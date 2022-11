Pulso contra el empobrecimiento de los salarios

Menospreciado, muy feminizado y con sueldos que a duras penas superan los mil euros. Esta es la situación de un sector, el de la limpieza de locales y edificios en Zaragoza, que emplea a entre 8.000 y 10.000 personas, la mayoría mujeres, que llevan casi un mes protagonizando protestas en la calle para exigir una subida salarial acorde al incremento del coste de la vida. "La media de una limpiadora, con el 65% de jornada, está en unos 752 euros mensuales. Con suerte, si tiene contrato de ocho horas llega a 15.260 euros al año", recuerda Mariano Álvarez, secretario de negociación colectiva y acción sindical de CC. OO. del Hábitat en Aragón. Tras nueve meses de negociaciones para acordar un nuevo convenio -el anterior venció en diciembre de 2021-, el sindicalista denuncia que la patronal, encabezada por las organizaciones Aspel y Asoal, no ofrece más mejora salarial que un 2,5% de incremento por año.

"Dilatar la negociación del convenio para que el coste de subir los salarios les suponga cero este año y retrasar lo que puedan el acuerdo para debilitar a los sindicatos es parte de su estrategia", critica Álvarez, convencido de que al final habrá que convocar huelga indefinida en el sector si en quince días la parte empresarial no se mueve de su posición.

Aunque fue la representación sindical (UGT, CC. OO. y OSTA en unidad de acción) la que se levantó de la mesa al ver que no había cambios en la propuesta inicial de la patronal, Mariano Alvarez recuerda que sí ha habido cesión por parte de los sindicatos ya que en la última reunión llegaron a renunciar a la cláusula de revisión salarial si la patronal admitía un incremento del 5% este año, del 4% en 2023 y del 3% en 2024 pero ni así se logró avanzar.

Frente a la callada por respuesta -HERALDO se puso en contacto con la patronal, pero Aspel aseguró que por ahora no hay nada que comunicar- la representación de los trabajadores prevé seguir presionando para evitar la devaluación salarial ante esta crisis inflacionista. "Habrá que ir a la huelga para que escuchen a la plantilla", comparte Esteban Lauroba, secretario de Acción Sindical y Comunicación de la Federación de Servicios de UGT Aragón. "Con la huelga de 2008 conseguimos un incremento del 24% en cuatro años de convenio. Entonces el lema del paro de las trabajadoras fue ‘Ponte a mil’ porque casi ninguna trabajadora llegaba a eso". Ahora, una década después, la pelea, comenta, es porque esos sueldos, que han tenido ligeros incrementos estos últimos años, no se devalúen ni pierdan capacidad de compra. Lo que se pide, comenta el sindicalista de UGT, es un incremento del 12% a cuatro años, una cláusula de revisión salarial y dos días más de vacaciones al año. Mientras tanto, la patronal mantiene el 2,5% de incremento por año de convenio sin cláusulas de revisión. Así las cosas, el nuevo convenio permanece encallado y eso que únicamente se ha hablado de no perder poder adquisitivo y ni siquiera se ha abordado la necesidad de mejorar el plus del transporte (ya que bastantes empleadas de la limpieza atienden varios edificios y han de hacer hasta ocho desplazamientos que apenas cubren con dicho plus), complementar la incapacidad temporal o reducir la jornada.

"No podemos permitir que pierdan más poder adquisitivo. En el último convenio firmado hubo una subida del 1,8% para las limpiadoras, pero ya lo han perdido porque la inflación subió el 2% ese año", subraya Lauroba, que critica la intransigencia de una patronal que les aboca a convocar huelga para lograr incrementos salariales por encima del 2% en esta coyuntura tan difícil.

Frente al argumento de las empresas de que las contratas con la Administración tampoco están sujetas a indexación de precios, Lauroba recuerda que en los pliegos a la hora de concursar muchas señalan la casilla de que no quieren esa opción porque les da más puntos a la hora de ser adjudicatarias en los concursos y recuerda que la Administración contempla mecanismos para revisar precios en caso de que las empresas aleguen "insuficiencia presupuestaria sobrevenida".

Para Lauroba, se da la circunstancia de que "el salario mínimo interprofesional (SMI), incrementado varias veces estos últimos años, esté atrapando los sueldos de las limpiadoras, sobre todo en los convenios provinciales de Huesca y Teruel, que apenas han registrado aumentos salariales en los últimos años".

Desde OSTA, Alberto Navarro, responsable de la Federación de Servicios y Afines, ve "misión imposible" que la patronal negocie cláusulas de revisión salarial sin convocatoria de huelga de por medio y pide un mayor compromiso social con este colectivo, invisible pero fundamental y transversal para el resto de sectores ya que cualquier edificio de la administración, colegio, industria u hospital privado -este convenio no afecta a los hospitales público- ve imposible desarrollar su actividad sin que se limpie a diario. No entiende la actitud de la patronal en esta coyuntura en un sector "muy denostado y peor pagado" que fuerza a sus profesionales a buscar un segundo trabajo para poder llegar a fin de mes. Recuerda además que si el sector "ha sido esencial en pandemia para mantener los centros de trabajo limpios -incrementando incluso las horas de prestación de servicio y por tanto, las cuentas de resultados de las empresas- eso debería revertir ahora en la compensación a las plantillas".

Los tres sindicatos que representan a las trabajadoras aseguran que no reblarán hasta firmar un nuevo convenio "que no suponga una merma de poder adquisitivo y dos días más de descanso para unas limpiadoras con excesivas cargas de trabajo".

