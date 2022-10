Los productores de conejo en Aragón alerta de su "dramática situación" por los brutales costes

No es el único sector que está sufriendo el impacto de la crisis energética y la inflación, pero los "brutales costes de producción", sumados a la crisis que arrastra desde hace años, está llevando al sector cunícola de Aragón a una "situación dramática".

Lo advirtió este viernes la organización agraria COAG, en la que está integrada la aragonesa UAGA, que señaló que el incremento de los precios de las materias primas y la imposibilidad de los productores de trasladar este elevado desembolso a sus producciones ha llevado al cierre del 44% de las explotaciones -la producción se ha reducido un 23%- en el último año y las poco más de 1.500 que aún aguantan en toda España "están al borde de la quiebra técnica".

Aunque aún no existen datos que concreten el cierre de explotaciones por comunidades autónomas, esta "complicada situación" se vive con especial preocupación en Aragón, cuarto productor nacional. "Somos un sector muy atomizado, con escasa fuerza para presionar en la comercialización", señaló Michel Campanales, responsable del sector cunícola en UAGA.

Campanales recordó que los precios pagados a los ganaderos durante la última semana apenas superan los 2,60 euros por kilo cuando los costes de producción se sitúan en torno a los 2,80 euros/kilo. Y es que a pesar de las abultadas facturas a las que tienen que hacer frente los cunicultores por el incremento de la electricidad y de los piensos, no pueden repercutir estos aumentos en el precio de sus producciones porque "los precios expectativa de la gran distribución no pueden superar los 6,5 euros por kilos", señala el sindicalista. Una situación que, aseguró, pueden soportar las grandes industrias pero no las explotaciones familiares.

"Los cunicultores no tenemos ningún tipo de apoyo económico y las subvenciones por el impacto de la guerra de Ucrania no solo han resultado totalmente insuficientes sino que muchas explotaciones han quedado fuera del reparto"

Ante este escenario, la organización agraria insiste en que se hace imprescindible que el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas pongan en marcha un "plan de rescate urgente" para los ganaderos del sector cunícola. Reclaman que dicha actuación recoja, entre otras medidas, un ambicioso paquete de ayudas directas que inyecten liquidez en las explotaciones para poder afrontar el pago a proveedores. "Los cunicultores no tenemos ningún tipo de apoyo económico y las subvenciones por el impacto de la guerra de Ucrania no solo han resultado totalmente insuficientes sino que muchas explotaciones han quedado fuera del reparto", detalla Campanales.

UAGA-COAG exige además la moratoria en el pago de las facturas de energía y en el pago de las deudas durante el periodo que dure esta crisis así como reducciones fiscales para amortiguar el coste del gas y la electricidad. Y reclama además a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) que refuerce las inspecciones en el sector para velar por el estricto cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria.

"Exigimos al Ministerio que haga cumplir la ley y pedimos responsabilidad a industrias y cadenas de distribución para no seguir asfixiando al productor", señalaron desde la organización agraria, que recordó a los ganaderos que pueden acudir a las oficinas de COAG ante cualquier indicio de incumplimientos de esta normativo, cuando se les obligue afirmar precios en contratos que no cubren los costes de producción. "Nosotros cursaremos la denuncia de forma anónima", añade.

Asociación de productores

Campanales explicó que ante el complicado escenario al que tiene que hacer frente el sector, en Aragón se ha impulsado una organización de productores, la cooperativa Hispania Naturalis, que agrupa a 25 productores de conejo que cría dos tipos de animal, conejo tradicional y conejo ibérico. Con sede en Fabara (Zaragoza), sus socios se reparten por las zonas productoras de Aragón y Cataluña. Su objetivo es conseguir "verticalizar" toda la producción aragonesa, aunque el representante de UAGA considera imprescindible el apoyo de la Administración para impulsar el proyecto y conseguir aunar a los productores de la Comunidad.

Según el último balance agrario de UAGA, en 2021 existían en Aragón un total de 181 explotaciones cunícola, un 4% menos que el año anterior. Y aunque no están todavía actualizado los datos de este 2022, Campanales ya advierte que el número será muy inferior, ya que "muchas están activas pero no funcionan y otras se encuentran incluso por debajo del 80% de actividad".