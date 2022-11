De venta en Aragón tras conquistar medio mundo

La empresa zaragozana Foodibev no había conseguido hasta ahora ser profeta en su tierra. Al menos, en lo que ha ventas se refiere. Hace dos años se alzó con uno de los premios a la exportación que concede la Cámara de Comercio, pero su bebida energética, que se comercializa bajo la marca Double Seven, es líder en los mercados africanos y triunfa en los países caribeños no se podía adquirir en la Comunidad aragonesa.

Hasta ahora. La firma, integrada en el grupo español Nanumea Dolned desembarca en Zaragoza, donde podrá adquirise, de momento, en los establecimientos de la cadena Frutos Secos El Rincón en la capital aragonesa. Los planes de la compañía van más allá y la previsión es que su comercialización se extienda por otros puntos de la geografía aragonesa. "A pesar de que la marca siempre se ha movido muy bien en la internacionalización y de que sus planes de futuro continúan en esa línea, la experiencia aragonesa está resultando muy gratificante", explica su director general, Sébastien Defawe.

Foodibev desembarca en su tierra natal avalada por el éxito que sus productos han conseguido en los más exóticos mercados, en los que no ha dejado de crecer en los últimos años. En este 2022 no se han conseguido alcanzar los incrementos de récord que alcanzaron el pasado año, pero aún, señala Defawe, "a pesar de la situación económica mundial y de la altísima inflación", la firma zaragozana ha vendido 125 millones de latas de su producto estrella, un 25% más que en el pasado ejercicio. "Sin duda es un crecimiento muy importante para nosotros dado el momento en el que nos encontramos", añade el director general, que avanza que la previsión es alcanzar una facturación cercana a los 75 millones de euros.

La compañía cuenta además con una variada cartera de productos. F.I.

Líderes en países como Malí, donde sus ventas se han incrementado este año un 12%, la firma zaragozana pone ahora el foco en mercados como el de Togo, donde la marca ha crecido un 53%, o en Costa de Marfil, donde la comercialización de su producto se ha disparado un 40%.

Estrategia medida

Defawe detalla que el secreto del éxito de Foodibev hay que buscarlo en una "constante estrategia de introducción de los productos en los diferentes mercados". Y para ello, la empresa realiza un buen análisis de la competencia y de la estructura de precios, estudia a fondo las barreras del mercado y selecciona a conciencia los mejores distribuidores. "De esta manera hemos conseguido cumplir los objetivos marcados para este 2022 con la introducción de nuestro producto en nuevos mercados como como República Centroafricana, Tanzania, Sudán del Sur, Santo Tomé y Príncipe, así como Madagascar e islas Seychelles", detalla el impulsor de esta compañía. Y eso en cuanto al mercado africano, porque la compañía aragonesa también ha conquistado el mercado caribeño, especialmente a los consumidores de Panamá o Surinam.

Con todo ello, "Foodibev llega a un hito de cifras redondas: estar presente en 100 mercados, en 35 de los cuales lo hace con su producto estrella, la bebida energética Double Seven", explica el director general, que además de esta bebida energética, que comercializa en tres formatos y sabores (normal, cola y sin azúcar), distribuye más de una veintena de marcas de bebidas, zumos, vinos y productos lácteos.