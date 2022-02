Sphere cumple 60 años en pleno traslado y con ventas por valor de 87,5 millones

Produciendo en dos plantas al mismo tiempo, un 90% en la antigua de Utebo y un 10% en la nueva en Pedrola. Así está Sphere, empresa líder en el mercado de bolsas biodegradables y compostables, que cumple 60 años y que pese a la pandemia logró el pasado año elevar sus ventas a 87,5 millones, con 36.000 toneladas producidas frente a los 67 millones del año anterior. El mayor consumo privado que ha habido, frente a la caída del canal de la hostelería durante la pandemia, y el acceso a nuevos mercados les ha permitido alcanzar estos resultados.

«Estamos contentos de mantener la facturación en un momento tan complicado. Fuimos previsores con la compra anticipada de nuestra materia prima, el plástico, cuyo precio sigue altísimo», manifestó Alfonso Biel, director general de Sphere España, cuyos orígenes se remontan a 1962 en que fundó la empresa familiar Manufacturas Biel, adquirida en 1999 por SP Metal France, hoy grupo Sphere. «El 70% de nuestras bolsas se quedan en España, un 8% va a Portugal, y un 20% se exporta a Europa», indicó.

«Calculo que como pronto a final de julio o mediados de agosto estará lista la nueva fábrica. El traslado va a ser progresivo», recordó Biel. A principios de abril lo que son oficinas, comercial y gestión, unas 35 personas, estarán ya ubicadas en Pedrola, junto a los 15 operarios de producción que trabajan allí desde noviembre. «Lo que hicimos para no perder producción fue invertir unos tres millones en maquinaria nueva», destacó. Al grupo Savia le han encargado el desmontaje y montaje de las líneas de Sphere desde Utebo a Pedrola, pero el grueso del traslado –tienen unas 32 máquinas en las viejas instalaciones– está todavía por hacer.

La nueva planta de Pedrola cuenta con 32.000 metros cuadrados para producción frente a los 12.000 disponibles en el actual emplazamiento. Es más del doble de capacidad lo que permitirá a Sphere pasar de una producción anual de 36.000 toneladas, el pasado año, a 50.000 en el futuro. «He de agradecer al ayuntamiento de Pedrola su ayuda para agilizarlo todo, incluida la conexión eléctrica de media tensión y la implantación de un transformador de alta tensión», afirmó Biel, quien descartó al menos hasta 2023 meterse en nuevos proyectos.

Levantar otra planta en Pedrola de fabricación de rollos de aluminio para cocina tendrá que esperar: «No hay aluminio por ningún sitio. Vamos a retrasar la inversión por falta de materia prima. No merece la pena hacer la planta para tenerla parada», reconoció. Con la dificultad de repercutir a sus clientes la subida de costes –en el precio de la luz, del transporte, del material– este directivo confesó no entender «cómo no estamos empresarios y autónomos, todos, en la calle protestando». Y se está planteando instalar algún sistema de autoconsumo en la nueva nave para mitigar este sobrecoste.

Sobre la celebración del 60 aniversario, Biel comentó que tener la nueva fábrica totalmente operativa será el colofón a «habernos mantenido todos estos años con crecimientos y resistiendo la fuerte competencia asiática. Es un orgullo para mí y todo mi equipo en un sector tan competitivo como el del ‘packaging’ o embalaje».