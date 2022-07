La economía aragonesa "se desacelera", reconoce la Cámara de Comercio, que rebaja al 3,9% su previsión de crecimiento

"Desaceleración que no recesión es lo que sufre la economía aragonesa" por la elevada inflación, ha dicho hoy Marcos Sanso, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, al presentar junto al director general de Cámara, José Miguel Sánchez, el estudio de Perspectivas de la Economía Aragonesa promovido por el Programa ARIES. Esta desaceleración se concreta en una rebaja de la previsión del crecimiento del PIB aragonés, que si en febrero, apuntaban sería del 5% y ahora se queda en el 3,9% este 2022, mientras que para 2023 limita la previsión de crecimiento al 2%.

Estas previsiones suponen que Aragón no recuperará los niveles de PIB de 2019 este año y que España no lo hará ni en 2023. El próximo año Aragón estará exactamente en el valor de 2019 y España aún estará por debajo. Es decir, desde la institución cameral señalaron que aún se tardará en volver al nivel de crecimiento de antes de la pandemia al estar todavía recuperando terreno perdido. Sin embargo, sin pecar de "optimista desinformado", Sánchez quiso lanzar un mensaje positivo ante las "las previsiones tan horribles" que dibujan para el otoño ya que "primero hay desaceleración, que no recesión; segundo, la economía aragonesa crece más que la española y el empleo se comporta de forma extraordinaria". Ahí, ha precisado, es "donde va a haber un cuello de botella porque para las inversiones anunciadas tan importantes no va a haber bastante mano de obra".

Para Marcos Sanso "el peor trimestre que nos espera en lo económico, no va a ser el último de este año sino el primero de 2023" y a partir de ahí, ha dicho, se irá recuperando un poco, pero sin tocar esos valores negativos que implica una recesión". Además, ha mostrado su confianza en que la inflación no siga subiendo ya que el aumento en el precio del barril del petróleo "se ha moderado algo" al pasar de los 127 dólares a los 100 y salvo lo que ocurra con el gas (del que reconoció no saber qué comportamiento va a tener) el año podría terminar en una inflación media de entre el 7% y el 8% que ya es inferior a la que se está soporatando superior al 10%, ha señalado.

A su juicio, fue la invasión de Ucrania por parte de Rusia, hace cinco meses ya, la que echó por tierra la posibilidad de normalizar la inflación en primavera y España ha pasado de una tasa de inflación del 6,5% anual en diciembre de 2021 al 10,2% en junio de 2022. El hecho de seguir arrastrando grandes problemas con el suministro de materias primas y el coste de la energía, a lo que hay que sumar ahora la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo explica esta desaceleración. "Es esperable que pierda fuerza el consumo", ha dicho Sanso, ya que "en lo que son ventas minoristas se observa ya un punto de inflexión".

Pese a que la cifra de empresas en quiebra, en el primer trimestre de 2021, se mantenía en niveles de 2.920 empresas concursadas, las mismas que en 2013, el peor año de la crisis financiera, "el mercado de trabajo se está comportando bien" disminuyendo la tasa de paro y cumpliendo ya en marzo de este año un hito que es haber superado la cifra de afiliados de julio del año pasado que estuvo en los 403.800. Sin embargo, ha anticipado, en lo que son previsiones, también ha habido un empeoramiento de las realizadas en febrero. Así la tasa de paro con que cerrará Aragón este año se prevé se sitúe en el 9,56% y el 9,15% en 2023. Mientras que para España las previsiones son peores con el 13,44% y el 13,34% respectivamente.

Sanso ha remarcado que aún tiene ritmo la economía para seguir mejorando en lo que queda de año la tasa de empleo y, en este sentido, ha recordado que de 20 sectores en Aragón, 13 han aumentado en empleo. Asimismo, se ha referido al incremento en el precio de la vivienda, del 6,68%,, "al mismo nivel que en España" porque se ha adelantado la compra para evitar la subida de tipos de interés y porque había demanda retenida desde la pandemia.

El catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza ha hecho mención especial al "sufrimiento de la industria" con incremento de los precios industriales del 40% en mayo de este año y por lo que pueda suponer ahora el impacto del gas si hay reducción en el suministro el próximo año.