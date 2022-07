Gerardo Pérez: "Es un disparate prohibir en 2035 la venta de coches de gasolina y diesel en España"

España no va a poder cumplir la directiva europea de que en 2035 no se puedan vender coches de combustión tradicional (gasolina o diesel) ni de que en 2050 no puedan circular. Lo ha dicho esta mañana en Zaragoza, en una jornada sobre automoción, el presidente de Faconauto, Gerardo Perez. " Estamos alertando en Bruselas del disparate que supone en 2035 prohibir la venta de estos coches y su circulación en 2050", ha dicho. Y lo ha explicado muy bien. "En España hay que cambiar 27 millones de coches de combustión tradicional y nos quedan 28 años hasta 2050, lo que significa que cada año habría que cambiar un millón de coches. Si al año vendemos 30.000 eléctricos, es absolutamente imposible", ha dicho.

En este sentido, el presidente de Faconauto, se ha mostrado totalmente convencido de que "habrá una moratoria" que será de los años necesarios "hasta que el consumidor en España se lo pueda permitir". Un país como España, ha aclarado, "con 23.000 euros de renta no tiene la misma facilidad para cambiar a un coche eléctrico como un país como Alemania con una renta de 46.000 euros de media". Son los mismos coches, ha añadido, y " valen lo mismo, pero al consumidor alemán se le está pidiendo la mitad del esfuerzo".

"Ojalá pudiera ser muy rápido en España", ha asegurado Pérez, "un país en el que estamos viendo ese abrazo al ecologismo sin sentido que está haciendo que se pare el mercado" cuando "necesitamos un mercado interno potente en que se vendan 1,2 millones o 1,3 millones de coches, en el que no todos por ahora pueden ser eléctricos ya que el consumidor tiene otras prioridades ya que está intentando llegar a fin de mes, pagar las facturas de la luz y de la propia cesta de la compra". Son "problemas más importantes para él", ha señalado, "que tener una movilidad más eficiente".

"Lo que decimos al consumidor es que compre la tecnología que le de la gana, eléctrico, híbrido enchufable o también un coche de combustión porque habrá una moratoria con total seguridad porque un país como España no se va a poder acoger a esos plazos", ha insistido. "Los políticos hablan de plazos porque como ellos no van a estar no tendrán que redndir cuentas. El que sí estará es el empresario local hoy él y mañana su hijo y tenemos que tener alguna certidumbre".

Por eso, ha incidido Gerardo Pérez, "le pedimos al Gobierno español que no se adhiera a esa directiva europea" al entender que "Noruega que sí tiene el 50% de los coches eléctricos y movilidad eficiente lo haga, pero no "España que va muy retrasada en infraestructuras de recarga y vende un 3% de encufables". En este sentido, ha criticado que "el Gobierno españon no vaya a Bruselas a decir "a mi país ni a mis consumidores les da tiempo". No ha de ser el sector, ha indicado, el que pida una moratoria, sino que sea el Gobierno el que debiera de hacerlo".

Que se convoque ya la mesa de automoción

El líder de Faconauto ha pedido también al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que convoque lo antes posible la Mesa la Automoción para buscar, desde el trabajo conjunto de toda la cadena de valor del automóvil, soluciones que frenen el deterioro que está experimentando el sector, cuya competitividad se está poniendo en peligro.

Según Gerardo Pérez, la automoción en nuestro país está atravesando uno de los momentos más críticos de las últimas décadas, ya que, a diferencia de otros sectores estratégicos, no ha podido recuperar los niveles previos a la pandemia ni de ventas ni de producción de vehículos y de componentes. Esta situación de debilidad, a juicio de la patronal, se está cronificando, lo que pone en entredicho su competitividad en un momento clave y de transformación como el actual.

"La automoción española vive una de las peores crisis de su historia y no vemos ni a corto ni a medio plazo una mejoría, dado el contexto económico y las propias debilidades que sigue mostrando sector con el desabastecimiento de semiconductores".

Por ello, ha reclamado que la Mesa de la Automoción se active con urgencia. Y ha señalado que este año acabará con un 7% menos de ventas que el pasado, unos 820.000 vehículos o poco más y que esperan un 3,5% de incremento para el próximo año. Si bien la caída en ventas con respecto a antes de la pandemia es del 35%, ha indicado.