UAGA denuncia que la "ineficacia" de Planas impide planificar las siembras de otoño

Las primeras semillas de colza ya han tocado tierra y "en cuanto pasen las Fiestas del Pilar", como siempre recuerdan los agricultores, se generalizarán las siembras de cereal de invierno (trigos, cebada, centeno, avena...). Apenas quedan quince días, y aunque esta labor no tendría que suponer ningún quebradero de cabeza para los productores aragoneses, este año la sementera está rodeada de un mar de dudas. Y no solo por los muchos cálculos a los que obliga el desenfrenado incremento de los costes de producción, sino porque "a las puertas de empezar la campaña de siembra, que va a ser con diferencia la más cara de la historia, aún no se conocen los pormenores de cómo se va a aplicar en Aragón la normativa para cumplir con los requerimientos de la Unión Europea y acceder a las ayudas de la PAC".

Lo denunció este lunes la organización agraria UAGA, que se mostró "indignada" por el retraso de la publicación del Real Decreto de aplicación del Plan Estratégico Nacional con el que se aplicará la nueva Política Agraria Común en España que entra en vigor el 1 de enero de 2023.

De las decisiones que tomen los agricultores dependerá el montante final de las ayudas directas que llegan de Bruselas, pero en estos momentos "no se sabe qué rotaciones hacer, cómo trabajar los barbechos e incluso qué semillas utilizar", explica José Antonio Miguel, secretario provincial de UAGA-Zaragoza.

Para ilustrar su argumento Miguel pone un ejemplo. Uno de los nuevos ecoesquemas (pagos anuales directos para aquellos perceptores que, de forma voluntaria, acepten compromisos medioambientales que vayan más allá de la condicionalidad reforzada), a los que corresponde el 30% de las ayudas de la PAC, permite el barbecho semillado con dos semillas pero "todavía no sabemos cuáles son". Y ahí está el problema, porque si utilizan un grano no autorizado, los agricultores perderán la ayuda y el dinero gastado en dicha semilla.

Mucho más difícil de tomar es la decisión que tiene que ver con la rotación de cultivos, en la que se establece que el 5% tiene que estar ocupado por leguminosa, "cuyo precio alcanza las 1.000 euros por tonelada, con lo que si tomamos la decisión equivocada no solo se podría perder la ayuda sino también el elevado desembolso de la siembra", insistió el representante de UAGA. "Estamos en una situación de total indefensión", añadió el sindicalista.

UAGA lamenta que en un año tan duro como 2022, marcado por el desorbitado encarecimiento de los costes de producción (gasóleo, semillas, abonos, fertilizantes, etc.), la reducción de ingresos por la importante merma en las cosechas debido a las heladas, pedrisco y olas de calor, los agricultores y ganaderos tengan ahora que soportar "la ineficacia del Ministerio a la hora de cerrar la aplicación de la reforma de la PAC", por la que se plantea pedir responsabilidades al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

No están menos indignados en UAGA con la consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, a cuyo equipo critica porque "tampoco ha hecho sus deberes". El secretario provincial de la organización en Zaragoza destacó que de las 52 cuestiones planteadas por UAGA al director general de Producción Agraria tan solo recibieron ocho respuestas, "de las que cuatro fueron luego rectificadas".

Ante esta situación y la proximidad de las siembra, la organización agraria ha convocado asambleas por las diferentes comarcas aragonesas para "intentar asesorar a los agricultores", aunque como reconoce José Antonio Miguel, hay tantas lagunas que lo que aconsejan es que "hagan todo con mucho margen para poder rectificar".