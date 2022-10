Un centenar de empresas recibirán el Sello de Excelencia Empresarial en Aragón

El Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), ha organizado el Foro de la Excelencia, que alcanza ya su 26ª edición y en el que se reconocerá, el 8 de noviembre, a las mejores organizaciones en gestión con la entrega del Premio a la Excelencia Empresarial y los Sellos de Excelencia.

En el transcurso del Foro se hará entrega del Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón, que se divide en tres categorías, atendiendo al tipo de organización, con tres candidatos en cada una.

Este año optan al galardón de Pymes las empresas Ainur Trabajos Verticales, Enerland 2007 Fotovoltaica y Quintanus Corporative - Agrigan; en la categoría de Entidades concurren el Delegación Defensa en Aragón, la Federación Empresarios Metal de Zaragoza y la Gerencia Urgencias y Emergencias 061 Aragón; y en Grandes Empresas, los candidatos son Ibercaja Connect, Océano Atlántico y Mondo Ibérica. El fallo del Jurado se dará a conocer en la misma gala, han indicado desde el Ejecutivo autonómico.

Durante el acto, también se hará entrega de los Sellos de Excelencia Oro, Plata y Bronce, tres reconocimientos a las empresas que, dentro del Plan de Excelencia, superan determinados estándares de calidad siguiendo el Modelo EFQM.

El Sello Oro lo obtendrán este año Arcelor Mittal, Biblioteca Unizar, Grupo Agroveco y Coferdroza; el Sello Plata, HMY Yudigar, Industrias H. Pardo, Modisprem, Nodriza Tech- Todocesped, Rigual y Urbanó Bernabé Manufacturing; y el Sello Bronce será concedido a Academia Marco, AECC, Athmos Sostenibilidad, CEMEX, CPIFP San Lorenzo, CPIFP Pirámide, Defeder Alcolea, Manantiales del Piedra y Multianau.

Incluyendo estas nuevas empresas y entidades, ya son 101 organizaciones las que se encuentran distinguidas con estos Sellos -32 bronce, 44 plata y 25 oro-.

El Foro de la Excelencia, que este año extiende su formato, contará con conferencias de primer nivel de la mano de Adolfo Ramírez, Experto en Transformación Digital Empresarial; Loly Alejandro, Head of Data Centricity Europe and CIO Iberia en Procter & Gamble; y el referente en desarrollo personal y motivación, Víctor Küppers.

El vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, ha incidido en la importancia de "la excelencia de las empresas aragonesas y divulgar sus buenas prácticas empresariales". También ha destacado la importancia de este reconocimiento, "que es un referente a nivel nacional y que sirve de impulso y motivación a las empresas aragonesas para trabajar en esa excelencia que se refleja en la creación de riqueza en la comunidad autónoma".

El Foro de la Excelencia reúne desde hace 26 años a organizaciones de todo tipo, convirtiéndose en el punto de encuentro de referencia en Aragón de carácter empresarial. Más de 20.500 personas han asistido a este evento, en el que han participado más de 200 ponentes con todo tipo de trayectorias; entre ellos, Pablo Isla, Manuel Sanchís, Carlos Pauner, Eduardo Punset, Agatha Ruiz de la Prada, Adolfo Domínguez o Emilio Duró. En 2014, S.M. el Rey Felipe VI recogió el Premio Especial de Honor Aragón Empresa.

El Instituto Aragonés de Fomento es el encargado de organizar cada año el Foro y el Premio. Dentro del Programa Aragón Empresa, cualquier organización puede adherirse de forma gratuita al Plan de Excelencia Empresarial en Aragón.