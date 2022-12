El pulso por un 2023 de vuelta a la normalidad

Que el calendario ferial se cumpla y se puedan recuperar en 2023 las cifras de 600.000 visitantes al año que tenía Feria de Zaragoza antes de la irrupción de la pandemia son los deseos que Manuel Teruel, al frente de esta institución, pide a un ejercicio aún por estrenar para el que se prevé un frenazo en el crecimiento económico. "Estar dos años con una mínima actividad ha sido muy duro no solo para esta sino para todas las ferias de cualquier país porque hay una estructura de gasto fijo que hay que mantener y la acción comercial no se puede dejar de la mano", explicó. Sin embargo, aunque les ha tocado ir desplazando de fechas los certámenes, "el equipo comercial ha trabajado sin descanso con expositores y grupos profesionales para mantener vivos los salones". Es más, añadió, "cuando pensábamos que había pasado lo peor, la variante ómicron nos hizo deslizar otra vez las fechas de las ferias y como se planifican de tres a seis meses antes, este año tampoco ha podido ser ‘normal’, pero 2023 será el de vuelta a la normalidad", anticipó Teruel, salvo que "se produzca alguna otra desgracia con la que no contamos".

De hecho, señaló el responsable de la Feria de Zaragoza, "2023 va a ser un año importante: aunque no todos son iguales, el impacto económico anual de la institución ferial en la ciudad ronda de media los 500 millones y el próximo año nuestro objetivo es llegar a los 600 gracias, sobre todo, a tener Smopyc, el Salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería". Ha habido que desplazarlo de fechas, confesó, pero "el equipo comercial lo ha gestionado con mucha profesionalidad para poder encajarlo y que el decalaje (se celebra cada tres años) no se rompa porque si se te cuela una feria de la competencia y se celebra antes, se convierte en la de referencia". Por eso, recalcó Teruel, "era muy importante prepararnos para esta vuelta a la normalidad y que aquellas ferias en las que somos referentes fueran las primeras en posicionarse". Asimismo, ha ayudado mucho la celebración de FIMA (Feria Internacional de Maquinaria Agrícola) a final de abril. "Ha sido la feria mundial con más visitantes, 104.000, y mayor impacto que volvió a realizarse en su 42 edición, en condiciones limitadas ya que aún coleaba ómicron, pero con un 60% más de participación que la anterior, algo que hay que poner en valor", dijo.

El director general de la Feria de Zaragoza, Rogelio Cuairán, apuntó también a 2023 como el año en que esperan que los calendarios se normalicen y se puedan recuperar esos 600.000 visitantes al año que tenían antes de la pandemia. A mitad de febrero, detalló, "llegan las ferias relacionadas con equipos de bodegas y almazaras. Y a primeros de marzo, Smagua, una feria con más de 40 años de historia que se hace conjuntamente con Spaper, la feria de equipamiento para la fabricación de papel, ya en su tercera edición, y Expofimer, de energías renovables, que se celebra por segundo año consecutivo pero esta vez en la Feria en lugar del Palacio de Congresos", avanzó, por las sinergias que tienen.

Más información Innovación en Alhama de Aragón

Asimismo, a final de marzo, comentó Cuaiarán, volverá Figan, una de las la ferias ganaderas más importantes de Europa y con Smopyc en noviembre, se recuperaría ya la periodicidad en ferias desmontada por la pandemia. Se celebrarán también el año próximo los certámenes más locales de público general y no solo profesional como Nupzial, Aratur, Stock Car o la Feria General que se celebra cada año coincidiendo con las fiestas del Pilar.

Asimismo, confían los directivos de la Feria en celebrar una segunda edición del Blockchain Expo, certamen estrenado este año, altamente especializado en nuevas tecnologías y con una parte congresual muy relevante. No olvidó el director general de la Feria de Zaragoza mencionar otra novedad, Cipeu, en septiembre, un salón dedicado a la alimentación de mascotas y pequeños animales, a la que vienen bastantes profesionales de fuera de España.

El año pasado, con la dificultad añadida que supuso la covid, la Feria de Zaragoza recibió visitantes de 37 países, destacó Alberto López, director comercial. "Lo que hacemos al dirigirnos a ese visitante profesional que viene de fuera es plantearle el recorrido concreto que debe hacer en la feria para dar con la solución que busca mostrándole la oferta física de novedades técnicas y la oferta digital". Para ello, aclaró, han desarrollado una aplicación que conocen en interno como ‘mixie’, que permite moverse mejor por la Feria. "Tenemos visitantes de 60 años pero también de 30 y de menos y hemos de usar distintos lenguajes y abrir líneas de negocio diferentes ya que los sectores cambian y las tecnologías evolucionan", añadió, convencido de que es fundamental el desarrollo digital que se seguirá impulsando.

