. La mitad de las empresas consideran que podría acabar en verano, pero creo que puede durar mucho más. Dependerá de la asistencia que Ucrania reciba. Si nuestros militares reciben todo lo que necesitan para luchar podemos tener la victoria este año, pero si no, puede tardar. De hecho, estamos preparados para un año muy duro y hemos de planificar nuestras fuerzas para aguantar más tiempo. Los negocios han de prepararse para todos los escenarios posibles.

¿Qué sectores están más dañados?

Hay muchas pérdidas, sobre todo en maquinaria, industria metalúrgica, defensa, logística, infraestructura y sector digital. La economía en Ucrania ha caído un 30%, pero el sector de la agricultura es fuerte y continúa cultivando. No pueden parar porque eso puede significar problemas para el mundo. Y hay situaciones muy dispares entre las compañías. Existen regiones bombardeadas casi cada día y allí las empresas no pueden funcionar, pero hay otras como Kiev y el oeste de Ucrania donde pueden estar más tranquilas y trabajar casi con normalidad. Por supuesto, las circunstancias no son normales y las empresas y las personas tienen que ser muy fuertes y resilientes para sobrevivir.

¿Piensa que gran parte del tejido empresarial podrá salir adelante?

La petición que me trae a España y Aragón es pedir la continuación de la cooperación con las empresas en Ucrania. No vengo a pedir dinero sino cooperar. Podemos trabajar en circunstancias muy duras e incluso las empresas competidoras están trabajando juntas en Ucrania para no tener tantas pérdidas. Tenemos una industria creativa muy fuerte, también digital y muchas oportunidades en sectores como la logística o las infraestructuras, ahora destruidos. Tenemos que construir el país de nuevo. Hay que esperar a que la guerra termine, pero usar ese tiempo hasta entonces para poner la bases para que empresas españolas puedan entrar en Ucrania.

¿Qué cantidad de dinero hará falta para levantar el país?

Calculamos que un mínimo de 350.000 millones de dólares. Esta cantidad puede subir porque se suman pérdidas cada día que pasa.

¿Están recibiendo apoyo suficiente por parte de la Unión Europea?

Necesitamos más. Desde luego que estamos agradecidos por esta asistencia y sobre todo a España, que ayuda muchísimo. Pero una cosa es la ayuda humanitaria y otra la que se destina a dar apoyo financiero a las empresas. Somos el sector privado, que es necesario para la reconstrucción del país, y sin él no será posible. Hasta ahora la ayuda a Ucrania ha salido de los presupuestos de Estados Unidos y de distintos países de la UE. Pero el sector privado necesita de inversiones y por ahora las compañías internacionales no están muy activas. Es comprensible porque tienen que prepararse para el futuro. Pueden ser dos o tres o tal vez un año más lo que la guerra puede durar. Lo que decimos desde la European Business Association (EBA) es que deben aprovechar este tiempo para adelantarse. Estamos en España para promover negocios globales para Ucrania. Invitamos a cooperar porque tenemos muchos contactos con las empresas y podemos ofrecerlos a Aragón y España para acelerar las relaciones comerciales con nuestro país.

¿Dónde hay más oportunidades?

Hay por ejemplo oportunidad para las compañías que produzcan algunas tecnologías de desminado porque ahora tenemos los campos llenos de minas. También en el sector digital, que continúa creciendo. Lo hacía antes de la guerra al 35% o 40% y el año pasado también creció aunque menos.

