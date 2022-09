Un informe de Ibercaja y la Fundación Basilio Paraíso descarta una recesión pero advierte que "pintan bastos"

"Estamos en una situación mucho más saneada, tanto empresas como familias, que en 2008". Dicho esto, Marcos Sanso, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, ha descartado el escenario de recesión tanto para este año como para el próximo y ha mantenido las previsiones de crecimiento del producto interior bruto (PIB) que dieron en julio de un 3,9% para Aragón este año y de un 2% para el que viene. Ha reconocido, eso sí, que la economía se está frenando, "la desaceleración está clara y que las perspectivas son difíciles". "Pintan bastos" ha dicho textualmente en la presentación del informe económico de 2021 que ha realizado por encargo de la Fundación Basilio Paraíso, de la Cámara de Zaragoza, e Ibercaja y que ha presentado este lunes por la mañana ante los medios de comunicación.

Para este experto "se está produciendo una marcha atrás en la globalización con el descoplamiento de algunas economías importantes" y ha advertido que ni Aragón ni España recuperarán este año el nivel del PIB que había antes de la pandemia sino que seguirán con un -1,85% y un -2,92% respectivamente, si bien el nivel de empleo Aragón sí lo ha recuperado ya este año. "El mercado de trabajo se comporta mejor que el de bienes y servicios", ha dicho.

En cuanto a la inflación, Sanso ha apuntado una moderación que ya se viene observando en este segundo semestre del año. "Salvo acontecimientos excepcionales por negativos", ha advertido, se producirá una disminución ya este año del Índice de Precios al Consumo (IPC) y la tasa de inflación disminuirá del 10,5% al 8,5%. No obstante, ha precisado, que "en los últimos meses del año es de esperar que crezca más la inflación subyacente (la que no tiene que ver con la subida en los precios de la energía)". Su miedo, ha confesado es que todo "ese incremento de costes que han tenido las empresas y que no han podido trasladar del todo a precios, incidan en sus márgenes y por tanto, el PIB en este tercer y cuarto trimestre no crezca tanto".

Para ver la evolución económica, ha anticipado, habrá que ver qué es lo que hacen los bancos centrales y si siguen subiendo los tipos de interés al 4%. "El euríbor está ahora por encima del 2%, con lo que las hipotecas a tipo variable, se verán revisadas".

Sobre si 2023 supondrá la vuelta a la normalidad en lo que se refiere a la crisis de suministro y falta de materiasa primas, señaló desconocer cuándo se va a solventar ya que parecía que este problema se había ido resolviendo en la primera mitad del año pero parece que vuelve a incidir en los fabricantes de coches como Stellantis que ha vuelto a tener que parar de viernes a este lunes incluido.

De sí aún ve viable un pacto de rentas, ha idicado que "lo ve necesario" aunque no sabe, con elecciones por medio, si podrá consensuarse, pero sería, a su juicio, la forma de evitar "ese nocivo efecto de segunda ronda" que podría producirse si junto a la subida de precios, se produce también un incremento de los salarios.

En cuanto al informe económico de 2021, Sanso destacó que fue un ejercicio de recuperación de la mayor parte de los indicadores, si bien la persistencia del virus, la dificultad de reactivar las cadenas de producción globales y el aumento de los costes evitaron una recuperación mayor. Así, el crecimiento de la economía aragonesa en 2021 fue del 5,2%, una décima más que la española. La incertidumbre, según este informe, ha ido a más este año a raíz de la invasión de Ucrania y del aumento de la inflación.

De los aspectos más negativos del pasado año, Sanso se refirió a los "altos niveles de endeudamiento en instituciones tan importantes como el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza", a cuatro sectores productivos en 2020 (seis en 2018) con un nivel de productividad menor que el que tenían en el año 2006; ciertos indicadores de demanda (que tienen que ver con la renta disponible (comercio minorista, vivienda, servicios) que se comportaron peor que el promedio nacional; a la disminución de la población activa ese año; y a la reducción del superávit de la balanza comercial en el comercio exterior aragonés.

De los aspectos positivos, el experto subrayó que Aragón pasó a ser la segunda comunidad autónoma con menor tasa de paro (10,16%) sólo por detrás de País Vasco (9,54%), que Huesca alcanzó una tasa de paro del 7,57% en línea con la media de la UE del 7% y que la región fue la quinta en producto per cápita, sólo por detrás de Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña. Asimismo, mencionó que la rentabilidad media de las empresas aragonesas en 2020 siguió situándose por encima del 3% (3,60%), incluso a pesar de la pandemia y que e los 23 sectores productivos considerados en Aragón, 19 consiguieron un mayor nivel real de productividad que en 2006, entre los cuales destaca el sector papelero, con Saica a la cabeza, el de la fabricación de transporte, es decir la automoción con Opel liderándolo y el de sanidad y servivios sociales. Hizo también hincapié en que s siguieron produciendo niveles récord de exportaciones en el comercio exterior aragonés.

En la publicación de este informe intervino también Antonio Lacoma, director territorial de Aragón de Ibercaja, para señalar que lo que persigue la entidad financiera es que "los empresarios cuenten con la mejor información económica y la más amplia posible" en este contexto de incertidumbre" e indicó que lo que ven es que "se está ralentizando el crecimiento económico y que el sector industrial es el más afectado por el elevado coste de la energía", pero que no aprecian por ahora "ningún incremento de la morosidad ni de los impagados"