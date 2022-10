Crece la demanda de espacios de trabajo flexible en Zaragoza: "Ya no vuelvo a un despacho tradicional"

Sostiene Philippe Jiménez, 'country manager' del grupo IWG en España, que el trabajo ya no es un destino sino un verbo y que la pandemia ha acelerado en una década el cambio hacia el empleo flexible. "Ha salido una nomenclatura nueva que se llama empleo híbrido: una combinación entre el domicilio particular, las oficinas centrales y los espacios flexibles. Lo que ha impulsado la covid es democratizar el espacio de trabajo y dar a las personas la posibilidad de elegir dónde, cómo y cuándo trabajar", dice.

Asimismo, sostiene que estos lugares laborales -que abarcan desde oficinas virtuales o físicas (por horas, días, semanas...) hasta espacios de 'coworking'- son una herramienta para atraer y retener el talento. "Creo que las empresas se han dado cuenta de este cambio fundamental. Las nuevas generaciones ya no quieren trabajar como robots sino con robots. Para el bienestar de los trabajadores es crítico porque pueden conciliar mejor su vida personal y laboral al recortar el tiempo de transporte al lugar de trabajo y poder trabajar con horarios distintos. Y las compañías pueden recortar muchos gastos", ahonda el directivo de la multinacional de espacios de trabajo flexible, con 3.500 centros de negocios a nivel mundial en 120 países.

En Zaragoza IWG cuenta con el centro Regus Aragonia (abierto en 2017), que dispone de 48 oficinas y seis espacios de 'coworking' con capacidad para 112 puestos de trabajo y cuya ocupación es del 100% (liderada por firmas tecnológicas, del sector logístico y de energía verde). Según datos de la compañía, de enero a septiembre las visitas aumentaron en un 65% y los planes pasan por seguir creciendo en Aragón: van a ampliar otra planta en el mismo edificio de Aragonia y en enero de 2023 abrirán otro centro de negocios en la calle de Alfonso I, con 50 oficinas y una decena de espacios 'coworking'. "La demanda está creciendo de forma exponencial; hay unas oportunidades muy importantes en Zaragoza. Y nosotros nos adaptamos a lo que el cliente necesite", añade.

La abogada Raquel Ginés es una de las usuarias del espacio de 'coworking' de Regus desde hace un año. El detonante de cambiar su despacho (alquilado) en la calle de Costa a Aragonia fue buscar un lugar donde trabajar cerca de casa y ahí acude todos los días laborables de 9.00 a 17.00 (el centro está abierto las 24 horas todos los días de la semana). "Fue posible porque tenía toda la información en la nube y para mí ha sido la estocada final a la digitalización del despacho. Pago el doble por metro cuadrado (270 euros más IVA al mes) pero lo que recibes a cambio compensa con creces ese incremento de coste", explica.

Entre las ventajas que ofrece este espacio laboral "luminoso y amplio", Ginés destaca la potencialidad de sinergias y pasar a tener un solo proveedor que se hace cargo de todo. A los dos meses, algún compañero de mesa ya se convirtió en cliente suyo y tomando café (hay dos office completos) ha cogido ideas para su trabajo. "La flexibilidad alcanza límites insospechados; tienes una visión amplia del mundo de los negocios estés en el sector que estés. Puedo reservar salas de reuniones desde mi casa a cualquier hora y tengo acceso a todos los servicios del centro (entre ellos, una terraza). Yo ya no vuelvo a un despacho tradicional", asegura rotunda. ¿Algún pero? No distraerse con conversaciones ajenas. "Pasa gente cerca y si se está en una habitación no te tienes que adaptar", comenta.

Por su parte, Miguel Ángel Gómez, director de la consultora inmobiliaria CBRE en Zaragoza, recuerda que a nivel nacional el 72% de las empresas están adoptando alguna medida de trabajo híbrido. "En Zaragoza se está incrementando, pero no por ello se está dejando de contratar oficinas o reduciendo los metros", advierte. Asimismo, habla de un aumento de los alquileres de despachos y espacios de 'coworking'. "Pero no es una locura; la muestra es que no tenemos operadores nacionales, salvo Regus. El resto está muy atomizado y operado por los mismos operadores que lo hacían hace 15 años", informa.

Generar comunidad

A pesar de ser la quinta ciudad en población, Zaragoza está por detrás en número de 'coworking' si se compara, por ejemplo, con Málaga o Bilbao. Uno de estos espacios compartidos es Impact Hub, con capacidad para 100 personas físicas y ubicado en el centro de la ciudad, en un espacio de 600 metros cuadrados. Abrió sus puertas hace cuatro años con la intención de ser un espacio de aceleración empresarial. "Se buscaba generar un ecosistema de impacto, de emprendimiento, aquí en la Comunidad. No nos interesa alquilar un espacio para que la gente venga y se siente a trabajar. Buscamos generar un entorno en el cual se sientan a gusto para trabajar, conocer gente y conectar con otras personas que estén haciendo lo mismo", destaca Oriana Olivo, 'coworking' manager de la firma.

Dicho espacio cuenta con puestos flexibles y fijos, despachos (privados y compartidos) y oficinas virtuales (con domiciliación social y fiscal y 4 días de puesto flexible, entre otros servicios). Y los precios oscilan entre los 30 euros al mes hasta los 700 (los despachos más grandes para 8 personas). Además, dispone de 15 salas -para organizar eventos, talleres, formación y reuniones- y espacios comunes de cafetería, office, jardín y bodega, entre otros. "Ahora estamos al 50%-60% de capacidad y tenemos 156 miembros virtuales", indica Oriana.

Dos personas trabajando en el centro de 'coworking' Impact Hub en Zaragoza. I. H.

Quien tiene casi todas las plazas de 'coworking' cubiertas (41 de las 50 que oferta) es Out Of Office, un espacio ubicado en el Hotel Innside y que nació hace un año de la colaboración entre Meliá Hotels International y el grupo Init. "Une la pata de ocio y negocio dentro del concepto innovador que llamamos 'bleisure'. Tenemos diferentes modalidades: puesto fijo (thecitizen), aleatorio (knowmad), business (pueden elegir venir de jornada de mañana o tarde), puesto básico y la modalidad de oficina virtual. El coste va de los 40 euros al mes a los 160 más IVA", informa Hoaria Guerrouad, coordinadora de dicho centro, que cuenta con salas de reuniones y formación y espacios comunes.

En cuanto a las actividades de ocio (abiertas a todo público), Out Of Office organiza desayunos internos (para generar sinergias), diferentes talleres (de flores, origami o de cine) y también conciertos en la azotea del hotel zaragozano.

Gente trabajando en el espacio Out Of Office, ubicado en el Hotel Innside de Zaragoza. Heraldo.es

La coordinadora señala que la gente ahora es más consciente de que existen espacios de trabajo flexible como este. "A raíz de la pandemia, mucha gente ha estado buscando un espacio de 'coworking'. Un despacho les supone un gasto más elevado y aquí conocen a gente, no están en casa solos y comparten su experiencia profesional con otros compañeros", dice Hoaria, que añade: "El balance es positivo. Muchas personas entran a preguntar y al final muestran su interés por ser clientes".

