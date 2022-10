Industrias Químicas del Ebro (IQE) estudia volver al fuel y al propano ante la escalada del precio del gas

Cuando el elevado precio del gas supone hasta el 60% del coste de fabricación hay que buscar alternativas. Y es lo que está haciendo Industrias Químicas del Ebro (IQE), que inició su actividad en 1958 produciendo silicato sódico y metasilicato. Su director general, Eduardo Villarroya, asegura que han encargado estudios a varias ingenierías para ver cómo volver a usar fuel y propano –que cuesta cuatro veces menos que el gas– en sus plantas para que producir no les salga tan caro y puedan seguir compitiendo en un mercado global, al representar la exportación el 60% de sus ventas.

«El cambio de energía en las fábricas supondrá fuertes inversiones de entre 6 y 8 millones. Y no lo tendríamos antes de diez meses», señala. Aunque se han dado un margen antes de acometer la inversión para ver si la situación del gas revierte y los precios vuelven a su cauce, Villarroya reconoce que se han visto abocados a dar este paso. «La parte de hornos iría con fuel y en las calderas utilizaríamos propano. Necesitábamos una alternativa», precisa.

Según el directivo, no solo tienen el problema del precio desorbitado del gas sino de algunas materias primas que empiezan a escasear como la sosa cáustica, alúmina, bicarbonato sódico, etc. «El bicarbonato nos viene de Turquía, de Europa y algo de Asia. Como son materias primas que se producen con mucha energía, su coste también se ha disparado. Tenemos casos en que el 60% del coste de nuestro producto es ya la energía con lo que resulta muy difícil competir en países como China o la India que no tienen este problema de escasez de gas ni un precio tan alto».

Hay otro handicap, añade Villarroya, y es que «el coste de fletes marítimos está bajando y lo que era cierta barrera de protección para defendernos del producto que venía de Asia comienza a dejar de serlo. Además, «la economía china no está tirando como debiera y están sacando más producto fuera», lo que complica, dice, el panorama no solo para IQE sino para la industria en general.

Proteger la industria europea

«Es realmente triste ver como la industria en la vieja Europa va perdiendo fuelle desde hace 20 años y la asiática va comiéndose el terreno. Atajar esta pérdida de competitividad que supone el precio del gas es vital para sobrevivir, afirma, a la vez que propone a la UE fijar aranceles, mientras dure esta situación, para el producto que viene de fuera o mucha industria va a tener que cerrar.

«Hasta ahora hemos intentando repercutir en precios las subidas del gas y de las materias primas, pero esta situación no podemos mantenerla mucho más en el tiempo», advierte. «Resolvería todo que acabase la guerra y volvieran a abrir el grifo. No nos hacemos idea del desastre que supone desde un punto de vista humanitario y económico».

De si las medidas tomadas por el Gobierno han supuesto algún alivio en la alta factura que se paga por el gas, Villarroya reconoce que «cuando te suben un 400% el precio de la energía aunque lo topen y suponga un 20% menos, no deja de ser una propina, igual que rebajar el precio del IVA, pues para la industria no tiene incidencia». «Con estos precios del gas no podemos competir: Muchas empresas van a bajar la persiana: algunas, clientes nuestros, ya lo han hecho», avisa.

Pese a este contexto sombrío, IQE acabará 2022 con un incremento en facturación. «Cerraremos con 140 millones, pero es debido al incremento de precios», aclara. «Lo que se está viendo es que el que te compraba cuatro contenedores, ahora te compra dos». De hecho, este fin de semana IQE ha eliminado el quinto turno –lo puso hace un año– en previsión de la bajada de la demanda.