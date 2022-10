Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco: "El tejido empresarial es la gran fortaleza de la economía española"

Admite que la economía se dirige a un periodo de desaceleración que puede llevar a Europa e incluso a Estados Unidos a una recesión, pero huye de los mensajes catastrofistas, especialmente para España fundamentalmente por la buena situación de las empresas. En todo caso, Juan Carlos Ureta, experto en mercados con amplia visión, describe una economía en forma de K, con firmas innovadoras que van hacia arriba y otras que no han hecho apuestas de futuro y están condenadas a desaparecer o a la irrelevancia.

¿Comparte los mensajes catastrofistas sobre la evolución de la economía en los próximos meses?

La combinación que se ha ido formando a lo largo de 2022 de una inflación elevada y que a la vez persiste y una desaceleración económica -que todo indica que va a acabar en recesión en Europa y probablemente en Estados Unidos- es así. Podemos debatir sobre las causas de cómo se ha llegado aquí pero es una realidad. Pero cuando se hace una lectura en términos catastrofistas, apocalípticos o incluso distópicos, y se dice que estamos a las puertas de algo parecido a la estanflación de los años 70 o incluso a la gran depresión de los años 30, a mi modo de ver es extrapolar una situación del siglo XX a una economía que funciona hoy de manera muy diferente.

¿En qué es diferente?

Lo que estamos viendo ahora es un ajuste y una corrección de los excesos que se vivieron en el año 2021, nada que ver con lo que ocurrió el siglo pasado o incluso en una economía que tenía los problemas de la época de Lehman Brothers, en 2008. ¿A qué me refiero? Si miramos el sistema financiero, tenemos un sistema bancario y de mercados financieros básicamente bien capitalizado, nada que ver con Lehman.

Es decir, que la situación del sistema financiero será determinante.

Es muy determinante. En la economía siempre hay el motor real de la productividad y de las empresas y luego está el motor financiero. Este último básicamente ahora está bien, tiene una capitalización muy correcta, después de irse recomponiendo desde 2008. Entonces los mercados de capitales eran claramente disfuncionales y ahora funcionan adecuadamente bien. Siempre hay excesos, lo vimos el año pasado, pero ahora se están canalizando los recursos hacia una economía más digital, más respetuosa con el medio ambiente, de nuevas energías, de las temáticas de futuro.

¿Y la economía real?

En el lado de la empresa y de la producción la innovación disruptiva es permanente. Ya no es que haya oleadas de innovación sino que la innovación se ha metido en el tuétano de la economía, de la empresa, y vivimos en una economía de ajuste permanente. Lo estamos viendo este año con las cuentas de resultados de las compañías: se están manejando bastante bien en términos de mantenimiento de márgenes en un entorno como el de hoy de inflación y desaceleración.

Pero se prevén meses difíciles.

Aunque en los próximos trimestres la situación no va a ser buena, más que pensar en términos de los años 30 o 70 del pasado siglo pensamos en términos de una economía que puede tener una etapa relativamente prolongada de bajo crecimiento pero también de alta transformación, y eso es lo que llamamos economía en K. Una economía muy divergente, en la que una parte muy importante, la parte innovadora, la que se ha enganchado a temáticas de futuro, la parte que ha sabido generar fortaleza de capital, funciona muy bien, va a crear mucho valor. Y hay otra parte de la economía sin fortaleza financiera, con estructuras muy endebles o que no se ha sabido enganchar a propuestas de futuro. Esa va a ir a la desaparición o la irrelevancia. Eso que pasa a nivel de empresas también va a pasar a nivel de países. Por eso es muy importante que como país nos enganchemos a esa economía solvente, con fortaleza de capital y con capacidad de innovación.

¿Y España está ahí?

España no tiene por qué no estar ahí, pero en los últimos años hemos dado unos pasos atrás. España tiene demasiado endeudamiento en el sector público, es un país que en términos de productividad ha ido a menos. Es verdad que tiene una cosa muy buena, y es que tiene empresas muy buenas. El tejido empresarial, ya hablemos de empresa grande, mediana o pequeña, es fantástico. Esa es la gran fortaleza que tiene la economía española.

¿Y qué hay que hacer?

Lo que tenemos que hacer es fomentar que la empresa pueda tener un terreno de juego que le permita desde esa fortaleza funcionar, crecer, etc. España, se demostró en 2012 o 2013, tiene empresas capaces de exportar, de generar superávit comercial y, por tanto, financiación para la inversión. Es decir, puede entrar en el círculo virtuoso y no en el vicioso, cuando entras en déficit comercial o tienes que depender financieramente del exterior. En España no estamos hoy en el terreno de la desconfianza inversora. La inversión extranjera sigue llegando.

¿Qué opina del nuevo impuesto a la banca?

Decisiones como el impuesto a la banca y a el de las eléctricas son malas decisiones porque generan algo que no hemos tenido hasta ahora que es desconfianza. Todo eso son cosas que no van en la buena dirección pero insisto, en este momento España disfruta de la confianza inversora: Lo que hace falta es no ir en esas direcciones que a veces se está yendo y que no son buenas.

¿Como cuáles?

No creo que sea bueno tampoco que a veces se escuchen opiniones del lado de los poderes públicos contrarias a las empresas, creo que se ha demostrado en el mundo que lo que funciona es una colaboración público-privada y no un enfrentamiento entre lo público y lo privado.