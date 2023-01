Ser empresa saludable sale a cuenta en Aragón

El compromiso de promover la salud laboral va ganando peso en las empresas. No solo porque "las bajas cuestan muchísimo dinero a las compañías", reconoce José Antonio Villalba, responsable de Salud Laboral en BSH Electrodomésticos España, sino porque "se ha comprobado que un trabajador sano y satisfecho produce más". El reto de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fijados por los líderes mundiales en 2015, y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) hace que las organizaciones empresariales se preocupen más de cuidar la salud de sus equipos.

Sin embargo, "no basta con dar una charla de alimentación saludable en la empresa sino que hay que tener una continuidad", advierte Villalba, y "que la dirección de la empresa se lo crea porque si no es muy difícil". Tener el diploma de empresa saludable no es el fin sino el camino de medidas que se han de activar para alcanzar la meta, dice. En el caso de BSH, recuerda, llevan muchos años trabajando en la salud de sus empleados, no solo en la física sino también en la mental. "Hay patologías que se han hecho más evidentes con la pandemia, pero como nos gusta adelantarnos en 2014 ya pusimos en marcha un programa de ‘mindfulness’ cuando pocos sabían lo que era mientras que ahora el bienestar emocional se ha convertido en esencial", señala.

"Hay patologías que se han hecho más evidentes con la pandemia. Y se trata de cuidar la salud física del trabajador, pero también la mental"

Se ha pasado, explica este especialista, de un estadio básico de la salud en la empresa, la prevención de riesgos laborales, a un concepto más amplio que es la salud integral del trabajador. Finalista el pasado año en los galardones europeos a las Buenas prácticas en Seguridad y Salud en el Trabajo con el plan iniciado en 2003 para reducir los trastornos musculoesqueléticos entre sus empleados, BSH no ha parado de innovar. Y lo ha seguido haciendo desde la puesta en marcha en 2002 de la Cátedra ‘Empresa Sana’ en colaboración con la mutua MAZ y la Universidad San Jorge.

"La espalda es una de las partes del cuerpo que más sufre", según Villalba, que atestigua que uno de las actividades que más éxito han tenido es el ‘Fisiocoaching’, que recomienda a los trabajadores ejercicios físicos para reducir la fatiga en cada puesto tras haber sido visitados por el médico de empresa y el fisioterapeuta. "Se desarrolló durante tres años, de 2016 a 2019, en BSH España para 2.200 trabajadores y 1.700 de oficinas y ahora estamos ultimando una segunda edición con el fin de reeditarlo", dice. Son programas de carácter voluntario, recuerda Villalba. Participan muchos empleados de producción y personal de oficina, conocedoresde que "el sedentarismo es un riesgo laboral importante". Pese a todo lo que se haga, confiesa, el "autocuidado nos cuesta". Por eso, destaca Villalba, adoptar buenas prácticas en la empresa, donde se pasa un tercio de la vida, es vital. Y también difundirlas.

Esa es parte de la labor que realiza la Red Aragonesa de Empresas Saludables (RAES) impulsada por los departamentos de Economía y Sanidad del Gobierno de Aragón. Favorecer el desarrollo de actividades de promoción de la salud en las empresas y facilitar la adopción de modos de vida sanos en el ámbito laboral es su cometido. Con 45 miembros, se ha abierto una nueva convocatoria este año para que se integren más empresas mientras trata de dar visibilidad a lo que hacen y que cunda el ejemplo en más empresas.

La Red Aragonesa de Empresas Saludables la integran 45 miembros: 23 empresas se incorporaron en 2020, 15 en 2021 y 7 en 2022



Para ser parte de la RAES hay que inscribirse en la convocatoria que publica anualmente la DGA y acreditar por parte de las empresas que han suscrito la Declaración de Luxemburgo -documento de 1997 elaborado por la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo-, que establece los principios básicos de actuación para una buena gestión de la salud de los trabajadores .

Más información La rebaja del IVA supondrá un ahorro de solo 6 euros al mes por hogar

Aunque se ha mejorado bastante, reconoce Villalba, aún queda mucho por hacer. El balance de los últimos años es positivo, comparte Juan Gregorio Rodrigo, miembro del Comité evaluador del Premio MAZ Empresa Saludable y técnico Superior PRL Área de Actividades Preventivas. "En los nueve años transcurridos desde la primera edición en 2014 de estos galardones que concede la MAZ, se ha podido constatar el alto compromiso de las empresas con la salud laboral, mucho más allá de las obligaciones directas de los empresarios en el cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales tras casi 28 años desde su promulgación". Para este especialista de la MAZ, gracias también a la RAES se ha conseguido que "el concepto de empresa saludable cale en las organizaciones y en la sociedad".

