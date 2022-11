Jaime Sanaú: "Es el momento de fomentar las energías renovables, no de gravarlas"

¿Qué le parece la reforma fiscal anunciada por el presidente aragonés Javier Lambán?

Cuando la anunció, miré cómo estaba en números Aragón y vi que en volumen de deuda pública, en torno al 24% del PIB regional, estaba por debajo de la media nacional y en cuanto al grado de ejecución presupuestaria al menos en agosto había una ligera capacidad de financiación de 48 millones. Pensé ‘no estamos mal’ y encima ha aumentado la recaudación impositiva por el efecto inflacionario. Entonces, lo que hay que preguntarse es cuál será el saldo final. Rebajar el IRPF a las rentas más bajas y cobrarles algo más a las rentas más altas es una decisión política y como tal respetable.

¿Y el impuesto a las renovables?

Lo que tendríamos que pensar como país ya no solo como región es intentar ser menos dependientes del petróleo y del gas natural. Este es el momento de fomentar estas energías, la eólica y solar, y no de gravarlas. No es una propuesta que me convenza. Ademas no la veo factible al estar ya a final de legislatura. Habría que hacer un proyecto de ley, debatirlo en el Parlamento y en mayo tenemos las elecciones autonómicas. Y por lo anunciado por el presidente aragonés, lo que hará es encargarle al consejero de Hacienda que haga la propuesta, pero luego llegan las elecciones, a ver qué Gobierno sale y no daría tiempo.

¿Y que piensa del impuesto de patrimonio?

Se produce una desigualdad que no es buena en un país en el que tenemos un mercado único y diferencias de tributación importantes entre unas comunidades y otras. Es verdad que solo afecta a aquellos que tengan un patrimonio superior a los 700.000 euros excluida la vivienda habitual. Las comunidades pueden regular ese límite y en Aragón se fijó hace unos años en 400.000 euros. Pero aún así es injusto que en Madrid o Andalucía haya exención total.

Por otra parte, hay una propuesta del Gobierno de ámbito estatal de crear un impuesto sobre el patrimonio de las grandes fortunas de más de tres millones de euros y eso sería más justo. Es razonable tratarlo de unificar en el conjunto del Estado. Lo mismo ocurre con sucesiones y donaciones, que no se grava de la misma forma, es decir que si un señor muere en Madrid con un patrimonio de diez millones y con el mismo patrimonio muere en Aragón se va a tributar de distinta forma. Me gustaría que se unificara en el conjunto del Estado, al igual que el nivel de prestaciones en educación, sanidad y que todos tengamos los mismo niveles de esos servicios, difíciles de mantener de forma homogénea en todo el Estado.

¿Hace falta una reforma fiscal de más calado?

Me preocupa el volumen de deuda que tienen las administraciones públicas. En el caso de Aragón no es excesivo, hablamos del 24% del PIB, pero para el conjunto de administraciones sí es un gravamen excesivo. Debemos más del 100% del PIB de nuestro país y habría que controlar eso. De momento la carga de intereses no ha sido muy elevada, pero ahora en un contexto de subida de tipos de interés, esa deuda publica se irá renovando con tipos de interés más altos.

Hemos tenido alguna década en que se llegó a gastar más en la deuda que en prestaciones como la educación pública. Por eso sería bueno reconducir los niveles de deuda pública, que sean asumibles y razonables y podamos hacerle frente. Con la pandemia se entendió que había que atender primero las necesidades de esa crisis sanitaria y de todo tipo pero está previsto que en los próximos días la Unión Europea saque una propuesta de reforma del pacto de estabilidad para que lo cumplamos.

Con una deuda tan abultada ¿le parece correcto poner un impuesto aunque sea temporal a las grandes energéticas?

Si vana tener unos beneficios extraordinarios habría que gravarlos de manera excepcional y hacerlo con cuidado para que esos impuestos no acaben afectando al consumidor ya que por otro lado el Gobierno está dándole ayudas para que puedan financiar el coste energético y reduciendo el IVA. En cualquier caso las ayudas no deben generalizarse sino concentrarse en la gente más vulnerable.

¿Aprobarán ese impuesto o no dará tiempo?

A nivel estatal el calendario es algo más amplio porque elecciones están previstas a finales de año pero también hemos de ser conscientes de que Sánchez no tiene mayoría parlamentaria y aunque lleva la idea de acabar la legislatura y de que le aprueban la ley de presupuestos de 2023, no deberíamos descartar un adelanto de las elecciones.

¿Hay margen para subir los salarios?

Lo que dice el Banco de España es que seria conveniente llegar a un acuerdo de rentas, tanto de rentas salariales como las del capital o beneficios empresariales ya que ayudaría junto a la política monetaria y otras políticas a contener la inflación y a que volviésemos a una senda normal de crecimiento de precios y no como ahora que hemos tenido hasta el 8 o 10%.

Pero, ¿lo ve factible?

Por lo menos deseable ya que en la renta sigue habiendo desigualdad. Como país perdemos todos en conjunto con estas tasas de inflación pero el reparto de los costes no es homogéneo.

¿Cómo ve 2023? ¿Entraremos en recesión?

Las previsiones del Fondo Monetario Internacional son que en 2023 creceremos menos pero se seguirá creciendo –aunque haya algún trimestre en negativo o de crecimiento nulo– y 2024 será mejor. Además, para los dos próximos años el Banco Central Europeo espera la contención de la inflación y de los precios.