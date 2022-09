Sphere presenta en sociedad su nueva planta en Pedrola con la que prevé superar los 100 millones en ventas en 2023

Está situado sobre una parcela de 140.000 metros cuadrados en el polígono industrial de El Pradillo de Pedrola (Zaragoza), donde ocupa (de momento) 32.000 metros cuadrados. Ha supuesto una inversión de 32 millones de euros que se han destinado tanto para crear una infraestructura industrial de última tecnología como para la adquisición de ocho nuevas máquina extrusoras, nueve para la fabricación de bolsas y cuatro para la producción de material bio en rollo, con las que su producción anual pasará de las 32.000 toneladas actuales a 38.000 toneladas cada año.

Son las cifras que definen el nuevo complejo industrial levantado por Sphere España, empresa dedicada a la producción de bolsas biodegradables y compostables y con alto contenido de materiales reciclados, basado integralmente en los principios de la economía circular, con total automatización del proceso productivo y que cuenta con un almacén inteligente de 8.300 metros cuadrados con capacidad para 12.500 palés y operado por diez vehículos autónomos. Y así se ha presentado este miércoles en sociedad en un acto en el que ha participado el presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, el vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga, y la consejera de Economía, Marta Gastón, y al que han asistido casi 400 invitados, entre los que se encontraban proveedores, clientes, representantes de las organizaciones empresariales aragonesas y de las asociaciones del sector, así como un nutrido grupo de empresarios de la Comunidad.

“Es el proyecto de mi vida”, ha señalado Alfonso Biel, presidente del Sphere España y segunda generación la empresa aragonesa que celebra ahora su 60 aniversario y que fue adquirida en 1999 por el grupo francés que ahora le da nombre. Biel, que ha recordado que por su dimensión y su tecnología esta es “la mayor y más avanzada planta del sector en Europa”, ha asegurado que en dos o tres meses, “cuando lleguen unas máquinas que faltan” la plantilla se incrementará en unos 35 trabajadores para superar así los más de 300 empleados. No solo generará nuevos puestos de trabajo, ha insistido su presidente, sino que además contribuirá a diversificar la actividad económica de su entorno y de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro, con fuerte presencia de la industria de automoción.

“En Pedrola tenemos unas posibilidades de crecimiento enormes para poder ser líderes de nuestro sector y competir en los mercados europeo y americano, lo cual tiene que ser un orgullo para Aragón”. Y al hablar de crecimiento no solo se refería Biel a la posibilidad de ampliación de la planta o de desarrollo de nuevos productos. De hecho, la compañía española prevé seguir aumentando su liderazgo en los mercados y superar en 2023 los 100 millones de facturación. “Este año cerraremos con un volumen de negocio de entre 93 y 95 millones y en el próximo ejercicio esperamos alcanzar incluso los 115 millones de euros”, ha explicado.

Su foco está ahora en el mercado sudamericano donde, siguiendo la estela de las normativas europeas, está creciendo a buen ritmo la demanda de bolsas biodegradables, un mercado que quiere liderar Sphere España, como ha señalado Biel.

Nuevas inversiones

Acompañado por el presidente del grupo francés Sphere, John Persenda, el presidente del nuevo complejo industrial hizo hincapié, en la “apuesta decidida” de la compañía por Aragón y por un futuro sostenible. Una apuesta que ya cuenta con nuevas inversiones. De hecho, la compañía proyecta la instalación de una planta fotovoltaica, contigua a la nave de producción, en 2023 que le permitirá ahorrar hasta un 25% y que supone una inversión de más de 2,5 millones de euros.

Además, y prueba de las posibilidades de expansión que ofrece la nueva ubicación de Sphere en Pedrola, el complejo albergará en un futuro una nueva nave destinada a la fabricación de rollos de aluminio, film estirable alimentario y papel de cocina, productos que miran al mercado español y portugués. Biel ha detallado que a pesar del incierto panorama, este proyecto, que supondrá una inversión de dos millones de euros, no solo sigue adelante sino que ya estaría en marcha, porque disponen de las máquinas necesarias para la producción, si no fuera porque no hay materia prima. En cualquier caso la previsión es que este proyecto, que se enmarca en las previsiones de inversión global de Sphere España contempla para los próximos cinco años, se inicie en los primeros meses del próximo año.

Biel, que ha explicado que las instalaciones de Utebo ya han sido vendidas a una empresas de la que ha preferido no dar detalles, ha reconocido que la construcción del nuevo complejo no ha sido tarea fácil. En plena pandemia y con la crisis de suministro y el encarecimiento de las materias primas "hubo momentos de tensión en la contratación de materiales", que no impidieron, sin embargo, que la planta haya sido levantada en un "tiempo récord". El presidente de la compañía en España ha dejado claro que "si tuviésemos que hacer el complejo ahora su coste se multiplicaría por 2,5 o 3 veces".

El elevado precio de la energía también es para Sphere España "un gran problema", ha señalado su presidente. "Es caótico a nivel de costes para las empresas con grandes consumos energéticos porque además no podemos repercutir todos esos incrementos en el precios a nuestros clientes", ha detallado Biel, que ha recordado que para "intentar corregir esta situación" la firma ya tiene programada una inversión para levantar una planta fotovoltaica en sus nuevas instalaciones.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, que ya constató el empuje de esta compañía cuando visitó en mayor de 2021 las obras del complejo, ha calificado el nuevo complejo de ejemplo de la economía circular y un referente europeo. “Es un acontecimiento de consecuencias trascendentales para nuestra economía, casi un hito histórico, tanto por su tamaño como por su tecnología y por ser la más avanzada y potente de Europa”, ha señalado Lambán, que ha insistido en que tras los fríos números que hay detrás de cada empresas, hay, como en el caso de Sphere España, algo de “épica” y “casi lírica”, en alusión a la "innovadora iniciativa de la madre de Alfonso Biel", que puso en marcha aquella empresa "con pretensiones humildes y domésticas" que hoy se ha convertido, ha dicho el jefe del Ejecutivo, en una firma de liderazgo europeo.

Para Lambán, la implantación del complejo en Pedrola, que obtuvo en mayo de 2019 la declaración de Inversión de Interés Autonómico, supone la diversificación del sector industrial de la zona, muy dependiente en la actualidad del sector automovilístico, capacitándola para hacer frente a nuevos retos económicos y actuando como efecto llamada para la implantación de otras industrias líderes del sector en la comarca. Además, "el crecimiento de una empresa con el carácter innovador y el desarrollo tecnológico y humano de Sphere permitirá a Aragón ser pionera en la implantación de nuevos modelos de negocio basados en la economía circular", ha destacado.