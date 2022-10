El sector espera del Perte de automoción ayudas a Stellantis que superen los 42,4 millones iniciales

Expectante está el sector de la automoción de Aragón para ver si gana posiciones en el Perte del vehículo eléctrico cuya resolución provisional publicó el Ministerio de Industria en julio pasado. Entonces, a la planta zaragozana de Stellantis le asignaron 42,47 millones y quedó en quinto puesto en el ranquin de reparto de fondos por detrás de Seat, Mercedes, Ford y el Hub Tech Factory. Ahora la esperanza es incrementar esa cuantía para poder acometer la electrificación de la línea 1 de la factoría que ensambla actualmente el Crossland X y el C3 Aircross -modelos al final de su vida- para poder atraer otros eléctricos ya que la línea 2, la del Corsa, ya produce la versión eléctrica desde 2019.

Esta semana está previsto que Industria apruebe las ayudas definitivas y el sector del automóvil -con Stellantis a la cabeza- confía en que se mejore la dotación de fondos europeos para poder afrontar esta transición acelerada hacia la electrificación. "Es muy probable que haya una mejora. Nunca será el total de la inversión, de 223 millones, porque los criterios del Perte no lo permiten, pero podría elevarse la cifra inicial asignada hasta unos 60 o 70 millones", anticiparon fuentes conocedoras de las reuniones entre la dirección de Stellantis, consejeros de la DGA y el Ministerio para tratar de que se tengan en cuenta las alegaciones al Perte presentadas por el fabricante de Figueruelas.

Las mismas fuentes destacaron que el Ministerio de Industria está ya hablando con Bruselas para ver si puede sacar una segunda convocatoria del Perte del automóvil que permita aprovechar al máximo los fondos europeos que para la transformación del sector ascendían a 2.975 millones y de los que este Perte del vehículo eléctrico y conectado aprovecha solo 702,6 millones. De esa cantidad, el proyecto Tesis (Transformación hacia la electromovilidad y sostenibilidad industrial Stellantis) presentado por la fábrica de Figueruelas y 23 socios, recibiría más de 32 millones en ayudas y unos 10 en préstamos en virtud de la resolución provisional, que en los próximos días esperan ver mejorada.

Las auxiliares, la mayoría pymes que van con Stellantis en este proyecto, este lunes rehusaron desvelar detalles hasta ver la publicación del Perte por parte del Ministerio de Industria, pero expresaron su deseo de que mejore la asignación conocida a finales de julio. Sobre todo para amarrar la llegada a la planta zaragozana de nuevos modelos como las versiones eléctricas del Peugeot 208 o el Lancia Ypsylon, para las que proveedores aragoneses están produciendo ya piezas, pero cuya llegada (un secreto a voces) todavía no ha confirmado la dirección de Stellantis. Previsiblemente, la compañía espera para hacerlo saber de qué fondos del Perte dispone.

Más información Saica y Beonchip o cómo visualizar el talento femenino

Apuesta por la electrificación

Mientras tanto, la industria auxiliar no deja de hacer inversiones. La última, la de Converzar, de 1,6 millones para poder estrenar nuevas instalaciones en el polígono industrial Borao en Alfajarín. En Malpica estaban en cuatro pequeñas naves, pero necesitaban crecer para dar cabida a una nueva marca de productos, ‘2Joint’ para el vehículo eléctrico. Aprovecharon el verano para hacer el traslado y están ya a plena actividad. "Suministramos a cinco plantas de Stellantis, tres en España y dos en Francia,y para otros fabricantes como Porsche ePerformance e Irizar eMobiltiy. Lo que hacemos son principalmente disipadores térmicos para el ensamblaje de las cajas de las baterías, aislantes eléctricos y barreras antillama", explicó el director general de esta pyme, Jorge García, en la que trabajan 40 personas y que espera facturar 5 milllones este año, pese a algún problema de falta de abastecimiento de espumas de silicona.

La automoción representa el 30% de la facturación de Converzar, fundada en 1975 y especializada en soluciones adhesivas. La línea blanca supone el 40% y el resto, según García, se reparte entre sectores como el ferroviario o el aeronáutico.

Opel España dobla su beneficio en 2021 pese a vender menos



La optimización de costes que tanto predica Stellantis da sus frutos en la cuenta de resultados. Así lo evidencian los obtenidos por Opel España el pasado año. Ganó 61 millones, justo el doble que hace un año, pese a que las ventas de coches en el mercado nacional fueron inferiores (8.237 coches menos: 31.863 frente a 40.100 incluidos todos los modelos de Opel y no solo los fabricados en Figueruelas).

Más información Mapa de los precios de los pisos por barrios en Zaragoza tras la subida del verano

La facturación de la filial de Stellantis cayó también desde los 4.519 millones de 2020 a los 3.902 millones del pasado año. Sin embargo, la cuota de mercado de Opel España se mantuvo en el 3,95%, según el informe de cuenta anuales de la firma presentado por Stellantis, y el Corsa sigue en el primer puesto como el más vendido de la marca, seguido del Mokka, el Combo y el Crossland.

En un año en el que Opel España dobló beneficios, no solo bajaron las ventas sino también el volumen de producción, un 17%, mientras que la caída en la media total de las fábricas ubicadas en España es del 7,5%. En total, la factoría de Figueruelas produjo 325.000 coches en 2021, frente a los 391.000 del año anterior, con una de las cifras más bajas de los últimos años. La falta de suministro de semiconductores que se viene padeciendo desde finales de 2020 es una de las razones que explican esta menor producción. Una tendencia que se mantiene también en los cinco primeros meses de este año, ya que en este periodo se han fabricado solo 156.990 vehículos, frente a los 161.921 de 2021, los 126.998 de 2020 o los 225.430 de 2019. Previsiblemente, esta tendencia de bajada en el volumen no se corrija hasta que no acabe el desajuste entre oferta y demanda de semiconductores a escala global y que tanto afecta a todos los constructores de coches con la pérdida de cientos de turnos productivos.

Stellantis celebra el 13 de octubre el 40 aniversario de la implantación de Opel en Figuerurelas.