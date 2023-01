Se buscan granjeros. Razón: sector porcino

Si te gusta trabajar con animales y crees que la ganadería porcina puede ser el camino para dar los primeros pasos de una nueva trayectoria profesional ahora tienes una nueva herramienta que puede abrirte las puertas al mercado laboral con un puesto de trabajo en una explotación porcina.

La oportunidad la ofrece el grupo cárnico Vall Companys, que a través de la Vall Companys SAU, dedicada a la crianza y a la integración ganadera, ha creado una bolsa de trabajo para granjeros y técnicos para poner en contacto a quienes buscan trabajadores con los que quieren encontrar un empleo, con el objetivo, además, de impulsar y fortalecer el trabajo y el arraigo en zonas rurales.

La iniciativa, que se enmarca en una de las líneas de trabajo del Campus Farm del grupo de origen catalán y con fuerte implantación en Aragón, responde a las dificultades mostradas a la compañía por los ganaderos integrados para encontrar personal formado para sus granjas, pero también ante el problema de envejecimiento de los profesionales, no solo en el sector porcino sino en toda la actividad agraria, y las escasas perspectivas del necesario relevo generacional. La empresa pensó entonces qué podría hacer para ayudarles, así que aprovechando los medio que tiene el grupo se decidió crear esta herramienta", explica Anna Barbé, veterinaria y gestora del Campus Farm.

No se necesita tener una edad concreta ni contar con experiencia, solo ganas de aprender y, por supuesto, de trabajar. "Lo que valoramos es la actitud y la falta de formación no es un problema porque la proporcionamos nosotros desde el campus. Lo importante es que esa persona tenga ganas de aprender", detalla Barbé.

La bolsa es de ámbito nacional. Por eso, en las solicitudes –hay que inscribirse en la web del grupo, concretamente en sección de empleo y accediendo al apartado bolsa de trabajo Campus Farm– se requiere que el demandante del empleo especifique su lugar de residencia y la zona en la que le gustaría trabajar. "Por lógica y por el interés de todos si, por ejemplo, quien se inscribe es una persona de Huesca intentamos pasar el contacto a granjas que estén a unos 40 o 50 kilómetros como máximo, a no ser que esa persona indique que no tiene problemas en vivir en una zona u otra", detalla.

La bolsa comenzó a estar operativa a finales de octubre y a comienzos del siguiente llegaron las primeras inscripciones. Actualmente hay unas 40 personas inscritas. Entre ellas, hay currículum de gente que no tiene empleo y que se plantea su entrada en la ganadería. Pero son mayoritarias las solicitudes presentadas por jóvenes y en un gran número por mujeres. "Una de las cosas que hacemos en el campus es acudir a los centros de formación en los que se imparte los ciclos formativos de sanidad y asistencias animal no solo para presentarles la bolsa de empleo sino también para explicarles lo que es el trabajo en granja porque muchas veces no se piensa en el sector porcino como salida profesional por puro desconocimiento", explica Barbé.

Porque como señala la representante de Vall Companys, el sector porcino tiene ahora poco que ver con la idea que aún continúan teniendo una buena parte de la sociedad. 2El trabajo ha cambiado mucho", destaca la representante de Vall Companys. Y no solo es distinto por toda la tecnología con la que están equipadas sus granjas, sino también por los horarios de trabajo. "En la mayoría de las granjas se hace jornada intensiva y las 15.00 horas ya se ha terminado y los fines de semana se hacen turnos y se trabaja, cuando toca, cuatro horas el sábado y otras tantas el domingo", matiza.