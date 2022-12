Fernando Liso Jaqués: "No nos preocupa una criba, nuestros proyectos eólicos son de calidad"

Este ingeniero industrial que ha enfocado su carrera a las renovables reconoce que hay "burbuja" en el sector, pero asegura que la cartera madura de su empresa, con más de un millar de megavatios, no corre peligro y aboga por salvar la creciente oposición con empatía y adaptando los proyectos.

Se han convertido en una de las principales empresas con proyectos en Aragón. ¿Cuándo tendrán molinos en funcionamiento?

Hemos obtenido recientemente la declaración ambiental favorable de los dos parques de tramitación autonómica, que suman 100 megavatios y previstos en el término municipal de Mequinenza . Estamos pendientes de los permisos y queremos empezar su construcción en el segundo semestre de 2023. El resto de nuestra cartera es de tramitación ministerial.

¿Y en funcionamiento un año después?

Sí, podríamos pensar entre un año y un año y medio después.

¿Qué inversión e impacto económico estiman en el territorio?

Nuestra cartera madura en Aragón suma mil megavatios eólicos, que supone una inversión superior a 1.200 millones. Se podría cubrir el consumo de 1,2 millones de hogares y evitar unas emisiones a la atmósfera de 1,2 millones de toneladas de dióxido de carbono. Esto tendrá un efecto tractor en la Comunidad, con 4.500 empleos sumando los temporales y permanentes.

¿Cuál será la plantilla fija, la que se encargue de las operaciones y el mantenimiento?

En torno a unas 120 personas.

El atasco ministerial afecta a todas las autonomías y tienen en juego casi mil megavatios en Aragón. ¿Teme quedarse en el intento?

No. Si el Ministerio de Transición no ha considerado ampliar los plazos es porque estimará que con un esfuerzo considerable podrá dar salida a las declaraciones de impacto ambiental a principios de 2023. En nuestro caso, confíamos en la madurez de nuestros proyectos, los tienen desde hace bastante tiempo y esperamos que se resuelva con la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) favorable.

"Optamos por acercarnos a los municipios y resolver lo que genera inquietud"

El Ministerio habla de burbuja en las renovables, ya que hay proyectos para más de 430.000 megavatios. ¿Lo comparte?

La idiosincrasia de cada desarrollo es diferente, pero vemos que hay proyectos con acceso a la red que no están maduros porque no han conseguido los arrendamientos de los terrenos o los estudios de impacto no están completos o son de una calidad deficiente. Ese tipo de proyectos sí se puede decir que son una burbuja por no tener una madurez real más allá de haber conseguido los permisos de acceso y conexión. No es nuestro caso, porque tenemos proyectos de calidad y nos acercamos a los ayuntamientos y a los vecinos

Los expertos prevén una sustancial criba en el examen ambiental. ¿Le preocupa?

Ya le digo que no, porque nuestros proyectos tienen calidad y los hemos presentado en tiempo y forma.

Los proyectos de renovables en tramitación quintuplican la potencia instalada en Aragón. ¿Dónde cree que está el techo?

En lo que determine un plan estratégico y en el respeto a las disposiciones legales medioambientales. Y para ello se necesitarán emplazamientos donde se considere que hay buen recurso y que la red sea capaz de absorber la producción o que se planteen soluciones de autoconsumo.

¿Hasta qué punto la creciente oposición del territorio puede lastrar el desarrollo de las renovables?

Espero que no mucho. No es una cuestión relacionada con la problemática de los proyectos, sino que en ocasiones no se ha hecho la pedagogía adecuada para explicarlos, tanto sus perjuicios como sus beneficios.

¿Esa pedagogía la cumplen en su caso?

Sí, hemos optado por acercarnos a todos los municipios donde desarrollamos los proyectos y desde la comprensión y la empatía resolver lo que genera inquietud en los ciudadanos. Aunque llevemos años conviviendo con las renovables, los proyectos son de gran envergadura, con aerogeneradores de gran tamaño. Por eso digo que hay que hacer pedagogía y explicar los beneficios. Por ponerle un ejemplo, nosotros en el verano de 2021, y con anterioridad, visitamos todos los municipios de nuestros proyectos en las comarcas del Matarraña, Bajo Aragón y Bajo Aragón-Caspe de nuestro clúster.

¿Se puede decir que Capital Energy tiene ahora el respaldo del territorio?

En la gran mayoría, sí. En los municipios (de Teruel) donde han mostrado reticencias estamos intentando hacer un esfuerzo de explicación e incluso llegar a plantear modificaciones para que tengan una mejor aceptación.

¿Cuándo habrá soluciones reales para almacenar la producción y reducir la dependencia energética?

Esto es más complicado. A gran escala, no llegará en el corto plazo, en dos años, y las soluciones actuales, mediante baterías, no son la panacea porque no dan gran capacidad de almacenamiento.

¿De qué sirve acumular molinos y placas en Aragón si luego la energía cuesta lo mismo a los aragoneses?

No solo se trata de pensar que la energía se vierte fuera y es perjudicial. Va donde hay demanda y se trata de aprovechar el tejido industrial que tenemos en Aragón para hacer ese uso de la energía barata, de acercar la generación a la demanda. Y no hay que desestimar la capacidad de generar tejido industrial por parte de las renovables, porque asociado al empleo directo e indirecto hay contribución al PIB e inversión que revierte en el territorio.