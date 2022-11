Los vecinos de cerca de 200 pueblos de Aragón recorren más de media hora hasta su centro de salud

Alrededor de 7.000 aragoneses tienen que recorrer más de 30 minutos en coche para llegar a su centro de salud y, en algunos casos, se supera incluso la hora. Son los vecinos de las cerca de 200 unidades poblacionales que se encuentran más dispersas dentro del medio rural y en la que, aunque prácticamente todos tienen un consultorio, aunque el médico no suele acudir a diario. "En algunos está tres o cuatro horas a la semana y en otros solo acude una vez cada 15 días. Y, cuando hay bajas o vacaciones, los consultorios con menos población son los primeros que dejan de cubrirse", explica Javier Hernández, lugarteniente del Justicia de Aragón, al entrar al detalle del último informe elaborado sobre la sanidad en el medio rural.

En este sentido, recuerda que en algunos casos, aunque la distancia no sea excesiva, el estado de las carreteras provoca que sea muy complicado desplazarse. Por ejemplo, la treintena de empadronados de Villalba Alta (Teruel) tienen 14 kilómetros al centro de salud de Alfambra, pero el trayecto es de 34 minutos en coche. "Muchos de los que residen en estas poblaciones no suelen tener vehículo propio, así que cuando surge una urgencia o llaman a algún familiar para que acuda y los lleve o no pueden ir hasta el centro de salud", puntualiza Hernando.

El Aragón rural (zonas básicas de salud con menos de 10.000 habitantes) cuenta con 685 entidades singulares de población y 724 consultorios, muchos de ellos ubicados en un habitáculo dentro del Ayuntamiento, que es quien generalmente costea su mantenimiento. Para atenderlos hay 347 médicos de familia, 154 de Atención Continuada, 5 de refuerzo y 25 pediatras, según se desprende del informe del Justicia. Este volumen se queda corto para poder asegurar la asistencia en todos esos núcleos poblacionales. "Quedan muchas plazas sin cubrir, cada día es más difícil encontrar médicos interesados", reconoce José Manuel Cucalón, vocal de Atención Primaria rural del Colegio de Médicos de Zaragoza.

Lleva 36 años de profesión y trabaja en el centro de salud de Villamayor de Gállego, que cuenta con dos anejos: Farlete y Monegrillo y a cada uno van tres días a la semana. "Están a 20 o 25 kilómetros, por una carretera totalmente local, por lo que al médico le puede costar una hora de camino diario, pero asumimos que es parte de nuestra tarea asistencial", explica.

"Es un riesgo que desmotiva"



Los desplazamientos, ejemplifica, van a más en zonas rurales como el Pirineo o la sierra de Teruel, donde un facultativo puede tener cuatro pueblos y "hacer dos horas de coche todos los días". Y la mayoría de estos traslados se hacen en el vehículo propio del galeno. "El Salud nos paga una parte de productividad fija por dispersión y semestralmente un complemento por desplazamiento, pero con ambos apenas te da para la gasolina del primer mes", asegura Cucalón, quien reclama que la Administración asuma todo el gasto de gasolina y cuenten con un seguro de accidentes. "Ir por determinadas carreteras, con nieve o tormentas, es un riesgo que desmotiva a la gente que va saliendo al mercado", reconoce, al tiempo que recuerda que antes "se asumía perfectamente que el trabajo estaba ahí".

Pese a que Sanidad ha intentado hacer las plazas más atractivas, con más puntos para las bolsas, empezando a pagar los desplazamientos a 0,19 euros por kilómetro e incrementando un 20% la hora de guardia, no está consiguiendo los efectos deseados. "Cada día es más difícil encontrar interesados. Es necesario ofrecer mejoras salariales y no salariales importantes", puntualiza Cucalón, quien recuerda que la figura del facultativo rural "sustenta el territorio". "Más de un tercio de los médicos tienen más de 60 años", advierte, tal y como ya lo ha hecho a los alcaldes de la Comunidad: "En 5 años hay un peligro real de quedarse sin médicos".

Este riesgo, aunque de manera algo menos acuciante, también se traslada al ámbito general de la Atención Primaria. Y, por ello, los facultativos reclaman a la Administración medidas para asegurar la calidad de la asistencia sanitaria. Este sábado, en la clausura del XXXV Congreso Aragonés de Atención Primaria, volvieron a incidir en esta cuestión y confiaron en "no salir defraudados" de la reunión de la próxima semana con el Departamento de Sanidad en la que se abordarán estas cuestiones.