El Ministerio acepta compensar a Aragón por su elevada producción de energía renovable

El Gobierno central quiere compensar a las comunidades que más energía renovable vierten a la red eléctrica estatal, entre ellas Aragón. La demanda del presidente autonómico, Javier Lambán, que viene reivindicando beneficios para los territorios con mayor producción verde, parece haber calado en Madrid, y el Ministerio para la Transición Ecológica ya busca fórmulas para darle respuesta. Fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez reconocen que la petición es "más que razonable", por lo que se están estudiando todas las opciones, desde mejorar la financiación por parte del Estado, hasta incorporar inversiones en el territorio, pasando por facilidades al autoconsumo que reduzcan la factura de la luz.

De momento, los técnicos del Ministerio están analizando cómo han resuelto la cuestión otros gobiernos europeos, como en Portugal, donde se ofrecen tanto incentivos económicos como en especie, pero también en los países nórdicos, líderes del continente en la producción de energía verde. Tras un periodo inicial de "tormenta de ideas", el Gobierno central definirá una o varias soluciones concretas con los territorios implicados, como Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura.

La producción de energía renovable en estas comunidades es muy superior a su consumo gracias al vertiginoso crecimiento de los parques eólicos y fotovoltáicos en los últimos años en los que las empresas del sector se han visto atraídas por el amplio territorio disponible y las condiciones ambientales favorables. Como consecuencia, Aragón ya genera el 13% de la energía renovable del país y exporta a otras comunidades deficitarias el 40% de toda su producción, según los datos ofrecidos por el departamento de Industria de la DGA. En total, las tres provincias suman una capacidad de 6.079 megavatios (MW) repartidos en 1.893 parques fotovoltaicos y 161 eólicos.

"Colonialismo energético"

Pero de momento, tal despliegue de producción en favor de otros territorios no está repercutiendo en la economía local. Así lo cree al menos el presidente de la DGA, que en varias ocasiones ha instado a evitar un "colonialismo energético" que vuelva a dejar atrás a las comunidades del interior.

"En el siglo XX, nuestro carbón y nuestros saltos hidroeléctricos se usaron para generar riqueza en otras regiones, y eso no se puede repetir", advirtió Lambán esta semana ante Pedro Sánchez en un acto en Madrid. "Sin dejar de ser solidarios, los recursos se deben aprovechar en la Comunidad", reivindicó.

Desde la DGA no concretan cuáles deberían ser los mecanismos de compensación, pero el presidente apuntó a "eliminar poco a poco las restricciones al autoconsumo y superar el monopolio existente en cuanto al uso de las redes de suministro". Insistió Lambán en "acercar la producción y el consumo" y reclamó que "a los aragoneses les salga más barata la energía". "Si lo conseguimos -concluyó-, Aragón tendrá un futuro prometedor".

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, es partidaria de que las autorizaciones de evacuación primen aquellos proyectos que vayan acompañados de inversiones en el territorio, una fórmula ya aplicada que quiere extender. Pero apuesta por ir más allá para compensar a las regiones de mayor producción verde y, de paso, evitar los grandes tendidos de transporte de energía entre comunidades, con un alto coste económico y ambiental.

No obstante, fuentes del sector reconocen que no será fácil, puesto que cualquier beneficio que repercuta en determinadas regiones se intentará "torpedear" por parte de los territorios vecinos.

"Hay que actuar en el precio de la energía, no puede ser el mismo en Barcelona que en Teruel"

Como ocurriera hace no tantos años con el agua, la producción de energía renovable como elemento central de la transición ecológica emprendida por el país amenaza con desatar una nueva guerra de intereses cruzados entre las comunidades autónomas. Un conflicto en el que Aragón debe jugar sus cartas desde una lógica económica y medioambiental que aleje las acusaciones de "insolidaridad". Así lo entiende el presidente del Clúster de la Energía de Aragón, Pedro Machín, para quien la clave está en "acercar la producción al consumo, o viceversa".

"Una de las mayores dificultades de electrificar la economía es su transporte, y la Unión Europea es clara al decir que la transición ecológica debe ser lo menos costosa posible para el ciudadano", apunta. Por ello, defiende con ahínco el autoconsumo ya que, "si consumes lo que generas sacas esa energía del sistema y ahorras los costes de transportarla".

Habla de un autoconsumo no solo de ámbito "pequeño", sino también "industrial o en zonas con redes cerradas", como ya hacen grandes compañías como Stellantis, Grupo Jorge o Samca. "Con un modelo propio aragonés de consumo local daremos una solución al sistema", resume.

No solo eso. Machín considera que sería muy beneficioso para Aragón y para comunidades similares que el precio se fijara por nodos. "No puede costar lo mismo la energía en Barcelona que en Teruel, porque entonces nadie querrá ir a Teruel", advierte. Es un sistema ya vigente en algunos países europeos y que fomenta la vertebración territorial y frena la despoblación, pero que de momento no se plantea en España.