Con margen de mejora

En cuanto a los resultados de la Feria de Zaragoza, su presidente adelantó que la institución cerró ya el pasado año, 2021, en positivo y previsiblemente este ejercicio lo haga de forma similar. "Celebrar FIMA este año ha aportado una buena caja y da cierta autonomía financiera, pero hay que tener en cuenta que la falta de certámenes durante dos años consume muchos recursos". Aunque declaró estar satisfecho -"sobre el presupuesto ha habido una mejora importante en facturación"-, no dio datos concretos al "estar pendiente de cerrar el ejercicio". Eso sí, insistió en que "a diferencia de las ferias grandes de España, esta es la única que no tiene subvención (sí una pequeña ayuda del Gobierno de Aragón), por lo que funciona a pulmón y se autofinancia".

Contar con el apoyo de los sectores económicos que respaldan las ferias "es imprescindible para seguir navegando en un escenario tan complicado", recalcó el director comercial de la Feria. "Hay algunas que están sufriendo mucho para poder recuperar el posicionamiento en visitantes y expositores que tenían" antes de la pandemia y, en este sentido, la ventaja de la Feria es contar con los sectores. El uso de herramientas digitales, señaló, es otro factor determinante para mejorar. Hay margen para hacerlo, manifestó. "Competimos con las marcas, las ferias que hacen otros y también como ciudad". Y reclamó que Zaragoza se vuelque con los eventos. "Han de ofrecer calidad en todos los servicios que se prestan ya que el visitante profesional triplica o cuadriplica el gasto frente al turista ordinario y hacer que se sienta bien acogido. Es clave para que repita", abundó López.

En cuanto a palancas que generarían una mayor internacionalización de la Feria de Zaragoza, que cuenta con 56 personas en plantilla, López indicó que sería muy ventajoso contar con más frecuencias de vuelos en Zaragoza como tienen ya otras ciudades.

"Ayudaría y mucho que se hiciese realidad esa segunda parada del AVE muy cerca de la Feria de Zaragoza, que se anunció pero que aún estamos esperando y que supondría contar con tres aeropuertos, sumando el de Madrid y Barcelona, en lugar de uno", apostilló Teruel, que elogió la "buena gestión del congreso mundial de medios de comunicación organizado en Zaragoza por la World Association of News Publishers (WAN-IFRA) presidida por Fernando de Yarza, también presidente de HENNEO, que contó con la participación de un millar de editores, ejecutivos y periodistas llegados de más de 70 países cuya celebración tuvo lugar en septiembre en el Palacio de Congresos de la Expo.

De dicho Palacio, del que Cámara tiene la encomienda de gestión desde 2010, cedida a la Feria de Zaragoza, López destacó que han organizado desde entonces un millar de eventos y ha pasado más de un millón de personas -con una media de 100.000 al año- y que de cara a 2023 tienen ya cerrados 36 eventos de los que cinco son grandes congresos, pero también hay jornadas técnicas, reuniones corporativas o espectáculos (unos 15 al año).

Además de llenar de actividad el Palacio, gestionan el área de congresos de la Feria de Zaragoza con eventos que muchas veces no se hacen públicos como la presentación del nuevo modelo de Mercedes España realizado en la Feria y que ha atraído a Zaragoza a distribuidores de la marca.

Siempre pensando en nuevos proyectos, Teruel descartó organizar una feria de logística. La hubo durante cuatro años, recordó. "Fue Logis Expo, pero como no había apoyo del sector y las empresas de la Comunidad se iban entonces a la feria organizada por Barcelona, desistimos", afirmó.

Más congresos internacionales

Con 82 años cumplidos, la Feria de Zaragoza se ha convertido en uno de los principales actores en organización de eventos nacionales e internacionales. "Hacemos consultoría para otros por la necesidad de potenciar nuestras marcas fuera de Zaragoza y que nos sirva para ensayar otros negocios y traerlos a la capital aragonesa", señaló el director comercial de la institución, destacando el papel de prescriptores de la ciudad.Congresos como el de cardiología y otros que se han celebrado del sector salud han situado a Zaragoza como ciudad de referencia en España, reconocida por las Organizaciones Profesionales de Congresos (OPC) nacional y extranjeras, según el director comercial de la Feria de Zaragoza. "La asignatura pendiente es atraer más congresos internacionales y la mejora de dotación de vuelos en el aeropuerto mejoraría en mucho la competencia con otras ciudades", aseguró.