El grupo Sesé -adherido a la RAES y galardonado en 2022 por la MAZ en sus premios Empresa Saludable- considera que son muchos los beneficios de promocionar la salud, entre ellos "reducirla siniestralidad y el absentismo y mejorar la productividad. Tan convencidos están de los resultados que van a ampliar el programa de promoción de la salud entre sus empleados a otras regiones de España en las que operan y a México ‘Ponte en forma’, que va por su cuarta edición; la ‘Semana de la seguridad vial’, que consiguió el premio ‘Aragón, comprometidos con la prevención’ en 2017, o el "‘Training Camp’, que nació en 2016 como punto de encuentro con los más pequeños de la organización, acercándoles a la empresa de la mano de sus padres y del deporte son algunos de los programas de más éxito, comentan desde el grupo logístico. También el programa de ‘bienestar emocional’ a través del ‘mindfullnes, liderado en 2018 por el profesor Javier Garcia Campayo, y el plan de voluntariado de 2019 que complementa la acción social de la Fundación Sesé.

Desde Inycom, perteneciente a la RAES y Premio Empresa Saludable MAZ 2021, Pilar Bernús, responsable de Coordinaciones, explica que "a medida que la empresa se ha hecho más grande - superó las 500 personas en 2018- han intensificado las medidas que contemplan todas las dimensiones de la salud -física, psíquica y social- con el fin de avanzar hacia el concepto de salud integral". Por ejemplo, han puesto en marcha el programa ‘Sin excusas’ para promover la práctica deportiva, el trabajo en equipo y la cercanía entre compañeros con actividades como ‘running’, pádel o ciclismo. Cuentan además, añade Bernús, con un ‘hospital digital’ al que dirigirse para hacer consultas sobre salud física y emocional en cualquier momento, y talleres de ergonomía y gestión de conflictos, convencidos, dice, de que estas medidas para mejorar la salud "son rentables para la empresa".

También lo cree Keila Luna, técnico auxiliar del departamento de Personas de Implaser, que, asegura, "va a seguir invirtiendo tiempo, recursos y dinero en implantar medidas que mejoren la calidad del trabajo y la situación del personal en la empresa", como la apertura de un pequeño gimnasio en las instalaciones de Implaser o la promoción de la participación en la carrera anual de ESIC con el pago de las inscripciones a cuenta de la empresa o el ofrecimiento a los trabajadores que han cumplido tres años en la misma de un seguro de salud gratuito. Una cocina completamente equipada e información sobre hábitos de alimentación saludable y la adhesión al programa ‘cero accidentes’ del Gobierno de Aragón desde 2003 son otras de las medidas adoptadas por Implaser.

Más información Los funcionarios conocerán el complemento de productividad de sus compañeros

"Según diversos organismos de la UE, los programas de promoción de la salud pueden generar una disminución entre el 12% y el 36% del absentismo laboral, y un ahorro del 34% en los costes relacionados con la ausencia al trabajo por enfermedad", apunta José Antonio Campo, de Airtex, compañía que a finales de 2022 firmó la Declaración de Luxemburgo, aunque ya en 2012 empezó a adoptar medidas para la promoción de la salud en el trabajo con la ampliación de pruebas en los reconocimientos médicos anuales. Son de esta forma, apunta, "una empresa cardioprotegida al haber instalado un desfibrilador automático, contar con el programa de sensibilización mensual ‘tu salud es lo primero’ de la Asociación Española contra el cáncer y fomentan la participación en eventos deportivos".

Desde Ingennus, que diseña soluciones de arquitectura sostenibles, aseguran que la salud en el trabajo siempre les ha preocupado pero que "durante los últimos meses de 2022 han trabajado en la creación de nuevos espacios de trabajo en la oficina más ergonómicos, más saludables, con mayor calidad del aire y con una mejor acústica, para crear un mayor confort y ofrecer niveles mayores de concentración". Además, han tenido un taller de higiene postural impartido por un fisioterapeuta y cursos sobre hábitos del sueño. De cara a este 2023, van a realizar otras formaciones en primeros auxilios y diversos talleres sobre ‘Pedagogía del cuidado’ o los ‘tesoros del bienestar integral’.

"Contar con una plantilla motivada y que se siente valorada y cuidada repercute positivamente y de manera directa en los resultados empresariales", asegura Adrián Ortega, de NDT Global, premiada como Empresa Saludable por la MAZ, que atiende no solo la salud física y mental de sus trabajadores sino la financiera ya que dispone de un "plan de pensiones para todos".

"Fundamentalmente velamos por la motivación y la salud mental de nuestros trabajadores creando un clima de participación, flexibilidad y libertad en el desarrollo de las funciones de cada uno de ellos", reconoce Daniel Gimeno, director gerente de la Fundación La Caridad, que existe desde hace 125 años en Zaragoza. "Al tratarse de una entidad que trabaja para y con las personas es necesario asegurar que los profesionales del equipo tengan un entorno adecuado, amable y exento de rigidez que favorezca el trato humano y el bienestar personal", añade. Año a año, dice Gimeno, revisan con el comité de empresa y los responsables de diversas áreas qué mejoras en las condiciones de trabajo pueden aplicar en temas de cuidados personales, ergonomía y flexibilización en horarios y conciliación. "Hablamos de que queremos cuidar a nuestros trabajadores ya que son personas que cuidan personas", afirma.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.