"No podemos seguir perdiendo dinero. Si no suben los salarios no vamos a poder comer"

Cómo la patronal puede ofrecer un 2,5% de subida salarial con un 8% de inflación este año? Es la pregunta que se hace Reyes Moreno, representante de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, que participa en la mesa negociadora del convenio. "No podemos seguir perdiendo dinero. Si no suben los salarios no vamos a poder comer", advierte, anticipando que las limpiadoras mantienen el pulso y volverán a concentrarse a las puertas del Ayuntamiento el 8 de noviembre para exigir a los políticos que se involucren y ante Saica el 10 de noviembre. "La patronal claro que puede acercarse a nuestras pretensiones", asegura, tras años de cesiones como la pérdida de la antigüedad en 1992 y de exiguos incrementos. En su caso, empezó a trabajar en la limpieza de colegios en 1982 y a día de hoy su salario neto por 32,5 horas de jornada y algún festivo es de 1.100 euros al mes. No todos cobra igual porque al ser fija discontinua algunos forzosamente va al desempleo. "Mi marido tiene mejor sueldo y gracias a eso, pero hay muchas mujeres en la limpieza al frente de familias monoparentales que malviven con estos sueldos", señala.

Teresa Lamarca, Beatriz del Rosario, Carmen Serrano y Reyes Moreno, delegadas de UGT en el sector de la limpieza, en el sindicato. Guillermo Mestre

"Somos invisibles para la gente", critica Teresa Lamarca, peón especialista en limpieza de la Universidad. "Estando de baja se cobran 700 euros", critica a la vez que pide que la Administración, al sacar los pliegos, fije unos mínimos. "Muchas empresas ni cubren vacaciones ni bajas", apunta.

Carmen Serrano asegura que "tiene que limpiar en dos sitios para llegar a fin de mes" y que al tener dos pagadores, le toca pagar a Hacienda. Beatriz del Rosario, limpiadora en un centro comercial a media jornada, se queja de que "contratos de jornada completa hay muy pocos".

"Hay más carga de trabajo, menos plantilla y sin embargo los edificios no menguan"

En el último convenio "nos subieron un 1,8% y la inflación se quedó muy por encima y eso no puede volver a pasar", señala M.ª Carmen Pariente que trabaja 40 horas en tres empresas distintas con un sueldo que no llega a mil euros y cobrando un plus de transporte en la cantidad proporcional a las horas que hace en cada sitio cuando "lo que se reivindica es que este plus sea el mismo independientemente de la jornada que se tenga".

Alberto Ortega, que limpia en la sede de la DGA, señala que las empresas aprovechan el cambio cada cuatro años de contrata, aunque subroguen a la plantilla, para quitar puestos. "Hemos perdido a 9 personas y hay más carga de trabajo. Los edificios no menguan".

Carmen Calavia, Alberto Ortega, M.ª Carmen Pariente, Maika Solves y Ana Isabel Ripol, del sector de la limpieza y delegadas de OSTA. Oliver Duch

Otro de los problemas, según Ana Isabel Ripol, que lleva 17 años de fija discontinua en colegios, es que "a las más antiguas, las van quitando y en lugar de sacar una plaza de 8 horas, sacan dos de 4. Se aprovechan de la necesidad de trabajar de muchas mujeres". Los contratos parciales son la tónica general. "Muchas mantienen solas su casa. Otras son migrantes y les da miedo hacer huelga, no las vayan a despedir", dice Carmen Calavia, que lleva de limpiadora 33 años en la Universidad, 15 a media jornada hasta que se la subieron.

"El gremio de la limpieza es la base de todos. En los quirófanos los médicos no entraban hasta que los desinfectábamos y, sin embargo, se nos menosprecia. Echamos muchas horas y cuando llega la nómina, lloras", asegura otra trabajadora y delegada Maika Solves.

"La patronal nos lleva echando en cara la subida de 2008 ni se sabe. Siempre dicen que pierden, pese a que con la pandemia han tenido más contratos y más ingresos", advierte Ripol.

"Hay que mejorar los sueldos y la consideración social de este trabajo tan precarizado"

La única solución para que la patronal mejore su propuesta después de tantos meses de reuniones sin acuerdo va a ser ir a la huelga, señalan algunas afiliadas y delegadas del sector de la limpieza en CC. OO. "El problema es que hay muchas mujeres con jornadas de tres y seis horas, separadas o viudas con hijos, que no pueden permitirse secundar la huelga y dejar de cobrar esos días", señala Ana Mínguez, que trabaja limpiando centros socioculturales desde 1994, consciente de que es mucho lo que se juega este colectivo en el actual convenio. "Hay que mejorar los sueldos y la consideración social de este trabajo tan precarizado". Una opinión que comparte Francelina Peña, que antes de trabajar de limpiadora por horas ha hecho otros trabajos más valorados. "Limpiar es un oficio muy desagradecido y mal pagado", dice.

Dolly Valencia, Francelina Peña, Ana Mínguez, Carmen Royo y Ana Robres, afiliadas y delegadas de CC. OO. en el sector de la limpieza. G.M.

El salario de las limpiadoras ni de lejos "se ha ido acompasando al incremento de la inflación. Es un sector con mucho contrato eventual", denuncia Ana Robres, que ha trabajado de limpiadora desde 1986 en bancos, residencias y ahora en un centro comercial. "Vamos cumpliendo años, tenemos más dolencias y las condiciones mejoran muy poco a poco", asegura Dolly Valencia, que trabaja de empleada del hogar y limpiadora por horas. Son trabajos muy precarios, corrobora Carmen Royo, empleada en el servicio de ayuda a domicilio en dependencia sociosanitaria: "El problema es no saber lo que vas a cobrar cada mes. Cuando se nos cae un caso que atendíamos, tardan en mandarnos casos nuevos con lo que se te reducen las horas y se genera un vacío asistencial porque Ayuntamiento de Zaragoza y DGA no se coordinan".