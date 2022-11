Urriés, el pueblo zaragozano que quiere ser pionero en rebajar la luz a los vecinos

Urriés es un pequeño y cuidado pueblo de la provincia de Zaragoza situado en la comarca de las Cinco Villas, con calles empinadas y empedradas entre casas llenas de historia, en el que como en otros que han sufrido las huellas de la despoblación su padrón ha quedado bajo mínimos. Solo cuenta con unos 50 habitantes censados aunque, como sucede también en muchos municipios, en verano se multiplican los visitantes y se pueden superar los 200 vecinos. Durante el año son pocos, pero muy activos, porque cuentan con varias citas culturales con las que atraer visitantes, al menos los fines de semana. Ahora el Ayuntamiento quiere colocarse entre los pioneros en ayudar a rebajar la factura de la luz a sus vecinos.

El proyecto de contar con una instalación energética de autoconsumo con placas solares no ha encontrado muchas pegas entre los futuros beneficiarios porque no les ha supuesto ningún desembolso extra y todos vienen notando la subida del precio de la electricidad en el último año. Lo que no saben todavía es exactamente la rebaja de la que podrán beneficiarse.

Promovida por el Ayuntamiento

"Cualquiera que sea la rebaja nos vendrá bien", coinciden Carmen Vispo, Héctor Orduna y David Artal, tres de los vecinos que residen durante todo el año en el municipio, mientras conversan delante del bar-hostal del pueblo que regenta el último. Los tres se han apuntado para beneficiarse de la instalación promovida por el Ayuntamiento.

David espera que su ahorro sea total al ser una concesión municipal. Lleva en el pueblo dos años, donde recaló desde Francia con su pareja, en busca de un lugar donde establecerse cuando estalló la pandemia de covid-19, que les cogió viajando en su furgoneta, ahora aparcada en Urriés. No tenía ningún lazo con el pueblo pero ya es uno más. "Soy el del bar", bromea, mientras juega con su perro Karpatt, al que le gusta saludar ladrando y moviendo el rabo a quien se acerca.

"A mí la factura de la luz me ha subido este año casi el doble", calcula Carmen, que forma parte de una generación que tuvo que marcharse cuando cerraron las escuelas, pero que ha vuelto cuando se acerca su retiro para vivir con su madre. En su casa la calefacción es de gasoil, como la mayoría de las del pueblo, además de contar con un hogar donde calentarse con leña. "Pero también ha subido y la leña y el pellet", apunta Héctor, alguacil del pueblo. Él también ha vuelto a sus raíces. Estudió y vivió hasta los 30 años en Zaragoza, pero hace cinco regresó y ha encontrado su sitio como alguacil. Aprovechando su experiencia en trabajos de mantenimiento este viernes repara un tablón descolgado de una mesa de madera frente al bar. "Ya veremos qué rebaja es cuando llegue el primer recibo", dice Carmen, que va a avisar a su madre de que no baje a por el pan que se queda ella. Es uno de los dos días que el panadero la cercana Sos del Rey Católico acude con su furgoneta a la plaza del bar.

"Ya veremos qué rebaja es cuando llegue el primer recibo" (Carmen Vispo, vecina)

Carmen Vispo, vecina de Urriés. H. A.

En un banco al sol espera también para comprar Antonio Moreno, carpintero jubilado que vive en el pueblo con su mujer. "Yo pagaba unos 40 euros y ahora ciento y pico", cuenta sobre cómo ha afectado a su factura de la luz la escalada de precios de la electricidad actual. Confía también que las placas solares terminen rebajando el recibo y lamenta que el proyecto lleve retraso. Él también tiene gasoil para la calefacción, que aún no ha puesto por las temperaturas primaverales de este otoño y por la tarde ya ha empezado a encender la chimenea. "Aquí el invierno es crudo, hace mucho frío", reconoce. "Antes nos hacíamos la leña del monte, pero ahora la compro", cuenta.

"Aquí el invierno es crudo, hace mucho frío"

"Antes nos hacíamos la leña del monte, pero ahora la compro" (Antonio Moreno, vecino)

Antonio Moreno, vecino de Urriés, espera la llegada del panadero. H. A.

Mientras llega el panadero, el alcalde, Armando Soria, pasa con su coche para hacer una visita al huerto solar. La idea de contar con una instalación de autoconsumo en el pueblo le rondaba desde hace unos cuatro años. Buscaba cómo contar con energías renovables que beneficiaran al consistorio y a los vecinos. "Queríamos luz limpia, sostenible y gratis pero no solo para el ayuntamiento sino también para vecinos", explica sobre el origen del proyecto. Encontraron la forma de hacerlo haciéndose cargo el ayuntamiento de los costes de la instalación y beneficiando con los excedentes no solo a los edificios municipales, sino también a las viviendas. Todo ello sin que los vecinos tuvieran que poner dinero.

Posando entre paneles solares distribuidos en dos filas en un terreno elevado situado a 400 metros junto al núcleo urbano ve más cerca hacer realidad el proyecto. Todavía no conoce otro pueblo que lo haya conseguido por las complicaciones que encuentran por el camino, tanto técnicas como burocráticas. "Antes del verano ya teníamos las placas y a finales de agosto se colocó toda la instalación", recuerda, tras sumar años de retraso que espera terminen esta semana. Tendrán pendiente quedar para la conexión con Endesa, distribuidora eléctrica, y Contigo Energía, la compañía que han elegido para impulsar el proyecto.

"Cualquier huerto de autoconsumo, salvo poner placas en un edificio, supera el presupuesto de un ayuntamiento pequeño y supone tener que sacarlo a licitación pública. Es muy complicado para un Ayuntamiento" (Armando Soria, alcalde)

En el camino se han encontrado con dificultades empezando por la licitación. "Cualquier huerto de autoconsumo, salvo poner placas en un edificio, supera el presupuesto de un ayuntamiento pequeño y supone tener que sacarlo a licitación pública. Es muy complicado para un Ayuntamiento", se queja. No la tuvieron lista hasta enero de 2022. En su caso, el proyecto ronda los 120.000 euros. Pide más apoyo técnico para pueblos pequeños que se enfrentan a un papeleo totalmente nuevo.

"Al final todos nos han dicho que tenemos un modelo estupendo, pero que como no existe no podemos pedir subvenciones", lamenta sobre una de las pegas que han encontrado por el camino, pero que no ha frenado el proyecto ni evitado que se ponga de ejemplo. Las fórmulas reguladas de autoconsumo exigen que se cree una sociedad de la que sean partícipes los beneficiarios, en este caso, los vecinos tendrían que haberse agrupado, por ejemplo en una cooperativa, pagando una cuota de la instalación. "Lo sacamos a licitación para pagarlo a cinco años, el primer año de fondos propios y el resto se financiará con el ahorro que suponga para el municipio", calcula el edil.

El objetivo sigue siendo el mismo, ahorrarse los 12.000 euros al año que paga de luz el Ayuntamiento. "Este año con la subida luz va a ser mucho dinero", añade. El huerto solar municipal está preparado para suministrar energía y permitir ahorrar en la factura a unas 65 viviendas del pueblo, tanto de residentes fijos como de temporada, "para incluir a todos los que estamos en verano, unos 260 vecinos", calcula el alcalde.

De vuelta a la plaza, la furgoneta con el pan aparece más tarde de lo esperado y ya hay otros cinco clientes esperando. El panadero va despachando pan, magdalenas, galletas y tortas para la despensa de los vecinos a los que entrega pedidos o coge notas para el próximo día. Pese a lo complejo que ha resultado el proyecto, el alcalde afirma que "volvería a repetirlo".

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.